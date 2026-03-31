    Seminarium w 88. rocznicę urodzin śp. Gabriela Jana Mincewicza

    W Szkole Muzycznej w Niemenczynie odbyło się seminarium poświęcone śp. Gabrielowi Janowi Mincewiczowi. Łącznie wygłoszono pięć prelekcji.

    Autor: Apolinary Klonowski
    Uczestnicy seminarium w Szkole Muzycznej w Niemenczynie | Fot. Marian Dźwinel

    W 88. rocznicę urodzin śp. dr. Gabriela Jana Mincewicza w Centrum Kultury w Niemenczynie odbyło się seminarium poświęcone założycielowi i wieloletniemu kierownikowi Reprezentacyjnego Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”. Organizatorem seminarium była Szkoła Muzyczna w Niemenczynie.

    Szczególna data

    Seminarium odbyło się 25 marca, w dniu Uroczystości Zwiastowania w Kościele katolickim. Jest to też dzień urodzin śp. G. J. Mincewicza. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy dr Natalii Sosnowskiej, kierowniczki i dyrygentki Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”, nauczycielki śpiewu solowego w Szkole Muzycznej w Niemenczynie.

    Szkoła ta organizuje seminaria dla nauczycieli i kierowników zespołów w trzecie środy marca już od kilku lat. Tegoroczne spotkanie poświęcono jubileuszowi 45-lecia zespołu „Wileńszczyzna”, „najstarszego polskiego zespołu pieśni i tańca w rejonie wileńskim”.

    — W tym roku trzecia środa miesiąca przypadła dokładnie w dniu urodzin pana Jana. Siłą rzeczy wiele uwagi poświęciliśmy osobie założyciela i kierownika zespołu — mówi dla „Kuriera Wileńskiego” Natalia Sosnowska.

    Pięć prelekcji

    Podczas seminarium wygłoszono kilka prelekcji. Jako pierwsza wystąpiła Irena Dźwinel, która w swojej prezentacji, przedstawiającej życiorys i dorobek G. J. Mincewicza, podkreśliła, że na początku 2026 r. Muzeum Szkolnictwa na Wileńszczyźnie w Orzełówce — filia Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny w Niemenczynie — otrzymało imię Gabriela Jana Mincewicza. Placówka działająca od 2020 r. gromadzi eksponaty i dokumenty odzwierciedlające historię oświaty w regionie.

    Kolejne prelekcje wygłosili przedstawiciele zespołu „Wileńszczyzna” — Natalia Sosnowska, Leonarda Klukowska, Natalia Kowalowa, nauczyciel Szkoły Muzycznej w Niemenczynie Ramūnas Juknevičius, nauczycielka śpiewu Nijolė Čičinskienė oraz tancerz zespołu Rafał Łaczyński. Tematyka wystąpień obejmowała historię zespołu, metody prowadzenia kształcenia wokalnego oraz wspomnienia o Gabrielu Janie Mincewiczu.

    Wśród uczestników seminarium znalazła się również Irmina Szmalec — wieloletnia konsul Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie, a obecnie przedstawicielka Instytutu Pamięci Narodowej, który prowadzi na Litwie prace badawcze.

    Na zakończenie seminarium zabrzmiała aria „Non ha ragione ingrato” z opery Domenica Sarry „Didone abbandonata” (pol. „Dydona porzucona”). Utwór wykonała Wiktoria Szarejko, absolwentka Szkoły Muzycznej w Niemenczynie, przy akompaniamencie koncertmistrza Algirdasa Biveinisa.

    Kim był Gabriel Jan Mincewicz?

    Gabriel Jan Mincewicz (1938–2016) pozostawił po sobie dorobek trudny do objęcia jednym zdaniem. Przez kilkadziesiąt lat uczył muzyki w szkołach w Nowej Wilejce i Niemenczynie. W latach 70. i 80. prowadził tajną katechizację młodzieży w kółkach „Promień” i „Świt” — przez jego zajęcia przewinęły się setki osób. Założył chór „Jutrzenka” oraz zespół „Wileńszczyzna”, który koncertował na pięciu kontynentach — m.in. w Polsce, USA, Australii, Brazylii, Argentynie, Francji i Watykanie.

    Był doktorem nauk humanistycznych, autorem zbiorów pieśni ludowych Wileńszczyzny oraz podręczników do muzyki dla klas 5-8, trzykrotnym posłem na Sejm Republiki Litewskiej oraz wicemerem rejonu wileńskiego.

    Skomponował ponad 30 utworów dla zespołu „Wileńszczyzna”, w tym pieśń „Wileńszczyzny drogi kraj”, która stała się nieformalnym hymnem Polaków Wileńszczyzny.

