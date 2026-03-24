Powołano Młodzieżową Radę przy Ambasadzie RP w Wilnie

Spotkanie inauguracyjne odbyło się 21 marca w siedzibie ambasady. Członków Młodzieżowej Rady przywitał Zbigniew Ciosek, Radca – Konsul w Wydziale Konsularnym i Polonii Ambasady RP w Wilnie.

„Chcemy poszukiwać nowych i atrakcyjnych form przekazywania kultury polskiej młodzieży, zapewnić szkolenia, które pozwolą młodym samym realizować przedsięwzięcia. Chcemy, abyście stali się liderami swoich środowisk swego pokolenia, aby mogliście w ramach pracy rady zrealizować swoje projekty przy naszym wsparciu. Wierzymy, że ten projekt ma duży potencjał, wierzymy, że młodzi ludzie, którzy zgłosili się na nasze zaproszenie, mają wielki potencjał. Wierzymy, że razem coś dobrego będziemy mogli zrobić. Przed nami półtora roku pracy — ten i przyszły rok szkolny, podczas którego zaplanowaliśmy szkolenia, spotkania (…). Mamy nadzieję, że projekt ten będzie na tyle ciekawy i atrakcyjny, będzie miał taki potencjał, że w kolejnym roku szkolnym będziemy chcieli zaprosić kolejne pokolenie 8-9-klasistów, którzy będą szukać nowych pomysłów, a projekt stanie się cyklicznym. Ponieważ jednak rozpoczynamy działanie w połowie roku szkolnego, wydłużamy pierwszą kadencję rady na okres marzec 2026 – czerwiec 2027” — przemawiał Zbigniew Ciosek, inicjator założenia rady.

Dariusz Wiśniewski Minister Pełnomocny – Konsul Generalny RP w Wilnie podkreślił, że pomysł ma charakter innowacyjny.

„Dziękujemy, że zaufaliście temu projektowi, jego autorom. Projekt, jego pomysł ma charakter innowacyjny. Chcemy razem z wami trochę uczyć się i dowiadywać się, jakie są wasze oczekiwania oraz potrzeby i, o ile możliwe, wychodzić waszym oczekiwaniom naprzeciw. Z jednej strony, dziękujemy wam za ten kredyt zaufania, z drugiej, też prosimy o to, żebyście wy nam trochę zaufali zakładając, że ci, którzy ten projekt wymyślili i ci, którzy go będą realizowali, kierują się wyłącznie dobrymi intencjami” — podkreślił Dariusz Wiśniewski.

Fot. Marian Paluszkiewicz

Poszukiwanie adekwatnych form dotarcia do młodzieży

Jak informuje Ambasada RP w Wilnie w ramach programu animowanego przez dobranych trenerów młodzież poszukiwać będzie form dotarcia do swoich rówieśników, weźmie udział w szkoleniach liderskich, a także zrealizuje swoje projekty przy wsparciu konsulatu.

„(…) zauważalne jest, że kolejne pokolenia mniej odnajdują się w tradycyjnych formach działalności polonijnej, w mniejszym stopniu odbierają tradycyjne media i w mniejszym zakresie angażują się w działalność tradycyjnych organizacji czy tradycyjnych form patriotyzmu. Nie jest to oczywiście specyfika litewskiej młodzieży polskiego pochodzenia, bo dostrzegamy to zjawisko na całym świecie, w tym także w Polsce. Nieograniczony właściwie dostęp do kultury masowej, poprzez aplikacje typu Spotify czy platformy streamingowe typu Netflix, oraz do literatury poprzez aplikacje do czytania e-booków nie spowodował jednak zauważalnego zwiększenia »konsumpcji” tych dóbr przez polską młodzież na Litwie, a wręcz przeciwnie. Zauważalne jest niepokojące zjawisko zainteresowania kulturą rosyjską (muzyka, treści na platformach typu TikTok)” — głosi komunikat Ambasady RP w Wilnie.

„Szkoła polska ma kluczowe znaczenie dla wychowania młodego pokolenia. Jej wkład w poznanie języka i kultury, obok domu rodzinnego, w którym język i kultura są obecne, ma fundamentalne znaczenie. Także zespoły folklorystyczne czy grupy teatralne oraz harcerstwo mają bardzo dobre osiągnięcia w prowadzonej działalności i są niekwestionowanymi filarami podtrzymywania tożsamości. Jednak wiele osób nie jest zainteresowanych tą formą działania. Obserwacje te prowadzą do wniosku, że dla wielu młodych osób deklarujących polskie pochodzenie, polska kultura nie ma charakteru atrakcyjnego, nie przyciąga i nie zachęca do samoidentyfikacji i eksploracji dóbr kultury, kultury masowej czy uczestnictwa w życiu społeczności. Język polski używany jest jako język domowy oraz formalny język w szkole jako język edukacji, bo już niekoniecznie język komunikacji rówieśniczej” — zauważył Zbigniew Ciosek.

Dyplomata podkreślił, że poszukiwanie adekwatnych form dotarcia do młodzieży jest niekończącym się wyzwaniem dla wszystkich instytucji mających aspiracje wychowawcze.

Dariusz Wiśniewski podkreślił, że pomysł założenia Młodzieżowej Rady przy Ambasadzie RP ma charakter innowacyjny | Fot. Marian Paluszkiewicz

Określone cele i zamierzenia

Zaproszenie do dołączenia do rady otrzymali uczniowie wszystkich gimnazjów z polskim językiem nauczania. Spośród ponad 100 zgłoszonych kandydatów wybrano 21 osób, w tym 17 dziewczynek i 4 chłopców. Koordynatorem projektu jest Piotr Poźlewicz.

— Celem projektu jest stworzenie przestrzeni, w której młodzi Polacy z Litwy będą mogli rozwijać swoje kompetencje społeczne i przywódcze, współpracować przy projektach dotyczących kultury, języka polskiego i aktywności młodzieżowej — zaznaczył w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Piotr Poźlewicz.

Jego podopieczni już mają jasno określone cele i zamierzenia.

— Od pewnego czasu zauważyłam, że wśród młodzieży stopniowo zanika polskość, poprawna polszczyzna. Na przykład, jadąc autobusem, dostrzegam, że postronni ludzie nie orientują się, że rozmawiamy po polsku ani że jesteśmy Polakami. Jakoś musimy temu zaradzić, mam już nawet pewną wizję. Wymiana uczniowska z młodzieżą z Polski byłaby dla nas niezwykle wartościowym doświadczeniem. Dzięki takiej współpracy moglibyśmy podszlifować nasze umiejętności językowe, szczególnie w zakresie języka polskiego, a także poznać kulturę, tradycje i codzienne życie naszych rówieśników. Bezpośredni kontakt z młodzieżą z innego kraju sprzyja przełamywaniu barier językowych oraz rozwijaniu otwartości i tolerancji. Ponadto taka wymiana pozwoliłaby nam zdobyć nowe doświadczenia, nawiązać międzynarodowe przyjaźnie oraz lepiej zrozumieć różnice i podobieństwa między naszymi krajami — swoimi spostrzeżeniami z „Kurierem Wileńskim” dzieli się Karina Aliaševičiūtė, uczennica Liceum Adama Mickiewicza w Wilnie, członkini Młodzieżową Radę przy Ambasadzie RP w Wilnie.

Swoje wizje ma też Adrian Szyszkin z wileńskiego Gimnazjum im. Władysława Syrokomli.

— Chciałbym, żeby w przestrzeni publicznej pojawiły się miejsca, w których młodzież szkolna mogłaby po lekcjach ciekawie i treściwie spędzać czas wolny. Nie każdy ma taką możliwość w domu. Taką propozycję zgłosiłem podczas rekrutacji do rady i mam nadzieję, że uda się mi mój plan zrealizować — mówi Adrian.

Projekt zakłada, że rada będzie miała realną możliwość wpływania na programy i działania adresowane do młodzieży polskiej na Litwie.