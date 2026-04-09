Zrozumieli, że nie da się dalej tak mieszkać

Przystąpić do modernizacji mieszkańców tego wybudowanego trzy dekady temu bloku skłoniły przestarzałe rurociągi systemów ciepłej i zimnej wody oraz ogrzewania. Ciągle powtarzające się awarie i duże różnice temperatur w mieszkaniach powodowały napięcia i niezadowolenie, dlatego w końcu postanowiono nie zwlekać i podjąć działania.

„Aby zachęcić sąsiadów, trzeba było otwarcie powiedzieć, ile razy wzywaliśmy pogotowie, ile było przecieków i ile kłopotów sprawiała instalacja grzewcza. Ze względu na jej specyfikę techniczną powstawały różnice temperatur — w niektórych mieszkaniach były 22 stopnie Celsjusza, w innych zaledwie 16. Świadomość, że nie da się tak mieszkać, pomogła części właścicieli mieszkań podjąć decyzję” — mówi przedstawiciel mieszkańców budynku i przewodniczący wspólnoty Gediminas Timonovas.

W trakcie modernizacji zainstalowano zautomatyzowaną stację cieplną, odnowiono system ogrzewania i ciepłej wody, wymieniono i zaizolowano rurociągi, oczyszczono kanały wentylacyjne, wyremontowano część kanałów wentylacyjnych nad dachem, ocieplono podziemną i naziemną część cokołu budynku, ściany i dach, a także zainstalowano nową podłogę. Wymieniono również część okien i balkonów, zainstalowano fotowoltaiczną elektrownię słoneczną, system odgromowy oraz mini system rekuperacji.

Cieszą niższe rachunki i komfort

Po renowacji klasa efektywności energetycznej budynku wzrosła z F do B, a emisja dwutlenku węgla do środowiska zmniejszyła się o ok. 45,8 proc. Temperatura w mieszkaniach rozkłada się równomiernie, stały się one bardziej komfortowe, zniknęła wilgoć. Jednocześnie kilkakrotnie zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej na potrzeby wspólne.

Mieszkańców budynku cieszą również niższe rachunki za ogrzewanie. W tym samym mieszkaniu o powierzchni 69 mkw. w listopadzie 2024 r. za ogrzewanie zapłacono 57,88 euro, a w grudniu — 77,98 euro. W listopadzie 2025 r., już po renowacji, rachunek wyniósł 17,22 euro, a w grudniu — 22,76 euro.

„W styczniu 2025 r., jeszcze przed renowacją, średnia temperatura na Litwie wynosiła +2,0 st. C, po renowacji, w styczniu tego roku, wynosiła -9,2 st. C, ponadto w tym roku podrożało samo ogrzewanie. Jednak porównując rachunki ze stycznia ubiegłego roku i stycznia bieżącego roku, i tak zaoszczędziliśmy na ogrzewaniu — wynoszą one odpowiednio 74,88 euro i 54,91 euro” — mówi G. Timonovas.

Zmiana w relacjach

Przewodniczący wspólnoty dodaje, że mieszkańcy zauważają również zmianę w relacjach między sąsiadami. Ludzie cieszą się z poprawy wzajemnych relacji podczas procesu renowacji, wspólnie omawiają zmiany i cieszą się z lepszej jakości życia.

Już dziś można zapoznać się z projektami renowacyjnymi zrealizowanymi na Litwie, biorącymi udział w wyborach „Projektu renowacyjnego roku 2026”, na profilu Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA) na Facebooku. Głosowanie odbędzie się w dniach 13–17 kwietnia, a zwycięzcy zostaną ogłoszeni 20 kwietnia. Zachęcając do oddania głosu, APVA apeluje o odpowiedzialność i uwzględnienie nie tylko estetycznego wyglądu bloku wielomieszkaniowego czy liczb, ale także ogólnej zmiany — komfortu, poczucia wspólnoty, zrównoważonego rozwoju oraz długoterminowej wartości.

Projekt „Promowanie renowacji bloków wielomieszkaniowych” jest finansowany ze środków Funduszu Spójności.

Zam. 2890

Ieva Vidūnaitė