Tysiące dębów na 100-lecie Valdasa Adamkusa

25 kwietnia Litwa ponownie się zazieleni, jednak tegoroczna akcja sadzenia drzew nabiera wyjątkowego znaczenia. Wydarzenie, poświęcone 100. rocznicy urodzin prezydenta Valdasa Adamkusa, połączy mieszkańców całego kraju wokół symbolicznego sadzenia dębów.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Afisz: „Tysiące dębów na 100-lecie Valdasa Adamkusa”.
Graf. organizatorzy

Tradycja, która jednoczy społeczeństwo

Narodowe Sadzenie Drzew organizowane przez Ministerstwo Środowiska oraz Państwową Służbę Leśną (VMU) co roku przyciąga tysiące uczestników — od firm i organizacji po szkoły i społeczności lokalne. W tym roku do inicjatywy dołączyło stowarzyszenie „Gerumo ąžuolas”, którego patronem jest prezydent Valdas Adamkus.

„Nie jest dla nikogo nowością, że Litwa to kraj ludzi dbających o lasy i przyrodę. Corocznie coraz liczniejsza społeczność zbierająca się na sadzenie drzew to potwierdza. Spotkacie tu przyjaciół, kolegów, sąsiadów i dawno niewidziane twarze. Czyste powietrze, wspólny cel i dobry nastrój sprawiają, że Litwa staje się bardziej zielona. Widzę ogromny sens w tej imprezie, która stała się już tradycją — to nasza wspólna przysięga tworzenia bardziej zielonego środowiska dla przyszłych pokoleń” — powiedziała Kastytis Žuromskas, minister środowiska.

Dyrektor generalny VMU podkreśla historyczny wymiar tegorocznej edycji.

„Co roku Narodowe Sadzenie Drzew gromadzi społeczności na Litwie i przypomina, jak ważne jest dbanie o nasze lasy. Tegoroczne święto ma szczególne znaczenie, ponieważ jest poświęcone setnej rocznicy urodzin prezydenta Valdasa Adamkusa. Wkład prezydenta w ochronę środowiska i rozwój leśnictwa na Litwie jest nieoceniony i inspirujący, dlatego jest to jednocześnie podziękowanie za przywództwo i obietnica kontynuacji rozpoczętych przez niego działań” — powiedział Valdas Kaubrė, dyrektor generalny VMU.

Od inicjatywy do ogólnokrajowej tradycji

Pomysł wspólnego sadzenia drzew w całym kraju zapoczątkowano w 2016 r. z inicjatywy Linasa Jonauskasa. od tego czasu akcja stała się stałym elementem wiosennego kalendarza.

„Cieszę się, że minęło już dziesięć lat od posadzenia pierwszego drzewka w ramach Narodowego Sadzenia Lasów w 2016 roku, a szczególnie cieszy mnie fakt, że ta dekada zbiega się ze stuleciem prezydenta Valdasa Adamkusa. Wierzę, że ta piękna tradycja będzie trwała dziesiątki, a nawet setki lat i zapewni, że lasów będzie więcej. Zapraszam każdego mieszkańca Litwy do zasadzenia drzewka, aby Litwa zieleniła przez wieki” — powiedziała Linas Jonauskas, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Sejmu.

Tegoroczna edycja ma szczególny charakter — dedykowana jest prezydentowi Valdasowi Adamkusowi, który konsekwentnie podkreślał znaczenie ochrony środowiska. W całym kraju planowane jest posadzenie ponad 100 tys. sadzonek dębu.

W rejonie szakowskim powstanie gaj dębowy poświęcony prezydentowi. Ma on stać się trwałym symbolem pamięci oraz przestrzenią budującą więzi międzypokoleniowe.

Ponad 40 lokalizacji i otwarta rejestracja

Akcja rozpocznie się 25 kwietnia o godz. 10:00 i odbędzie się w ponad 40 miejscach na Litwie. Rejestracja prowadzona jest online, a organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich mieszkańców: https://registracija.vmu.lt/

VMU co roku sadzi miliony drzew, wykorzystując sadzonki hodowane w nowoczesnych szkółkach z genetycznie sprawdzonych nasion. Najczęściej sadzone są m.in. sosna pospolita, świerk pospolity, dąb szypułkowy i brzoza brodawkowata.

Organizatorzy podkreślają, że wspólne sadzenie drzew to nie tylko działanie na rzecz środowiska, ale także inwestycja w przyszłość kolejnych pokoleń.

Afisze

ŹródłaOpr. J. B. na podst. inf. Ministerstwa Środowiska

