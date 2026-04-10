Zajęcia z arteterapii „Mój dobrostan, czyli podróż do siebie”.

Warsztaty poprowadziła arteterapeutka z Wrocławia Agata Kopacka – wilnianka, która od ponad dwudziestu lat mieszka we Wrocławiu. Z radością i sentymentem powróciła do rodzinnego miasta, aby podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pasją do pracy z ludźmi poprzez sztukę. Jej celem było stworzenie bezpiecznej i twórczej przestrzeni, w której uczestniczki mogły na chwilę zatrzymać się w codziennym biegu, wsłuchać się w siebie i wyrazić swoje emocje.

Fot. archiwum Wileńskiego Miejskiego Oddziału Związku Polaków na Litwie

Arteterapia to wyjątkowa forma pracy z emocjami poprzez sztukę. Nie wymaga zdolności plastycznych ani wcześniejszego doświadczenia artystycznego – najważniejszy jest sam proces tworzenia. Poprzez kolory, symbole, rysunek i spontaniczną ekspresję uczestniczki mogły lepiej przyjrzeć się swoim uczuciom, odprężyć się oraz odnaleźć wewnętrzną harmonię.

Spotkanie przebiegało w ciepłej, serdecznej i pełnej życzliwości atmosferze. Wspólne tworzenie sprzyjało rozmowom, refleksji i wzajemnemu wsparciu. Kobiety miały okazję na chwilę oderwać się od codziennych obowiązków, skupić na sobie i swoich potrzebach. Powstające prace były pięknym i bardzo osobistym wyrazem emocji, wrażliwości oraz wewnętrznych przeżyć uczestniczek.

Warsztaty „Mój dobrostan, czyli podróż do siebie” pokazały, że sztuka może być nie tylko formą twórczej ekspresji, ale także drogą do lepszego poznania siebie, odzyskania wewnętrznego spokoju i odnalezienia nowej energii na nadchodzącą wiosnę. Zdjęcia z wydarzenia najlepiej oddają atmosferę tego spotkania – pełną skupienia, uśmiechu i twórczej inspiracji.

Wiceprezes Janina Stupenko