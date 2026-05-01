Lidl może „podgryzać” IKI w reklamach

21 kwietnia Sąd Apelacyjny zmienił orzeczenie Sądu Okręgowego w Wilnie i oddalił żądania „Iki” dotyczące wycofania reklamy „Lidl” z 2023 r. pod hasłem „Świąteczny koszyk LIDL — najtańszy!”. We wrześniu 2025 r. sąd okręgowy uwzględnił powództwo „Iki” i uznał, że „Lidl” porównywał produkty korzystniejsze dla siebie.

Według sądu apelacyjnego, Urząd Ochrony Praw Konsumentów rozpatrzył już spór dotyczący reklamy „Lidl” i uznał naruszenia za nieistotne — co wyklucza odpowiedzialność cywilną. Zakaz używania znaku konkurenta jest możliwy tylko wtedy, gdy reklama jest niedozwolona lub wprowadzająca w błąd.

Rzeczniczka „Iki Lietuva” Gintarė Kitovė oświadczyła, że firma rozważa skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego Litwy. „Orzeczenie sądu apelacyjnego stwarza sytuację, w której uznanie naruszenia za nieistotne zasadniczo ogranicza możliwość dochodzenia swoich praw na drodze cywilnej” — stwierdziła.

Antanas Bubnelis, dyrektor ds. komunikacji w „Lidl Lietuva”, ocenił wyrok jako otwarcie drzwi do nowej kultury rynkowej. „Orzeczenie to stanowi ważny precedens, zgodnie z którym reklama porównawcza jest legalnym narzędziem, a konkurenci nie mogą zakazać wykorzystywania ich znaków, jeśli reklama spełnia wymogi prawne” — dodał.

W sprawie reklamy „Iki” sąd wyjaśnił, że kampania sieci „Czy tak dobrze się żyje? A może lepiej IKI…” nie może być uznana za reklamę porównawczą, ponieważ nie wskazuje ona bezpośrednio żadnego konkurenta, a kampania „Tyle wysiłku dla kilku centów?!” nie jest wprowadzająca w błąd ani dwuznaczna.