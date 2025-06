W 2024 r. zmarło 667 osób, o 52 więcej niż w 2023 r.

Zachorowalność i śmiertelność

„Jak pokazują statystyki, w 2024 r. odnotowano najniższe spożycie alkoholu od dekady. Ale zachorowalność i śmiertelność z powodu chorób spowodowanych spożyciem alkoholu wzrosła i nadal rośnie. Można to wytłumaczyć faktem, że choroby są długoterminową konsekwencją spożywania alkoholu, dlatego dziś widzimy te liczby. Mężczyźni są trzy razy bardziej narażeni na skutki spożywania alkoholu niż kobiety. Najwyższy wskaźnik zachorowalności odnotowano w grupie wiekowej 50-54 lat w przypadku mężczyzn i w grupie wiekowej 45-49 lat w przypadku kobiet. Mieszkańcy wsi chorują i umierają częściej niż mieszkańcy miast” — poinformowano „Kurier Wileński” w Instytucie Higieny.

Najczęstsze choroby związane z alkoholem

Uzależnienie od alkoholu, zatrucie alkoholem, choroby wątroby i psychozy alkoholowe — to najczęściej występujące choroby związane z nadmiernym spożywaniem alkoholu. Według Instytutu Higieny w 2024 r. co najmniej jedną z w/w chorób zdiagnozowano u 27,7 tys. osób, co jest wyższym wynikiem niż w 2023 r. Najczęstszymi diagnozami były uzależnienie od alkoholu (703,4 przypadków na 100 tys. mieszkańców), zatrucie alkoholem (157,5 przyp.), alkoholowa choroba wątroby (132,5 przyp.) i psychoza alkoholowa (85,5 przyp.).

W 2024 r., w porównaniu z 2023 r., odnotowano 12,7 proc. wzrost polineuropatii alkoholowych, 11,1 proc. wzrost skrajnych zespołów padaczkowych i 5,8 proc. wzrost alkoholowej choroby wątroby. Według Instytutu Higieny w 2024 r. w wyniku chorób bezpośrednio związanych ze spożyciem alkoholu zmarło 677 osób, o 52 więcej niż w 2023 r. Najczęstszymi chorobami bezpośrednio spowodowanymi spożyciem alkoholu były alkoholowa choroba wątroby (52,6 proc.), przypadkowe zatrucie alkoholem (22,2 proc.) i kardiomiopatia alkoholowa (8,3 proc.), jak podaje Instytut Higieny.

Zmiana zapotrzebowania na ilość i jakość alkoholu

Według statystyk w 2024 r. spożycie alkoholu spadło do 10,2 litra alkoholu na osobę w wieku 15 lat i więcej. Zmieniła się również struktura spożycia alkoholu, ale tylko nieznacznie. Największa część mieszkańców Litwy pije 42-procentowe alkohole (wysokoprocentowe i mocniejsze), podczas gdy piwo i inne słabe napoje stanowiły 39,6 proc. i był to wzrost o 0,5 punktu procentowego w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Odnotowano również niewielki wzrost spożycia wina i innych napojów fermentowanych. Uważa się, że wpływ na to miały zmiany cen alkoholu.

Ceny detaliczne napojów alkoholowych wzrosły o 4,5 proc. w 2024 r. w porównaniu do 2023 r., przy czym najwyższy wzrost cen odnotowano w przypadku whisky — o 6,3 proc, wina owocowego — o 5,7 proc, piwa produkowanego na Litwie — o 5,2 proc, wermutu — o 5 proc. i likieru — o 4,9 proc.

Czytaj więcej: Jak alkohol wpływa na nasze zdrowie i życie