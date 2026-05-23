Szykują się nowe ograniczenia dla młodzieży na Litwie. Zakazany nie tylko sam alkohol

Sejm Litwy jest o krok od nowych ograniczeń dla nieletnich. Pod lupą znalazły się napoje bezalkoholowe, które wyglądem i nazwą przypominają alkohol, a ich sprzedaż może wkrótce wiązać się z karami. Przypominamy, że na Litwie tzw. „szampan dla dzieci” jest zakazany już od 2019 roku.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Nastolatki przed telewizorem.
Sejm poparł zakaz sprzedaży nieletnim napojów bezalkoholowych imitujących alkohol | Fot. Freepik

Sejm poparł propozycję zakazu sprzedaży, kupowania i przekazywania osobom poniżej 18. roku życia napojów bezalkoholowych imitujących alkohol. Ostateczne głosowanie ma odbyć się podczas następnego posiedzenia plenarnego.

Zakaz objąłby m.in. bezalkoholowy gin, tequilę i piwo

We wtorek 19 maja, po rozpatrzeniu wniosku, Sejm poparł poprawki do Kodeksu Żywnościowego i Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych, zainicjowane przez socjaldemokratę Dariusa Razmislevičiusa.

Za zmianami głosowało 66 posłów, 7 było przeciw, a 26 wstrzymało się od głosu.

Propozycja zakłada zakaz sprzedaży, kupowania lub przekazywania osobom poniżej 18. roku życia napojów bezalkoholowych, na których opakowaniach wymieniono rodzaj alkoholu, na przykład piwo, wino, cydr i inne.

Zmiany miałyby objąć również napoje imitujące alkohol, takie jak bezalkoholowy gin, tequila, wódka, wermut czy rum.

Za sprzedaż takich napojów osobom nieletnim groziłaby kara w wysokości 60-120 euro, a za ich zakup lub przekazanie — 20-50 euro. To takie same sankcje jak za przekazanie napojów energetycznych.

Część posłów krytykuje propozycję

Według Dariusa Razmislevičiusa takie napoje mogą przyzwyczajać młodzież do spożywania alkoholu w przyszłości.

„Wyglądem, smakiem i zapachem (napoje bezalkoholowe — red.) przypominają one napoje alkoholowe i zawierają jeszcze niewielką ilość alkoholu” — stwierdził Darius Razmislevičius podczas posiedzenia Sejmu.

Liberał Eugenijus Gentvilas nazwał poprawki „demonstracją władzy państwa”. Według niego browarnicy twierdzą, że młodzież w wieku 16—18 lat pije niewiele napojów bezalkoholowych.

Z kolei poseł Związku Chłopów i Zielonych Valius Ąžuolas zwrócił uwagę, że napój o zawartości 1 proc. alkoholu nie byłby zakazany, natomiast piwo bezalkoholowe bez oznaczenia zawartości alkoholu — tak.

Temat ograniczenia sprzedaży napojów imitujących alkohol nieletnim pojawił się już w lutym ubiegłego roku. Wówczas socjaldemokrata Antanas Nedzinskas zapowiadał kompromisowe poprawki po wycofaniu krytykowanego projektu dotyczącego ponownego zezwolenia na sprzedaż szampana dla dzieci.

Na Litwie sprzedaż szampana dla dzieci jest zabroniona od listopada 2019 roku. Zakaz wprowadzono, argumentując, że sprzyja to kształtowaniu nawyku spożywania alkoholu przez nieletnich.

ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

