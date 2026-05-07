Studenci z Łodzi w redakcji polskiego dziennika na Litwie

Autor: Apolinary Klonowski
We środę 29 kwietnia naszą redakcję odwiedzili studenci z Uniwersytetu Łódzkiego, działający w kole naukowym pod egidą ejszyskiej politolog, dr Barbary Jundo-Kaliszewskiej.
Studenci otrzymali egzemplarze gazety, mieli też możliwość zapoznać się z archiwalnymi wydaniami | Fot. Apolinary Klonowski

Goście odwiedzili siedzibę redakcji „Kuriera Wileńskiego”. Zapoznali się z historią gazety — od sowieckiego „Czerwonego Sztandaru”, przez zmianę nazwy i linii politycznej z inicjatywy pracowników w 1990 r.

Omówiono misyjną rolę pisma jako medium opiniotwórczego społeczności polskiej na Litwie oraz jego zaangażowanie w ważne sprawy — chociażby dialog wokół Armii Krajowej czy mordów w Ponarach a także animowanie debaty w społeczności Polaków na Litwie.

Zwiedzono historyczny gabinet redaktora naczelnego, newsroom oraz drukarnię z maszyną jeszcze z lat 70. ubiegłego wieku. Można było obserwować proces druku na żywo, gdyż wycieczka zbiegła się akurat z początkiem kolejnego etapu produkcji gazety, czyli druku.

Było niezwykle miłym dowiedzieć się od jednego z gości, że „Kurier Wileński” czyta regularnie od 2021 r., jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Dziękujemy studentom za zainteresowanie, nieobojętność, dociekanie prawdy i odpowiedzialne podejście do społeczności Polaków na Litwie i zapraszamy ponownie.

