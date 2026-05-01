Trwa rekrutacja dla studentów do Summer University Warsaw 2026

Kurs jest skierowany do międzynarodowych i polonijnych studentów spoza warszawskiej uczelni, którzy w ciągu dwóch tygodni będą mieli możliwość uczestnictwa w szeregu wykładów i warsztatów poświęconych tematyce działalności gospodarczej w dynamicznym, nowoczesnym i globalnym otoczeniu rynkowym.

Pięć modułów

Już w lipcu odbędzie się kolejna edycja Summer Univeristy Warsaw. Szkoła letnia SGH skierowana jest do studentów na poziomie studiów licencjackich z całego świata. Do udziału organizatorzy zapraszają nie tylko przedstawicieli uczelni zagranicznych, ale i tych, którzy studiują w innych polskich ośrodkach akademickich. Ukończenie kursu równoznaczne jest z uzyskaniem sześciu punktów ECTS.

W ramach kursu uczestnicy zrealizują cztery obligatoryjne moduły tematyczne oraz jeden dodatkowy moduł tematyczny do wyboru z dwóch dostępnych opcji. Obowiązkowe zajęcia poświęcone są zagadnieniom strategii firm w działalności międzynarodowej, zarządzania produktem i marką oraz wykorzystania sztucznej inteligencji w zarządzaniu organizacją (moduł realizowany we współpracy z AI Lab SGH). Słuchacze mają możliwość wyboru, czy w ostatnim, dwudniowym bloku chcą się skupić na tematyce związanej z przedsiębiorczością startupową, czy pogłębić swoją wiedzę w obszarze procesu twórczego rozwiązywania problemów i myślenia projektowego.

Warsztaty zewnętrzne i aktywności kulturalne

Oferta Summer University Warsaw obejmuje również udział w warsztatach zewnętrznych współorganizowanych z partnerem biznesowym SGH oraz szereg aktywności kulturalnych. Za wysoki poziom treści proponowanych zajęć odpowiada ośmiu naukowców reprezentujących takie dyscypliny jak nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse oraz nauki o polityce i administracji. Summer University Warsaw 2026 zakończy się uroczystym Gala Dinner, podczas którego uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w programie.

Kurs jest realizowany przez Centrum Otwartej Edukacji SGH. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej inicjatywy Summer University Warsaw 2026 https://suw.sgh.waw.pl/

