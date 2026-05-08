Światowy Dzień Pszczół w Rudominie

20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół — to doskonała okazja, by przypomnieć sobie, jak ważną rolę pszczoły odgrywają w naszym ekosystemie, produkcji żywności i ochronie różnorodności biologicznej.

Autor: KW
Z tej okazji Centrum Kultury w Rudaminie zaprasza na cykl edukacyjny, podczas którego pszczelarka Salomėja podzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem i miłością do pszczół.

Program na 20 maja:

11:00 godz. — warsztaty świecowe dla dzieci
Rezerwacja biletów: https://forms.gle/pK7nenExbdM7shQ99

13:00 godz. — warsztaty świecowe dla seniorów
Rezerwacja biletów: https://forms.gle/wmW4jwq4GAfbpb3C9

15:00 godz. — warsztaty kosmetyczne (dla wszystkich chętnych)
Rezerwacja biletów: https://forms.gle/1CEc1gkCpSQbLBTk9

Cena warsztatów — 5 € / osoba (jedne warsztaty)

Dowiecie się o produktach pszczelich i sami wypróbujecie ich zastosowanie w twórczości!

Czekamy na wszystkich — od najmłodszych do najstarszych!

