    Dwa złote medale dla rejonu wileńskiego

    13 marca w Szyrwintach odbyły się drużynowe mistrzostwa dzieci (rocznik 2014 i młodsze) w tenisie stołowym wśród rejonów oraz miast Kłajpeda i Olita.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Rejon wileński reprezentowały dzieci Szkoły Sportowej w Niemenczynie.
    Rejon wileński reprezentowały dzieci Szkoły Sportowej w Niemenczynie | Fot. archiwum szkolne

    W zawodach uczestniczyło 11 drużyn chłopców i osiem drużyn dziewcząt.
    Rejon wileński reprezentowały dzieci Szkoły Sportowej w Niemenczynie: Agata Kudriawcewa, Daria Ancewicz, Daniel Stefanowicz, Marcin Radewicz, Daniel Tunkiewicz i Arsenij Kanaszkow.
    Drużyna chłopców zwyciężyła, wygrywając wszystkie mecze wynikiem 3:0.
    Drużyna dziewcząt też wygrała wszystkie spotkania, mimo że grały tylko dwie zawodniczki i w każdym meczu miała minus jeden punkt. Dziewczęta pokazały charakter i zagrały dobrze — wygrały decydujący mecz z drużyną z Szyłokarczmy wynikiem 3:2 i zdobyły pierwsze miejsce.
    Teraz przed nami finały, w których cztery drużyny miejskie z Wilna, Kowna, Szawli i Poniewieża dołączą do sześciu drużyn rejonowych.

    Markas Vaitonis, nauczyciel Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego w Niemenczynie

