Koncert „Oh, miłości | chwilo | życiu” w Restauracji „Sakwa”

To wyjątkowe spotkanie z muzyką i poezją pozwala zatrzymać się na chwilę i powrócić do emocji bliskich każdemu z nas — pierwszej miłości, rozstania czy tęsknoty, która pozostawia ślad w pamięci.

Ponadczasowe teksty i muzyka, która od lat porusza serca, niosą ze sobą subtelność, refleksję i emocje odnajdujące drogę do każdego słuchacza.

Przy fortepianie, zarówno w smutkach, jak i radościach towarzyszyć mi będzie wspaniały, pełen temperamentu pianista Edgar Sabilo.

Cena biletu: 25 euro. Na gości będzie również czekać lampka wina. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji pod adresem: justina.projects@gmail.com (z potwierdzeniem opłaty)

Płatność przelewem:

UAB „Prie žiedo”

LT34 7044 0600 0152 1901

Tytuł przelewu: „Šventinė vakarienė”

Justyna Stankiewicz