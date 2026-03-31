Seminarium w 88. rocznicę urodzin śp. Gabriela Jana Mincewicza

W 88. rocznicę urodzin śp. dr. Gabriela Jana Mincewicza w Centrum Kultury w Niemenczynie odbyło się seminarium poświęcone założycielowi i wieloletniemu kierownikowi Reprezentacyjnego Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”. Organizatorem seminarium była Szkoła Muzyczna w Niemenczynie.

Szczególna data

Seminarium odbyło się 25 marca, w dniu Uroczystości Zwiastowania w Kościele katolickim. Jest to też dzień urodzin śp. G. J. Mincewicza. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy dr Natalii Sosnowskiej, kierowniczki i dyrygentki Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”, nauczycielki śpiewu solowego w Szkole Muzycznej w Niemenczynie.

Szkoła ta organizuje seminaria dla nauczycieli i kierowników zespołów w trzecie środy marca już od kilku lat. Tegoroczne spotkanie poświęcono jubileuszowi 45-lecia zespołu „Wileńszczyzna”, „najstarszego polskiego zespołu pieśni i tańca w rejonie wileńskim”.

— W tym roku trzecia środa miesiąca przypadła dokładnie w dniu urodzin pana Jana. Siłą rzeczy wiele uwagi poświęciliśmy osobie założyciela i kierownika zespołu — mówi dla „Kuriera Wileńskiego” Natalia Sosnowska.

Pięć prelekcji

Podczas seminarium wygłoszono kilka prelekcji. Jako pierwsza wystąpiła Irena Dźwinel, która w swojej prezentacji, przedstawiającej życiorys i dorobek G. J. Mincewicza, podkreśliła, że na początku 2026 r. Muzeum Szkolnictwa na Wileńszczyźnie w Orzełówce — filia Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny w Niemenczynie — otrzymało imię Gabriela Jana Mincewicza. Placówka działająca od 2020 r. gromadzi eksponaty i dokumenty odzwierciedlające historię oświaty w regionie.

Kolejne prelekcje wygłosili przedstawiciele zespołu „Wileńszczyzna” — Natalia Sosnowska, Leonarda Klukowska, Natalia Kowalowa, nauczyciel Szkoły Muzycznej w Niemenczynie Ramūnas Juknevičius, nauczycielka śpiewu Nijolė Čičinskienė oraz tancerz zespołu Rafał Łaczyński. Tematyka wystąpień obejmowała historię zespołu, metody prowadzenia kształcenia wokalnego oraz wspomnienia o Gabrielu Janie Mincewiczu.

Wśród uczestników seminarium znalazła się również Irmina Szmalec — wieloletnia konsul Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie, a obecnie przedstawicielka Instytutu Pamięci Narodowej, który prowadzi na Litwie prace badawcze.

Na zakończenie seminarium zabrzmiała aria „Non ha ragione ingrato” z opery Domenica Sarry „Didone abbandonata” (pol. „Dydona porzucona”). Utwór wykonała Wiktoria Szarejko, absolwentka Szkoły Muzycznej w Niemenczynie, przy akompaniamencie koncertmistrza Algirdasa Biveinisa.

Kim był Gabriel Jan Mincewicz?

Gabriel Jan Mincewicz (1938–2016) pozostawił po sobie dorobek trudny do objęcia jednym zdaniem. Przez kilkadziesiąt lat uczył muzyki w szkołach w Nowej Wilejce i Niemenczynie. W latach 70. i 80. prowadził tajną katechizację młodzieży w kółkach „Promień” i „Świt” — przez jego zajęcia przewinęły się setki osób. Założył chór „Jutrzenka” oraz zespół „Wileńszczyzna”, który koncertował na pięciu kontynentach — m.in. w Polsce, USA, Australii, Brazylii, Argentynie, Francji i Watykanie.

Był doktorem nauk humanistycznych, autorem zbiorów pieśni ludowych Wileńszczyzny oraz podręczników do muzyki dla klas 5-8, trzykrotnym posłem na Sejm Republiki Litewskiej oraz wicemerem rejonu wileńskiego.

Skomponował ponad 30 utworów dla zespołu „Wileńszczyzna”, w tym pieśń „Wileńszczyzny drogi kraj”, która stała się nieformalnym hymnem Polaków Wileńszczyzny.

Czytaj więcej: Pamięci Jana Gabriela Mincewicza, Wielkiego Patrioty Ziemi Wileńskiej