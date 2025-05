Jak zauważa mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz, przedmieścia rejonu wileńskiego szybko się rozwijają, osiedla się tu coraz więcej mieszkańców, zwłaszcza młodych rodzin. Dlatego konieczne jest zapewnienie wszystkim dorastającym tu dzieciom możliwości uczęszczania do placówek edukacyjnych – blisko domu, w bezpiecznym i nowoczesnym otoczeniu.

„W rejonie wileńskim osiedla się wiele młodych rodzin, dlatego bardzo ważne jest zwiększenie liczby miejsc w placówkach edukacyjnych, aby wszystkie dzieci miały dostęp do wysokiej jakości, nowoczesnego kształcenia. Obecnie w przedszkolach brakuje pomieszczeń, nie wszędzie można zapewnić odpowiednią jakość kształcenia. Poprzez realizację projektów, modernizację i rozbudowę placówek oświatowych dążymy do tego, by każde dziecko, niezależnie od miejsca zamieszkania czy sytuacji rodzinnej, miało możliwość uczęszczania do przedszkola lub szkoły blisko domu, w bezpiecznym i atrakcyjnym otoczeniu. Inwestycja Samorządu Rejonu Wileńskiego w tę placówkę to nie tylko projekt infrastrukturalny, ale także krok w kierunku bezpieczniejszego, nowocześniejszego i zrównoważonego środowiska dla naszych dzieci” – mówi mer R. Duchniewicz.

Jedną z kluczowych zmian w Żłobku-Przedszkolu w Niemieżu będzie nowa dobudówka. Znajdą się w niej: nowoczesne sale przedszkolne, funkcjonalne pomieszczenia administracyjne, sala widowiskowa na 122 miejsca oraz inne funkcjonalne przestrzenie. Nowy budynek zostanie dostosowany do dzieci w różnym wieku: na parterze znajdą się grupy dla dzieci w wieku 2–3 lat, a na pierwszym piętrze – grupy dla starszych dzieci, w wieku 3–6 lat. Planuje się utworzenie 6 nowych grup (3 grupy żłobkowe i 3 grupy przedszkolne). Nowa klatka schodowa i winda zapewnią wygodny dostęp do wszystkich pięter.

Przywiązując dużą wagę do zrównoważonego rozwoju, na dachach budynków zostaną zainstalowane fotowoltaiczne systemy solarne, umożliwiające wykorzystanie energii odnawialnej.

Zmiany dotkną także istniejący budynek. W miejscu obecnej sali gimnastycznej powstanie sala sportowa, przeznaczona do aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć wychowania fizycznego. W remontowanym budynku zostaną urządzone dwa pokoje sensoryczne do stymulacji zmysłów dzieci, gabinety badań lekarskich, zmodernizowana szatnia, nowe węzły sanitarne, nowoczesna kuchnia oraz inne pomieszczenia pomocnicze. Wyjątkowym rozwiązaniem jest planowane schronienie z tunelem służącym jako wyjście awaryjne, co znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa. Kolejną nowością jest użytkowy taras na dachu, na którym zostanie urządzona zielona strefa – edukacyjna przestrzeń na świeżym powietrzu do wypoczynku i zajęć dla dzieci.

Projekt obejmuje również przebudowę terenu: zostaną urządzone dwa nowe wjazdy, przystosowane do obsługi strefy kuchennej i odpadów komunalnych, powstanie parking oraz dodatkowy wjazd dla potrzeb technicznych.

Projekt, którego realizacja planowana jest do września 2027 roku, będzie znaczącą inwestycją w infrastrukturę oświatową. Planuje się, że jego wartość wyniesie około 3 milionów euro.

Rekonstrukcja Żłobka-Przedszkola w Niemieżu – częścią realizowanego przez Samorząd projektu, finansowanego ze środków UE.

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego od końca 2024 roku realizuje projekt „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Samorządzie Rejonu Wileńskiego”. Projekt jest finansowany w ramach programu rozwoju Funduszy Europejskich na lata 2021–2027, środka postępu nr 12-003-03-01-23 (RE) „Zwiększenie dostępności edukacji dla dzieci doświadczających wykluczenia” ze środków funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu państwa Republiki Litewskiej.

W ramach projektu zostaną dobudowane dobudówki do działających placówek – Przedszkola w Bujwidziszkach rejonu wileńskiego, Gimnazjum im. Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu oraz Żłobka-Przedszkola w Niemieżu.

W ramach projektu w Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu planowana jest rekonstrukcja budynku, w wyniku której budynek zyska około 3 tys. m² dodatkowej powierzchni. Utworzone zostaną trzy nowe miejsca wychowania wczesnoszkolnego (3 grupy), 3 klasy wychowania przedszkolnego i 12 klas edukacji początkowej dla obecnych i nowych uczniów. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie prac.

W Przedszkolu w Bujwidziszkach, w celu rozwiązania problemu braku miejsc, w dwupiętrowym budynku zostaną utworzone dodatkowe 70 miejsc, w urządzonych pomieszczeniach będą funkcjonować 4 grupy wychowania przedszkolnego. Po przebudowie budynku planuje się łącznie 105 miejsc.

W Żłobku-Przedszkolu w Niemieżu zostanie utworzonych 105 nowych miejsc wychowania przedszkolnego – 3 grupy dla dzieci w wieku od 2 do 3 lat oraz 3 grupy dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

