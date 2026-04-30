Sezon żeglugowy w Wilnie rusza z nowościami i bezpłatnymi rejsami

Chrzest nowych statków przed sezonem

W Wilnie odbyła się uroczystość chrztu dwóch nowych statków: „Geležinis vilkas” i „Smilga”, która poprzedziła oficjalne otwarcie sezonu żeglugowego. Ceremonii przewodniczył ksiądz Mykolas Sotničenka.

Matkami chrzestnymi jednostek zostały dwie zasłużone dla miasta postaci. Gražina Arlickaitė, założycielka „Scanoramy”, objęła patronat nad „Geležinis vilkas”, natomiast prof. dr Giedrė Keen Motuzaitė Matuzevičiūtė została matką chrzestną statku „Smilga”.

Z okazji inauguracji sezonu — 1 maja — mieszkańcy Wilna oraz goście będą mogli skorzystać z bezpłatnych rejsów. To element tradycyjnego otwarcia sezonu, który ma zachęcić do korzystania z transportu wodnego.

Dłuższa trasa i więcej statków

Tegoroczny sezon przyniesie istotne zmiany w funkcjonowaniu żeglugi miejskiej. Liczba statków wzrosła do czterech, co ma przełożyć się na większą częstotliwość kursów.

Trasa została wydłużona do 7,7 kilometra i obejmie siedem przystanków — od Trójkąta Biznesowego (lit. Verslo trikampis) do plaży w Żyrmunach. Do dotychczasowych punktów dołączą Most Szylowski (lit. Šilo tiltas) oraz nowy przystanek przy plaży w Żyrmunach.

„Dzięki rozszerzeniu trasy do 7 przystanków mieszkańcom Antokola i Żyrmun będzie łatwiej i wygodniej dotrzeć do centrum miasta. Przystanek w Żyrmunach, zlokalizowany w pobliżu plaży, zapewni dodatkową atrakcyjność — trasa będzie odpowiednia nie tylko do codziennych podróży, ale także do spędzania wolnego czasu, ponieważ umożliwi łatwy dojazd do miejsc wypoczynkowych nad rzeką. Również zsynchronizowany ruch statków z autobusami, trolejbusami i usługami car-sharingu pozwoli na płynne i wygodne poruszanie się po mieście” — mówi dyrektor JUDU Loreta Levulytė—Staškevičienė.

Komfort podróży i przygotowania do sezonu

Przed rozpoczęciem sezonu przeprowadzono prace przygotowawcze, obejmujące konserwację techniczną statków, kontrolę systemów oraz przygotowanie infrastruktury przystankowej i oznakowania.

„Miniony sezon żeglugowy dostarczył nam cennego praktycznego doświadczenia, które wykorzystaliśmy przygotowując się do tegorocznego sezonu i które będzie niezwykle ważne w codziennej działalności po jego rozpoczęciu. Statki elektryczne zapewniają wygodę i komfort podróży, a naszym priorytetem jest, aby każda podróż po Wilii była bezpieczna i płynna. Właśnie na tym skupiamy największą uwagę również w tym sezonie” — mówi dyrektor spółka Wileński Transport Publiczny (lit. Vilniaus viešasis transportas) Ignas Degutis

Nowe statki oferują 32 miejsca siedzące, w tym 28 wewnątrz, a ponad 80 proc. pokładu jest zadaszone. Na pokładach dostępna jest bezpłatna sieć WiFi oraz system informacji pasażerskiej. Jednostki wyposażono również w instalacje solarne zwiększające ich efektywność energetyczną.

Bilety pozostaną w dotychczasowych cenach — 3 euro za bilet elektroniczny na 90 minut oraz 4 euro przy zakupie na pokładzie. Pasażerowie będą mogli korzystać z kart JUDU/Vilniečio, aplikacji mobilnych oraz innych dostępnych form płatności.