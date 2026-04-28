Litwa przetestuje system alarmowy: syreny zawyją w całym kraju

Syreny w całym kraju i powiadomienia mobilne

Departament Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa (PAGD) informuje, że syreny zostaną uruchomione o godz. 11:52 i będą działać przez 3 minuty — do godz. 11:55. Równocześnie mieszkańcy otrzymają komunikaty ostrzegawcze na telefony komórkowe oraz w aplikacji LT72. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa (PAGD) zaznacza, że działania mają charakter planowy i nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia.

Jak powinni zachować się mieszkańcy

Po usłyszeniu syren lub otrzymaniu powiadomienia mieszkańcy powinni włączyć litewskie radio lub telewizję i zapoznać się z komunikatami. Takie same działania obowiązują w przypadku realnego zagrożenia.

Powiadomienia trafiają do wszystkich użytkowników sieci komórkowych, jednak odbierane są wyłącznie na urządzeniach z aktywną funkcją alertów. PAGD zaleca wcześniejsze sprawdzenie ustawień telefonu. Instrukcje dostępne są na stronie lt72.lt oraz w aplikacji LT72.

Po zakończeniu testu mieszkańcy proszeni są o udział w ankiecie na stronie lt72.lt, zwłaszcza jeśli nie otrzymali powiadomienia.

System wciąż rozwijany i testowany

Regularne kontrole mają zapewnić skuteczność systemu ostrzegania, który odpowiada za informowanie o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia. Na Litwie testy odbywają się zazwyczaj dwa razy w roku, choć w razie potrzeby są przeprowadzane częściej.

„System ostrzegania mieszkańców musi działać bezbłędnie wtedy, gdy jest najbardziej potrzebny. Dlatego konsekwentnie ją sprawdzamy i wzmacniamy — każda kontrola pozwala zidentyfikować słabe punkty i zapewnić, że w przypadku realnego zagrożenia informacja dotrze do ludzi na czas” — powiedział dyrektor PAGD, Renatas Požėla.

Podczas kontroli w grudniu 2025 r. uruchomiono około 1160 syren, z których 2,6 proc. nie zadziałało. W poprzednim teście wskaźnik ten wynosił 5,4 proc., co wskazuje na poprawę skuteczności systemu.

Obecnie syreny ostrzegawcze obejmują około 69 proc. mieszkańców Litwy. Trwa dalsza rozbudowa infrastruktury — instalowane są nowe urządzenia, modernizowane istniejące oraz rozwijane scentralizowane zarządzanie. Zgodnie z planami do 2029 r. zasięg systemu ma wzrosnąć do około 75 proc. populacji.