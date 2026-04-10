    Koncert „Sonety krymskie – śladami Adama Mickiewicza”

    Z okazji 200-lecia wydania „Sonetów” A. Mickiewicza zapraszamy na koncert - „Środę Literacką 2026”: „Sonety krymskie – śladami Adama Mickiewicza”, który odbędzie się 15 kwietnia o godz. 17:00 w Auli Parva Uniwersytetu Wileńskiego (ul. Universiteto 3). Wstęp wolny.

    Autor: KW
    Afisz koncertu „Sonety krymskie – śladami Adama Mickiewicza”.
    Graf. organizatorzy

    Adam Mickiewicz za udział w tajnych towarzystwach studenckich został w 1824 r. zesłany w dalekie gubernie rosyjskie. Większość zesłania spędził jednak w Petersburgu i Moskwie. Był też w Odessie, skąd wyruszył w podróż na Krym. Pokłosiem jego pobytu w Odessie i na Krymie stał się zbiór 18 sonetów krymskich i 22 odesskich (miłosnych). Zostały one wydane pod wspólnym tytułem „Sonety” w 1826 r. w Moskwie.  

    Utwory, które artyści wykonają w wersji oryginalnej – po polsku i w litewskim przekładzie, pozwolą nam wspólnie z wieszczem podziwiać piękno krymskiej przyrody: żeglować spokojnie po bezkresnych stepach i walczyć z piętrzącymi się falami wzburzonego podczas burzy morza, podziwiać majestat gór i poczuć tchnienie śmierci w przeprawach nad przepaściami. 

    Wykonawcy:      

    Michał Konstrat(wokal, gitara klasyczna) — autor piosenek, twórca muzyki do wierszy znanych poetów. Towarzyszyć mu będzie Małgorzata Sroczyńska (wokal, wiolonczela) oraz Marcin Prokopiak (wokal, fortepian). 

    Giedrius Arbačiauskas (wokal, gitara akustyczna) — aktor i autor piosenek oraz muzyki do tekstów poetów litewskich.  

    Website: https://konstrat.com/

    FB: https://www.facebook.com/michalkonstratzzespolem

    YT:  https://www.youtube.com/@michalkonstratzzespolem

    Organizatorzy:

    Instytut Polski w Wilnie
    Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego

