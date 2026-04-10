Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Zajęcia z arteterapii „Mój dobrostan, czyli podróż do siebie”

    Wiosna to czas odrodzenia, budzenia się natury i nowej energii. Dla wielu osób jest to także moment refleksji, zmian oraz wewnętrznych poszukiwań. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby w tym okresie znaleźć chwilę dla siebie, zadbać o swoje emocje i wewnętrzną równowagę. Członkinie ZPL Miasta Wilna miały ku temu wyjątkową okazję podczas zajęć z arteterapii zatytułowanych „Mój dobrostan, czyli podróż do siebie”, które odbyły się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie 9 kwietnia tego roku.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Fot. archiwum Wileńskiego Miejskiego Oddziału Związku Polaków na Litwie

    Czytaj również...

    Warsztaty poprowadziła arteterapeutka z Wrocławia Agata Kopacka – wilnianka, która od ponad dwudziestu lat mieszka we Wrocławiu. Z radością i sentymentem powróciła do rodzinnego miasta, aby podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pasją do pracy z ludźmi poprzez sztukę. Jej celem było stworzenie bezpiecznej i twórczej przestrzeni, w której uczestniczki mogły na chwilę zatrzymać się w codziennym biegu, wsłuchać się w siebie i wyrazić swoje emocje.

    Arteterapia to wyjątkowa forma pracy z emocjami poprzez sztukę. Nie wymaga zdolności plastycznych ani wcześniejszego doświadczenia artystycznego – najważniejszy jest sam proces tworzenia. Poprzez kolory, symbole, rysunek i spontaniczną ekspresję uczestniczki mogły lepiej przyjrzeć się swoim uczuciom, odprężyć się oraz odnaleźć wewnętrzną harmonię.

    Spotkanie przebiegało w ciepłej, serdecznej i pełnej życzliwości atmosferze. Wspólne tworzenie sprzyjało rozmowom, refleksji i wzajemnemu wsparciu. Kobiety miały okazję na chwilę oderwać się od codziennych obowiązków, skupić na sobie i swoich potrzebach. Powstające prace były pięknym i bardzo osobistym wyrazem emocji, wrażliwości oraz wewnętrznych przeżyć uczestniczek.

    Warsztaty „Mój dobrostan, czyli podróż do siebie” pokazały, że sztuka może być nie tylko formą twórczej ekspresji, ale także drogą do lepszego poznania siebie, odzyskania wewnętrznego spokoju i odnalezienia nowej energii na nadchodzącą wiosnę. Zdjęcia z wydarzenia najlepiej oddają atmosferę tego spotkania – pełną skupienia, uśmiechu i twórczej inspiracji.

    Czytaj więcej: Członkowie Wileńskiego Oddziału ZPL poznają Polskę: wycieczka do Suwałk [Z GALERIĄ]

    Wiceprezes Janina Stupenko

    Zajęcia z arteterapii „Mój dobrostan, czyli podróż do siebie”.
    Afisze

    Więcej od autora

    Szkolnictwo

    Uczniowie z Wileńszczyzny finalistami VII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

    Warto sięgać po marzenia
    Kultura

    Przesłanie Lili Kiejzik z Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru

    27 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. Dla mnie osobiście teatr jest życiem i czasem, którym się żyje. Można powiedzieć, że czasy tworzą teatr taki, jaki jest czas... To naturalne, że sztuka podąża za tym, jacy są ludzie i jacy są widzowie. A dzisiejszy widz bywa często wystraszony, niepewny, czasem zagubiony — i taki też staje się teatr: nieco niepewny, poszukujący, czekający na lepsze.
    Galerie

    Członkowie Wileńskiego Oddziału ZPL poznają Polskę: wycieczka do Suwałk [Z GALERIĄ]

    Muzeum Marii KonopnickiejNa miejscu grupę powitała przewodniczka Beata Choinicka, która w interesujący sposób przybliżyła dzieje miasta i jego najważniejsze miejsca. Jednym z pierwszych punktów programu było Muzeum Marii Konopnickiej...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.