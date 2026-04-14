Podróż „Grzybków” do świata jogi

Zajęcia zostały zorganizowane w grupie „Grzybki” i miały formę pełnej wyobraźni podróży do dżungli. Dzieci z entuzjazmem wyruszyły na przygodę, podczas której „przeprawiały się przez rzekę”, pokonywały różne przeszkody oraz poznawały egzotyczne zwierzęta. Każdy element zajęć był połączony z ruchem i odpowiednimi ćwiczeniami jogi, co sprawiło, że aktywność była jednocześnie zabawą i nauką.

Joga dla dzieci to nie tylko forma ruchu, ale także ważne wsparcie w ich wszechstronnym rozwoju. Regularne ćwiczenia pomagają wzmacniać mięśnie, poprawiają koordynację oraz uczą prawidłowej postawy ciała. Równie istotne są korzyści dla sfery emocjonalnej — dzieci uczą się wyciszenia, koncentracji oraz świadomego oddychania. Zajęcia tego typu sprzyjają również budowaniu pewności siebie i rozwijaniu umiejętności współpracy w grupie.

Podczas spotkania dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w proponowanych aktywnościach, a forma zajęć dostosowana do ich wieku sprawiła, że każdy mógł poczuć się swobodnie i bezpiecznie.

Takie inicjatywy pokazują, jak ważne jest wprowadzanie różnorodnych form aktywności w edukacji przedszkolnej. Dzięki nim dzieci nie tylko rozwijają sprawność fizyczną, ale także uczą się uważności, relaksu i dbania o własne samopoczucie.

Inf. Jelena Moroz, wychowawczyni metodyczka w Żłobku–Przedszkolu w Niemieżu