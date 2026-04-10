Koncert „Sonety krymskie – śladami Adama Mickiewicza”

Adam Mickiewicz za udział w tajnych towarzystwach studenckich został w 1824 r. zesłany w dalekie gubernie rosyjskie. Większość zesłania spędził jednak w Petersburgu i Moskwie. Był też w Odessie, skąd wyruszył w podróż na Krym. Pokłosiem jego pobytu w Odessie i na Krymie stał się zbiór 18 sonetów krymskich i 22 odesskich (miłosnych). Zostały one wydane pod wspólnym tytułem „Sonety” w 1826 r. w Moskwie.

Utwory, które artyści wykonają w wersji oryginalnej – po polsku i w litewskim przekładzie, pozwolą nam wspólnie z wieszczem podziwiać piękno krymskiej przyrody: żeglować spokojnie po bezkresnych stepach i walczyć z piętrzącymi się falami wzburzonego podczas burzy morza, podziwiać majestat gór i poczuć tchnienie śmierci w przeprawach nad przepaściami.

Wykonawcy:

• Michał Konstrat (wokal, gitara klasyczna) — autor piosenek, twórca muzyki do wierszy znanych poetów. Towarzyszyć mu będzie Małgorzata Sroczyńska (wokal, wiolonczela) oraz Marcin Prokopiak (wokal, fortepian).

• Giedrius Arbačiauskas (wokal, gitara akustyczna) — aktor i autor piosenek oraz muzyki do tekstów poetów litewskich.

Organizatorzy:

Instytut Polski w Wilnie

Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego

