Różne podejścia do zarządzania ryzykiem

Zdrowie, życie bliskich oraz stabilność finansowa pozostają głównymi źródłami obaw w krajach bałtyckich. Mimo podobnych zagrożeń mieszkańcy Litwy, Łotwy i Estonii stosują odmienne strategie zabezpieczania się przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń.

„Chociaż przyczyny niepokoju mieszkańców w całym regionie są bardzo podobne, ich wybory dotyczące zarządzania ryzykiem różnią się. Na Litwie nadal dominuje pogląd, że nieoczekiwane straty finansowe uda się pokryć z własnych oszczędności, jednak nie zawsze zapewnia to rzeczywiste bezpieczeństwo finansowe, zwłaszcza w obliczu nieprzewidzianych zdarzeń na większą skalę” — mówi Gediminas Marius Pakeltis, kierownik ds. dystrybucji produktów ubezpieczeniowych w Swedbank.

Na Litwie około jedna trzecia mieszkańców wskazuje oszczędności jako główne źródło zabezpieczenia, a jedynie co czwarta osoba liczy na ubezpieczenie. Odmienną sytuację obserwuje się na Łotwie i w Estonii, gdzie to ubezpieczenia częściej stanowią podstawę ochrony finansowej.

Litwini częściej ponoszą większe straty

W ciągu ostatnich trzech lat nieoczekiwane straty finansowe dotknęły 26 proc. mieszkańców Litwy, 32 proc. w Estonii oraz 43 proc. na Łotwie. Różnice widoczne są jednak przede wszystkim w skali poniesionych strat. Na Litwie najczęściej wskazywano kwoty od 600 do 2 tys. euro. Dla porównania, na Łotwie dominowały straty do 300 euro, a w Estonii — od 300 do 600 euro. Jednocześnie większy odsetek mieszkańców Litwy deklarował najwyższe poziomy strat.

„Mieszkańcy Litwy częściej wskazywali na poniesienie większych strat — kwotę przekraczającą 4 tys. euro podało 15 proc. mieszkańców, podczas gdy w Łotwie odsetek ten wyniósł 9 proc., a w Estonii — 7 proc. Dla wielu gospodarstw domowych jest to znaczna kwota, która może znacznie pogorszyć sytuację finansową, zwłaszcza jeśli nie jest się na to wcześniej przygotowanym” — zaznacza ekspert.

Dane Swedbank pokazują również, że średnia kwota odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego wyniosła w ubiegłym roku nieco ponad 1,1 tys. euro na Litwie i Łotwie oraz 1,5 tys. euro w Estonii. Najwyższe wypłaty przekroczyły 130 tys. euro w Estonii i 125 tys. euro na Litwie.

Oszczędności nie zawsze wystarczają

Eksperci wskazują, że poleganie wyłącznie na oszczędnościach może nie zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony finansowej. W przypadku poważniejszych zdarzeń, takich jak problemy zdrowotne, koszty często przekraczają zgromadzone rezerwy.

Na początku roku jedynie 35 proc. klientów Swedbank posiadało poduszkę finansową przekraczającą 500 euro, co wskazuje na ograniczone przygotowanie części społeczeństwa na nagłe wydatki.

„Liczby te pokazują, że przygotowanie na nieoczekiwane straty finansowe jest często niewystarczające. Nawet posiadając oszczędności, mogą one okazać się niewystarczające w przypadku poważniejszych zdarzeń, a część mieszkańców w ogóle nie posiada żadnych rezerw finansowych. W związku z tym, w obliczu nieoczekiwanych strat finansowych, znaczna część mieszkańców musi szukać dodatkowych rozwiązań” — mówi Gediminas Marius Pakeltis.