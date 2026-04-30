W miastach przyspiesza zielony transport

Z danych za 2025 r. wynika, że w miastach w całym kraju funkcjonuje 665 elektrycznych pojazdów transportu publicznego, co stanowi około 21 proc. floty. W porównaniu z 435 pojazdami w 2021 r. oznacza to znaczący wzrost, który przekłada się na redukcję hałasu i zanieczyszczeń.

„Jednak taki wzrost nie byłby możliwy bez inwestycji Unii Europejskiej. Z programu inwestycyjnego funduszy UE oraz planu „Nowa generacja Litwy” (lit. Naujos kartos Lietuva), finansowanego ze środków „NextGenerationEU”, na odnowę parku transportu publicznego przewidziano około 239 mln euro. Dzięki tym środkom w latach 2023-2029 możliwe będzie zakupienie 753 ekologicznych autobusów napędzanych paliwami alternatywnymi” — mówi wiceminister transportu Akvilė Danielė.

Transformacja obejmuje również infrastrukturę. Rozbudowywane są pasy ruchu dla transportu publicznego, modernizowane przystanki oraz rozwijana sieć tras rowerowych, która rośnie o około 100 km rocznie. Jak podkreśliła wiceminister, inwestycje te zwiększają punktualność i atrakcyjność transportu zbiorowego, a także sprzyjają wyborowi alternatyw wobec samochodów, szczególnie w godzinach szczytu.

Rząd zapowiada dalsze działania w tym zakresie, planując finansowanie z Funduszu Klimatu Społecznego w latach 2027-2032. Priorytetem pozostaje elektryfikacja transportu, rozwój infrastruktury rowerowej oraz promowanie zrównoważonej mobilności, tak aby stała się ona codziennym wyborem mieszkańców.