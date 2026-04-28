W ocenie uwzględniono szerszy kontekst zmian

W tegorocznym konkursie uwaga nie ograniczała się wyłącznie do wskaźników efektywności energetycznej czy wdrożonych zaawansowanych technologii. Oceniano, w jaki sposób renowacja zmieniła codzienne życie — czy poprawiły się warunki życia, zmniejszyło się zużycie energii, wzrósł komfort i bezpieczeństwo. Równie ważnym kryterium stało się zaangażowanie mieszkańców i zmiana ich podejścia do wspólnego środowiska życia. Uwzględniono również to, czy odnowiony blok stał się inspirującym przykładem dla sąsiadów.

„Jednym z celów tej inicjatywy jest przedstawienie społeczeństwu rzeczywistych przykładów tego, jak odpowiednio zaplanowana i zrealizowana renowacja zmienia przyszłość. W tym roku chcieliśmy podkreślić, że nie chodzi już tylko o odnowienie budynku, ale także o tworzenie zrównoważonego sąsiedztwa. Ważne jest dla nas nie tylko docenienie rozwiązań technicznych, ale także zainspirowanie mieszkańców do odważniejszego przyjmowania zmian, które przyniosą wszechstronne korzyści” — twierdzi Gintarė Burbienė, dyrektor Departamentu Modernizacji Budynków Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA).

Kłajpeda: harmonia architektury i efektywności

Zajmujący pierwsze miejsce blok przy ul. Ramioji 4 w Kłajpedzie wyróżniał się tym, że podczas modernizacji zachowano architektoniczną tożsamość budynku. Podczas renowacji elewacji i konstrukcji zachowano elementy stylu Art Deco, charakterystyczne dla tej dzielnicy miasta. Jednocześnie wdrożono podstawowe rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej — ocieplono konstrukcje, zmodernizowano instalacje techniczne oraz wymieniono okna. Klasa energetyczna wzrosła z F do B, a emisja CO₂ zmniejszyła się o około 13,7 ton rocznie. Mieszkańcy podkreślają, że budynek stał się nie tylko cieplejszy i bezpieczniejszy, ale także bardziej atrakcyjny wizualnie, a ponadto jego cykl życia wydłużył się o niejedną dekadę.

Olita: elastyczne zarządzanie energią

Drugie miejsce zajął blok w Olicie przy ul. Žiburio 4, który wyróżniał się przede wszystkim wybranym modelem ogrzewania. Zainstalowane systemy geotermalne i powietrze-woda pozwalają elastycznie regulować zapotrzebowanie na energię i zmniejszyć zależność od jednego źródła ciepła. Chociaż rozwiązanie to wymagało dodatkowego planowania, wyniki są oczywiste — zmniejszone zużycie energii do ogrzewania, stabilniejsza temperatura w pomieszczeniach i lepszy mikroklimat. Mieszkańcy zauważają również, że mieszkania stały się bardziej atrakcyjne na rynku.

Mariampol: zmiany, które zbliżają

Trzecie miejsce zajął blok przy ul. R. Juknevičiaus 108 w Mariampolu, który wyróżnił się kompleksowymi zmianami. Odnowiona fasada i jednolite przeszklenia balkonów nadały budynkowi nowoczesny i schludny wygląd, a dzięki ociepleniu konstrukcji i modernizacji instalacji poprawiły się warunki życia — zmniejszyła się wilgoć, zniknęła pleśń, wzrósł komfort. Proces renowacji zachęcił mieszkańców do aktywniejszej komunikacji, angażowania się w podejmowanie decyzji i większej troski o wspólne przestrzenie.

APVA organizuje wybory „Projektu renowacyjnego roku” od 2019 r., mając na celu zaprezentowanie najbardziej udanych rozwiązań i zachęcenie mieszkańców do podjęcia renowacji.

Projekt „Promowanie renowacji bloków wielomieszkaniowych” jest finansowany ze środków Funduszu Spójności.

Benita Gaižiūnaitė