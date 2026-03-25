Awanturowała się na Lipówce, będzie sądzona

Z danych śledztwa wynika, że kobieta, która ostatnio mieszka na Litwie, przyjechała w lutym zeszłego roku do ośrodka narciarskiego „Liepkalnis” na Lipówce w Wilnie. Kiedy przy kasach ośrodka doszło do sporu o cenę karnetów narciarskich i zwrot pieniędzy, cudzoziemka zachowała się agresywnie.

Z danych zebranych w trakcie śledztwa wynika, że oskarżona wtargnęła do pomieszczeń służbowych, krzyczała na pracowników, nie reagowała na ich prośby o uspokojenie się, złośliwie drwiła, szydziła i demonstracyjnie, cynicznie słownie poniżała pracowników ośrodka narciarskiego, podżegając do nienawiści ze względu na ich kolor skóry, płeć i rasę.

Oskarżona nagrywała swoje działania, wypowiedzi oraz pracowników ośrodka za pomocą telefonu komórkowego. Konflikt ustał dopiero po przybyciu funkcjonariuszy policji.

W tym czasie w ośrodku było wielu gości, w tym nieletni, więc według funkcjonariuszy takie bezczelne zachowanie cudzoziemki było przejawem braku szacunku wobec otoczenia oraz zakłóciło spokój i porządek publiczny.

Tego samego wieczoru oskarżona opublikowała na portalu Instagram nagrania, zdjęcia i teksty zrobione w ośrodku narciarskim, w których, jak się podejrzewa, wyśmiewała, poniżała i podżegała do nienawiści.

W trakcie postępowania przygotowawczego cudzoziemka nie przyznała się do winy. Sprawa karna została przekazana do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Wilnie.