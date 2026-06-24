W ramach projektu „Ulice dla wszystkich” dzieci nie tylko zaprojektują własne znaki drogowe, ale też realnie wpłyną na bezpieczeństwo w okolicy szkół i przedszkola przy ul. Medeinos.

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Zadaniem uczestników jest przygotowanie rysunków przedstawiających bezpieczne zachowania w ruchu drogowym, zasady zrównoważonej mobilności oraz sposoby bezpiecznego poruszania się pieszo, rowerem lub transportem publicznym.

Wybrane projekty zostaną przekształcone w rzeczywiste znaki drogowe i ustawione przy ul. Medeinos.

Zmiany dla poprawy bezpieczeństwa

Na danej ulicy trwają już prace związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu. Przejścia dla pieszych są wyposażane w sygnalizację świetlną, a pasy ruchu oddzielane specjalnymi elementami infrastruktury.

Planowane jest również utworzenie nowych terenów zielonych w miejscach, gdzie dotychczas dochodziło do nielegalnego parkowania na trawnikach. W pobliżu ulicy znajdują się dwie szkoły oraz przedszkole, dlatego projekt koncentruje się przede wszystkim na poprawie bezpieczeństwa dzieci.

„Ulica Medeinos jest dość ruchliwa. Jednak w pobliżu niej znajdują się aż dwie szkoły, a w samym środku dzielnicy działa również przedszkole, dlatego sytuacja komunikacyjna na ulicy Medeinos nie zawsze jest wystarczająco bezpieczna dla najmłodszych mieszkańców Wilna” — powiedziała Birutė Jatautaitė, kierowniczka wileńskiego zespołu projektu „Ulice dla wszystkich”.

Dodała, że projekt obejmuje zarówno działania edukacyjne dotyczące zrównoważonej mobilności i promowania poruszania się pieszo, rowerem oraz transportem publicznym, jak i zmiany infrastrukturalne. Ich celem jest stworzenie bezpieczniejszych i wygodniejszych warunków do przemieszczania się dla dzieci oraz wszystkich mieszkańców okolicy.

Dzieci zaprojektują znaki drogowe

Jednym z elementów projektu są znaki drogowe o charakterze zalecającym, drukowane na jasnożółtym tle. Mają one zwracać uwagę kierowców na zachowania szczególnie istotne w danym miejscu.

Organizatorzy podkreślają, że to właśnie dzieci najlepiej wiedzą, jakie rozwiązania mogą zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa.

„Zmiany mają na celu przede wszystkim zwiększenie mobilności i bezpieczeństwa dzieci, jednak edukacja dotyczy nie tylko dzieci — uczy się je bezpiecznego przechodzenia przez ulicę, rozglądania się w obie strony i przechodzenia przez przejście dla pieszych dopiero po zatrzymaniu się pojazdów — ale także kierowców. Dzieci mogą być bardziej rozkojarzone, spieszyć się lub nie zawsze właściwie oceniać sytuację, dlatego podczas jazdy po takich ulicach i ich odcinkach konieczna jest szczególna uwaga i ostrożność” — podkreślili członkowie zespołu projektowego.

Jak zgłosić pracę i jakie warunki musi ona spełnić?

Rysunki mogą mieć kształt trójkąta równobocznego lub prostokąta, przy zachowaniu wskazanych proporcji. Prace można wykonać dowolną techniką płaską, m.in. przy użyciu farb, flamastrów, markerów czy kolorowego papieru. Organizatorzy zastrzegają, że projekty nie mogą zawierać elementów przestrzennych.

Zdjęcia prac należy przesłać do 26 czerwca na adres: gatvesvisiems@vilnius.lt. W zgłoszeniu trzeba podać imię dziecka, jego wiek oraz numer telefonu kontaktowego rodzica lub opiekuna. Liczba zgłoszeń od jednego uczestnika nie jest ograniczona.

Zwycięzców wybierze zespół projektu „Ulice dla wszystkich”. Wstępnie planowane jest wyłonienie trzech najlepszych prac, jednak liczba nagrodzonych projektów może ulec zmianie. Autorzy otrzymają nagrody oraz listy z podziękowaniami od Samorządu Miasta Wilna i organizatorów projektu.