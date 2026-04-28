Strona głównaSpołeczeństwo

Litwa przetestuje system alarmowy: syreny zawyją w całym kraju

30 kwietnia na Litwie przeprowadzona zostanie ogólnokrajowa kontrola systemu ostrzegania ludności. W południe włączone zostaną syreny, a mieszkańcy otrzymają powiadomienia na telefony. Test ma zweryfikować skuteczność systemu, który w sytuacjach zagrożenia ma działać bezbłędnie.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Sygnalizacja.
Syreny alarmowe zostaną uruchomione w całej Litwie w ramach planowej kontroli systemu ostrzegania ludności | Fot. PAGD

Czytaj również...

Syreny w całym kraju i powiadomienia mobilne

Departament Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa (PAGD) informuje, że syreny zostaną uruchomione o godz. 11:52 i będą działać przez 3 minuty — do godz. 11:55. Równocześnie mieszkańcy otrzymają komunikaty ostrzegawcze na telefony komórkowe oraz w aplikacji LT72. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa (PAGD) zaznacza, że działania mają charakter planowy i nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia.

Jak powinni zachować się mieszkańcy

Po usłyszeniu syren lub otrzymaniu powiadomienia mieszkańcy powinni włączyć litewskie radio lub telewizję i zapoznać się z komunikatami. Takie same działania obowiązują w przypadku realnego zagrożenia.

Powiadomienia trafiają do wszystkich użytkowników sieci komórkowych, jednak odbierane są wyłącznie na urządzeniach z aktywną funkcją alertów. PAGD zaleca wcześniejsze sprawdzenie ustawień telefonu. Instrukcje dostępne są na stronie lt72.lt oraz w aplikacji LT72.

Po zakończeniu testu mieszkańcy proszeni są o udział w ankiecie na stronie lt72.lt, zwłaszcza jeśli nie otrzymali powiadomienia.

System wciąż rozwijany i testowany

Regularne kontrole mają zapewnić skuteczność systemu ostrzegania, który odpowiada za informowanie o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia. Na Litwie testy odbywają się zazwyczaj dwa razy w roku, choć w razie potrzeby są przeprowadzane częściej.

„System ostrzegania mieszkańców musi działać bezbłędnie wtedy, gdy jest najbardziej potrzebny. Dlatego konsekwentnie ją sprawdzamy i wzmacniamy — każda kontrola pozwala zidentyfikować słabe punkty i zapewnić, że w przypadku realnego zagrożenia informacja dotrze do ludzi na czas” — powiedział dyrektor PAGD, Renatas Požėla.

Podczas kontroli w grudniu 2025 r. uruchomiono około 1160 syren, z których 2,6 proc. nie zadziałało. W poprzednim teście wskaźnik ten wynosił 5,4 proc., co wskazuje na poprawę skuteczności systemu.

Obecnie syreny ostrzegawcze obejmują około 69 proc. mieszkańców Litwy. Trwa dalsza rozbudowa infrastruktury — instalowane są nowe urządzenia, modernizowane istniejące oraz rozwijane scentralizowane zarządzanie. Zgodnie z planami do 2029 r. zasięg systemu ma wzrosnąć do około 75 proc. populacji.

Czytaj także: Po co na Litwie wyją syreny?

Afisze

Opr. J.B. na podst. inf. PAGD

Więcej od autora

Społeczeństwo

Bez języka ani rusz. Sąd o obowiązkach kierowców autobusów w Wilnie

Nakaz Inspekcji i skarga przewoźnikaDecyzja zapadła po rozpatrzeniu skargi firmy Transrevis. Przedsiębiorstwo kwestionowało nakaz Państwowej Inspekcji Językowej, zobowiązujący je do zapewnienia, aby 19 kierowców zdało egzamin na pierwszą kategorię...
Gospodarka

900 mln euro na jesienną renowację bloków wielomieszkaniowych

Jesienią ruszy kolejny etap finansowania renowacji bloków wielomieszkaniowych, w którym do podziału będzie blisko 900 mln euro. Nowe zasady wsparcia mają jednak zmienić dotychczasowe podejście i wyraźnie faworyzować wybrane grupy mieszkańców.
Społeczeństwo

Kto najczęściej wpada w pułapkę social mediów? Wyniki testu Tele2

Ponad 8 tys. mieszkańców Litwy sprawdziło swoje nawyki w sieciach społecznościowych w teście Tele2. Wyniki ujawniają wyraźne różnice między grupami wiekowymi i wskazują, kto może być najbardziej podatny na problem nadmiernego korzystania z internetu.

RedKomy