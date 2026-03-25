    Awanturowała się na Lipówce, będzie sądzona

    Prokuratura Okręgowa w Wilnie poinformowała 19 marca, że przekazała do sądu sprawę karną, w której 46-letniej obywatelce Belgii i Jamajki postawiono zarzuty naruszenia porządku publicznego oraz podżegania przeciwko grupie osób ze względu na ich płeć, rasę i kolor skóry — poinformowała w czwartek Prokuratura Generalna.

    Autor: Apolinary Klonowski
    Stok na Lipówce.
    Fot. Marian Paluszkiewicz

    Z danych śledztwa wynika, że kobieta, która ostatnio mieszka na Litwie, przyjechała w lutym zeszłego roku do ośrodka narciarskiego „Liepkalnis” na Lipówce w Wilnie. Kiedy przy kasach ośrodka doszło do sporu o cenę karnetów narciarskich i zwrot pieniędzy, cudzoziemka zachowała się agresywnie.

    Z danych zebranych w trakcie śledztwa wynika, że oskarżona wtargnęła do pomieszczeń służbowych, krzyczała na pracowników, nie reagowała na ich prośby o uspokojenie się, złośliwie drwiła, szydziła i demonstracyjnie, cynicznie słownie poniżała pracowników ośrodka narciarskiego, podżegając do nienawiści ze względu na ich kolor skóry, płeć i rasę.

    Oskarżona nagrywała swoje działania, wypowiedzi oraz pracowników ośrodka za pomocą telefonu komórkowego. Konflikt ustał dopiero po przybyciu funkcjonariuszy policji.

    W tym czasie w ośrodku było wielu gości, w tym nieletni, więc według funkcjonariuszy takie bezczelne zachowanie cudzoziemki było przejawem braku szacunku wobec otoczenia oraz zakłóciło spokój i porządek publiczny.

    Tego samego wieczoru oskarżona opublikowała na portalu Instagram nagrania, zdjęcia i teksty zrobione w ośrodku narciarskim, w których, jak się podejrzewa, wyśmiewała, poniżała i podżegała do nienawiści.

    W trakcie postępowania przygotowawczego cudzoziemka nie przyznała się do winy. Sprawa karna została przekazana do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Wilnie.

    Źródła: Opr. A.K. na podst. BNS

