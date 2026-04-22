Tysiące dębów na 100-lecie Valdasa Adamkusa

Tradycja, która jednoczy społeczeństwo

Narodowe Sadzenie Drzew organizowane przez Ministerstwo Środowiska oraz Państwową Służbę Leśną (VMU) co roku przyciąga tysiące uczestników — od firm i organizacji po szkoły i społeczności lokalne. W tym roku do inicjatywy dołączyło stowarzyszenie „Gerumo ąžuolas”, którego patronem jest prezydent Valdas Adamkus.

„Nie jest dla nikogo nowością, że Litwa to kraj ludzi dbających o lasy i przyrodę. Corocznie coraz liczniejsza społeczność zbierająca się na sadzenie drzew to potwierdza. Spotkacie tu przyjaciół, kolegów, sąsiadów i dawno niewidziane twarze. Czyste powietrze, wspólny cel i dobry nastrój sprawiają, że Litwa staje się bardziej zielona. Widzę ogromny sens w tej imprezie, która stała się już tradycją — to nasza wspólna przysięga tworzenia bardziej zielonego środowiska dla przyszłych pokoleń” — powiedziała Kastytis Žuromskas, minister środowiska.

Dyrektor generalny VMU podkreśla historyczny wymiar tegorocznej edycji.

„Co roku Narodowe Sadzenie Drzew gromadzi społeczności na Litwie i przypomina, jak ważne jest dbanie o nasze lasy. Tegoroczne święto ma szczególne znaczenie, ponieważ jest poświęcone setnej rocznicy urodzin prezydenta Valdasa Adamkusa. Wkład prezydenta w ochronę środowiska i rozwój leśnictwa na Litwie jest nieoceniony i inspirujący, dlatego jest to jednocześnie podziękowanie za przywództwo i obietnica kontynuacji rozpoczętych przez niego działań” — powiedział Valdas Kaubrė, dyrektor generalny VMU.

Od inicjatywy do ogólnokrajowej tradycji

Pomysł wspólnego sadzenia drzew w całym kraju zapoczątkowano w 2016 r. z inicjatywy Linasa Jonauskasa. od tego czasu akcja stała się stałym elementem wiosennego kalendarza.

„Cieszę się, że minęło już dziesięć lat od posadzenia pierwszego drzewka w ramach Narodowego Sadzenia Lasów w 2016 roku, a szczególnie cieszy mnie fakt, że ta dekada zbiega się ze stuleciem prezydenta Valdasa Adamkusa. Wierzę, że ta piękna tradycja będzie trwała dziesiątki, a nawet setki lat i zapewni, że lasów będzie więcej. Zapraszam każdego mieszkańca Litwy do zasadzenia drzewka, aby Litwa zieleniła przez wieki” — powiedziała Linas Jonauskas, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Sejmu.

Tegoroczna edycja ma szczególny charakter — dedykowana jest prezydentowi Valdasowi Adamkusowi, który konsekwentnie podkreślał znaczenie ochrony środowiska. W całym kraju planowane jest posadzenie ponad 100 tys. sadzonek dębu.

W rejonie szakowskim powstanie gaj dębowy poświęcony prezydentowi. Ma on stać się trwałym symbolem pamięci oraz przestrzenią budującą więzi międzypokoleniowe.

Ponad 40 lokalizacji i otwarta rejestracja

Akcja rozpocznie się 25 kwietnia o godz. 10:00 i odbędzie się w ponad 40 miejscach na Litwie. Rejestracja prowadzona jest online, a organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich mieszkańców: https://registracija.vmu.lt/

VMU co roku sadzi miliony drzew, wykorzystując sadzonki hodowane w nowoczesnych szkółkach z genetycznie sprawdzonych nasion. Najczęściej sadzone są m.in. sosna pospolita, świerk pospolity, dąb szypułkowy i brzoza brodawkowata.

Organizatorzy podkreślają, że wspólne sadzenie drzew to nie tylko działanie na rzecz środowiska, ale także inwestycja w przyszłość kolejnych pokoleń.