2 mln euro na remont akademików

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu przeznaczyło 2 mln euro ze środków budżetu państwa na modernizację infrastruktury placówek oświatowych. Ponad 1 mln euro trafi na remonty akademików, natomiast kolejne prawie 1 mln euro zostanie przeznaczone na dostosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Prace remontowe w akademikach będą prowadzone latem oraz w nowym roku szkolnym w pięciu placówkach podlegających ministerstwu.

Są to: Centrum Kształcenia Zawodowego w Mariampolu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Kiejdanach, Centrum Kształcenia im. Pauliusa Lindenau w Kłajpedzie, Szkoła Technologii i Biznesu w Płungianach oraz Konserwatorium im. Juozasa Gruodisa w Kownie.

Zakres inwestycji obejmuje modernizację lub wymianę instalacji technicznych budynków, w tym instalacji elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, przeciwpożarowych, zabezpieczających, grzewczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych.

Prawie 1 mln euro przeznaczono również na poprawę dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Finansowanie otrzyma jedenaście placówek oświatowych podlegających Ministerstwu Oświaty, Nauki i Sportu, w tym Narodowa Szkoła Sztuk Pięknych im. M. K. Čiurlionisa, Litewskie Centrum Edukacji Osób Niewidomych i Słabowidzących oraz dziewięć placówek kształcenia zawodowego.

W ramach projektów zaplanowano montaż lub modernizację wind, ramp oraz innych elementów infrastruktury, które mają ułatwić osobom z niepełnosprawnością ruchową samodzielne poruszanie się po budynkach.