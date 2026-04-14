    Szkolnictwo

    Startują dni otwarte szkół zawodowych

    Już 16–17 kwietnia wszystkie placówki kształcenia zawodowego na Litwie otworzą swoje drzwi dla odwiedzających. W dniach otwartych udział mogą wziąć uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, doradcy zawodowi oraz wszyscy zainteresowani zdobyciem kwalifikacji zawodowych. Organizatorzy zapowiadają możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną, zasadami rekrutacji oraz warunkami nauki.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Placówki umożliwią zwiedzanie klas, laboratoriów, baz szkoleniowych i symulatorów. Uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w zadaniach praktycznych, a także wziąć udział w konkursach, quizach, wykładach i dyskusjach.

    Kształcenie zawodowe na Litwie obejmuje zarówno zdobycie wykształcenia podstawowego i średniego, jak i uzyskanie zawodu. Oferta skierowana jest również do dorosłych, którzy chcą podnieść kwalifikacje lub zdobyć nowe umiejętności.

    Wydarzenie organizowane jest cyklicznie od 2023 r. W zeszłym roku przyciągnęło ponad 8 tys. uczestników z całego kraju.

    System kształcenia zawodowego jest stale modernizowany, m.in. dzięki środkom unijnym. W zeszłym roku na rozwój infrastruktury przeznaczono ponad 38 mln euro. Nauka praktyczna stanowi ponad dwie trzecie programu nauczania, co ma odpowiadać na potrzeby rynku pracy.

    Uczniowie mogą liczyć na stypendia, zakwaterowanie w akademikach oraz udział w międzynarodowych programach wymiany.

    Letni etap głównej rekrutacji do placówek szkolenia zawodowego w 2026 r. rozpocznie się 15 czerwca. Wnioski mogą składać zarówno osoby chcące zdobyć pełne kwalifikacje zawodowe, jak i uczniowie klas 9-10 oraz I-IV gimnazjum zainteresowani nauką w ramach wybranych modułów.

    Źródła: Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu

