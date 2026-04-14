Więcej
    Strona głównaSzkolnictwo

    Podróż „Grzybków” do świata jogi

    10 kwietnia 2026 r. w Żłobku–Przedszkolu w Niemieżu odbyły się wyjątkowe zajęcia jogi, które dostarczyły dzieciom nie tylko radości, ale także wielu wartościowych doświadczeń rozwojowych. Spotkanie poprowadziła pani Renata — mama Arijana, której serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wprowadzenie dzieci w świat jogi w tak ciekawy i przystępny sposób.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Zajęcia z jogi.
    Podczas spotkania nie zabrakło śmiechu i pozytywnej energii | Fot. Jelena Moroz, wychowawczyni metodyczka w Żłobku–Przedszkolu w Niemieżu

    Czytaj również...

    Zajęcia zostały zorganizowane w grupie „Grzybki” i miały formę pełnej wyobraźni podróży do dżungli. Dzieci z entuzjazmem wyruszyły na przygodę, podczas której „przeprawiały się przez rzekę”, pokonywały różne przeszkody oraz poznawały egzotyczne zwierzęta. Każdy element zajęć był połączony z ruchem i odpowiednimi ćwiczeniami jogi, co sprawiło, że aktywność była jednocześnie zabawą i nauką.

    Joga dla dzieci to nie tylko forma ruchu, ale także ważne wsparcie w ich wszechstronnym rozwoju. Regularne ćwiczenia pomagają wzmacniać mięśnie, poprawiają koordynację oraz uczą prawidłowej postawy ciała. Równie istotne są korzyści dla sfery emocjonalnej — dzieci uczą się wyciszenia, koncentracji oraz świadomego oddychania. Zajęcia tego typu sprzyjają również budowaniu pewności siebie i rozwijaniu umiejętności współpracy w grupie.

    Podczas spotkania dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w proponowanych aktywnościach, a forma zajęć dostosowana do ich wieku sprawiła, że każdy mógł poczuć się swobodnie i bezpiecznie.

    Takie inicjatywy pokazują, jak ważne jest wprowadzanie różnorodnych form aktywności w edukacji przedszkolnej. Dzięki nim dzieci nie tylko rozwijają sprawność fizyczną, ale także uczą się uważności, relaksu i dbania o własne samopoczucie.

    Czytaj także: Nowocześniej, przytulniej, bezpieczniej: Żłobek-Przedszkole w Niemieżu szykuje się do modernizacji

    Inf. Jelena Moroz, wychowawczyni metodyczka w Żłobku–Przedszkolu w Niemieżu

    Afisze

    Więcej od autora

    Sport

    Turniej TOP 8. Tenisistki stołowe z rejonu wileńskiego stanęły na podium

    W zawodach wzięło udział po 8 najwyżej sklasyfikowanych w rankingu dziewcząt i chłopców.Wszyscy tenisiści stołowi grali w systemie każdy z każdym, rozgrywając po 7 meczów.Szkołę Sportową w Niemenczynie reprezentowały...
    Społeczeństwo

    Wybitny Wilniuk. Prof. Romuald Brazis o Zbigniewie Olewiczu na PUTW w Wilnie

    Rektor Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie (d. PUTW w Wilnie) prof. Ryszard Kuźmo zaprosił prof. dra hab. Romualda Brazisa, aby zapoznał nas z Wilniukiem, uczonym światowej sławy, który kochał Wileńszczyznę.
    Społeczeństwo

    Zajęcia z arteterapii „Mój dobrostan, czyli podróż do siebie”

    Warsztaty poprowadziła arteterapeutka z Wrocławia Agata Kopacka – wilnianka, która od ponad dwudziestu lat mieszka we Wrocławiu. Z radością i sentymentem powróciła do rodzinnego miasta, aby podzielić się swoją...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.