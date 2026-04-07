    Wiosenne zagrożenie na drogach: więcej zderzeń ze zwierzętami

    Wraz z nadejściem wiosny na drogach pojawia się nie tylko więcej kierowców, ale i nieoczekiwanych zagrożeń. Dane ubezpieczycieli wskazują na wyraźny wzrost liczby kolizji z dzikimi zwierzętami, które mogą mieć poważne konsekwencje – nie tylko dla pojazdów.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Szosa.
    Wiosną rośnie liczba kolizji z dzikimi zwierzętami, szczególnie na drogach poza miastem | Fot. Jolanta Balkiewicz

    Wiosenny wzrost zdarzeń

    Dane ubezpieczycieli wskazują, że w kwietniu liczba szkód związanych ze zderzeniami z dzikimi zwierzętami rośnie nawet o połowę w porównaniu z miesiącami zimowymi i wczesną wiosną. „Lietuvos draudimas” odnotowało w kwietniu ubiegłego roku 168 takich przypadków, podczas gdy w marcu było ich około 100.

    „Wraz z szybkim wydłużaniem się dnia i wzrostem temperatury powietrza zwierzęta po zimie stają się bardziej aktywne. Intensywniej poszukują pożywienia, migrują, zmieniając siedliska i tereny żerowania, oraz wychowują młode. Z tych powodów właśnie w kwietniu i maju wzrasta ryzyko spotkania na drogach z dzikimi zwierzętami, w tym w miejscach, do których zwierzęta nie zapuszczały się zimą” – mówi Giedrius Petrikas, kierownik działu szkód komunikacyjnych w „Lietuvos draudimas”.

    Czytaj także: Uwaga! Dzikie zwierzęta na drodze — warto zdjąć nogę z gazu

    Więcej szkód, wyższe odszkodowania

    Trend wzrostowy widoczny jest również w ujęciu rocznym. W 2025 r. firma odnotowała 1873 zgłoszenia szkód – o około 10 proc. więcej niż w 2024 r. Wzrosła także wartość wypłat.

    „Łączna kwota wypłaconych odszkodowań za poniesione straty wcześniej wahała się wokół 4 mln euro, jednak w ubiegłym roku znacznie wzrosła i przekroczyła 4,7 mln euro. Średnia kwota odszkodowania za szkody w samochodzie w wyniku zderzenia ze zwierzęciem wynosi około 2,6 tys. euro. Jednak pojedyncze szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta mogą być naprawdę duże – najwyższa kwota wypłacona w zeszłym roku wyniosła ponad 36 tys. euro, gdy pojazd zderzył się z największym zwierzęciem żyjącym w naszym kraju – żubrem” – mówi Giedrius Petrikas.

    Ekspert podkreśla, że obowiązkowe ubezpieczenie OC nie pokrywa takich szkód. Ochronę zapewnia jedynie dobrowolne ubezpieczenie autocasco, które obejmuje zdarzenia z udziałem zwierząt.

    Co robić po zderzeniu ze zwierzęciem

    Kolizje mają konsekwencje nie tylko dla pojazdów, ale również dla środowiska. Około połowy zdarzeń dotyczy saren, jednak na drogach giną także lisy, zające, łosie, jelenie, dziki i borsuki.

    „Po potrąceniu dzikiego zwierzęcia, niezależnie od tego, czy jest ono ranne, czy zmarło w wyniku odniesionych obrażeń, należy przede wszystkim natychmiast zadzwonić pod ogólny numer alarmowy 112. Po otrzymaniu zgłoszenia o zdarzeniu informacja jest przekazywana do odpowiednich instytucji, które oceniają sytuację i podejmują dalsze działania. Ważne jest, aby nie dotykać rannego zwierzęcia, nie ruszać go i nie zmieniać jego pozycji – może to pogorszyć jego stan” – mówi Rokas Matevičius, lekarz weterynarii z Centrum Opieki nad Dzikimi Zwierzętami LSMU.

    Rannym dzikim zwierzętom spotykanym na terenach zurbanizowanych udziela się pierwszej pomocy i zapewnia leczenie, o ile ich obrażenia nie wskazują jednoznacznie, że powrót do zdrowia jest niemożliwy. Na obszarach łowieckich odpowiedzialność za ranne zwierzęta łowne odpowiadają myśliwi i w takich przypadkach informacja o zdarzeniu jest przekazywana lokalnemu kołu łowieckiemu.

    Jak zmniejszyć ryzyko kolizji

    Ubezpieczyciele wskazują, że do większości zdarzeń dochodzi poza miastami, zwłaszcza na odcinkach dróg przecinających lasy i pola oraz przy ograniczonej widoczności. Kluczowe znaczenie ma dostosowanie prędkości, obserwacja poboczy oraz zachowanie ostrożności w miejscach oznaczonych znakami ostrzegawczymi.

    Eksperci zwracają uwagę, że zwierzęta często poruszają się w grupach, a ich reakcje mogą być nieprzewidywalne. Pomocne mogą być także dodatkowe rozwiązania, takie jak gwizdki ultradźwiękowe, które ostrzegają zwierzęta przed nadjeżdżającym pojazdem.

    Czytaj także: Dokarmiać bezdomne zwierzęta tylko zgodnie z prawem

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. Lietuvos draudimas

    Społeczeństwo

    Masowe zniknięcia kasków „Bolt”

    W ciągu pierwszych tygodni sezonu „Bolt” stracił około 70 proc. kasków do hulajnóg w największych miastach Litwy. Firma zgłasza przypadki kradzieży na policję, jednak postępowania nie są wszczynane. Skala zjawiska rośnie, a tymczasem koszty strat znacznie przekraczają oczekiwania operatora.
    Społeczeństwo

    Ceny paliw zmieniają codzienne nawyki

    Wzrost cen paliw na Litwie, które przekroczyły poziom 2 euro, zaczyna wpływać na zachowania społeczne. Najnowsza ankieta wskazuje, że część mieszkańców ogranicza korzystanie z samochodów lub podejmuje inne działania, choć większość pozostaje przy dotychczasowych nawykach.
    Społeczeństwo

    Zbliża się koniec kwartału. Dotyczy to też II filaru emerytalnego, SoDra doradza

    Pod koniec pierwszego kwartału część mieszkańców ponownie analizuje udział w II filarze emerytalnym. Eksperci wskazują: kluczowe jest dopasowanie decyzji do własnej sytuacji i planów. Nie ma jednej słusznej odpowiedzi.

