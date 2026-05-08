Światowy Dzień Pszczół w Rudominie

Z tej okazji Centrum Kultury w Rudaminie zaprasza na cykl edukacyjny, podczas którego pszczelarka Salomėja podzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem i miłością do pszczół.
Program na 20 maja:
11:00 godz. — warsztaty świecowe dla dzieci
Rezerwacja biletów: https://forms.gle/pK7nenExbdM7shQ99
13:00 godz. — warsztaty świecowe dla seniorów
Rezerwacja biletów: https://forms.gle/wmW4jwq4GAfbpb3C9
15:00 godz. — warsztaty kosmetyczne (dla wszystkich chętnych)
Rezerwacja biletów: https://forms.gle/1CEc1gkCpSQbLBTk9
Cena warsztatów — 5 € / osoba (jedne warsztaty)
Dowiecie się o produktach pszczelich i sami wypróbujecie ich zastosowanie w twórczości!
Czekamy na wszystkich — od najmłodszych do najstarszych!
Centrum Kultury w Rudominie