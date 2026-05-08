Koncert „Oh, miłości | chwilo | życiu” w Restauracji „Sakwa”

1 czerwca o godz. 19:00 w Restauracji „Sakwa” (M. K. Paco 1/2) odbędzie się koncert „Miłości | chwilo | życiu”. Wieczór pełen najpiękniejszych utworów poezji śpiewanej i aktorskiej z repertuaru takich artystów jak Agnieszka Osiecka, Kalina Jędrusik, Marek Grechuta, Magda Umer i wielu innych.

Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
Justyna Stankiewicz,
Graf. organizatorzy

To wyjątkowe spotkanie z muzyką i poezją pozwala zatrzymać się na chwilę i powrócić do emocji bliskich każdemu z nas — pierwszej miłości, rozstania czy tęsknoty, która pozostawia ślad w pamięci.

Ponadczasowe teksty i muzyka, która od lat porusza serca, niosą ze sobą subtelność, refleksję i emocje odnajdujące drogę do każdego słuchacza.

Przy fortepianie, zarówno w smutkach, jak i radościach towarzyszyć mi będzie wspaniały, pełen temperamentu pianista Edgar Sabilo.

Cena biletu: 25 euro. Na gości będzie również czekać lampka wina. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji pod adresem: justina.projects@gmail.com (z potwierdzeniem opłaty)

Płatność przelewem:

UAB „Prie žiedo”
LT34 7044 0600 0152 1901
Tytuł przelewu: „Šventinė vakarienė”

Justyna Stankiewicz

