Dwa złote medale dla rejonu wileńskiego

W zawodach uczestniczyło 11 drużyn chłopców i osiem drużyn dziewcząt.

Rejon wileński reprezentowały dzieci Szkoły Sportowej w Niemenczynie: Agata Kudriawcewa, Daria Ancewicz, Daniel Stefanowicz, Marcin Radewicz, Daniel Tunkiewicz i Arsenij Kanaszkow.

Drużyna chłopców zwyciężyła, wygrywając wszystkie mecze wynikiem 3:0.

Drużyna dziewcząt też wygrała wszystkie spotkania, mimo że grały tylko dwie zawodniczki i w każdym meczu miała minus jeden punkt. Dziewczęta pokazały charakter i zagrały dobrze — wygrały decydujący mecz z drużyną z Szyłokarczmy wynikiem 3:2 i zdobyły pierwsze miejsce.

Teraz przed nami finały, w których cztery drużyny miejskie z Wilna, Kowna, Szawli i Poniewieża dołączą do sześciu drużyn rejonowych.

Markas Vaitonis, nauczyciel Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego w Niemenczynie