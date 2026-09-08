Kwestie najważniejsze

W poniedziałek, 7 września, przed rozpoczęciem nowego sezonu politycznego prezydent Gitanas Nausėda spotkał się z kierownictwem Sejmu. Rozmowa dotyczyła najważniejszych zadań i projektów, które w najbliższych miesiącach trafią pod obrady parlamentu.

Po spotkaniu Jūratė Zailskienė, wiceprzewodnicząca Sejmu Republiki Litewskiej, powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu”, że wśród najważniejszych tematów jesiennej sesji znajdą się: obronność, bezpieczeństwo i odporność państwa. Jednocześnie zwróciła uwagę na demografię, która pozostaje jednym z największych, długofalowych wyzwań Litwy.

— Obrona i bezpieczeństwo są niezwykle ważne. Równie ważna jest demografia, dlatego wszyscy musimy się zmobilizować i spojrzeć na ten problem szerzej. Potrzebujemy rozmowy o szerokim porozumieniu politycznym, ponieważ jest to kwestia, która dotyczy przyszłości całego państwa — powiedziała nam Jūratė Zailskienė.

Wątek bezpieczeństwa będzie miał szczególne znaczenie podczas jesiennej sesji. Znaczna część rządowych inicjatyw dotyczyć będzie właśnie obronności.

Bezpieczeństwo młodych w internecie

Podczas jesiennej sesji znajdzie się jednak znacznie więcej tematów. Jednym z nich będzie przyszłość systemu edukacji oraz bezpieczeństwo dzieci w internecie. Jak podkreśliła Zailskienė władze coraz wyraźniej szukają odpowiedzi na pytanie, jak ograniczyć negatywny wpływ mediów społecznościowych na najmłodszych.

— Rozmawialiśmy również o systemie edukacji i o mediach społecznościowych. Pojawia się pytanie, czy należy je zakazać, czy też szukać innych rozwiązań dotyczących obecności dzieci w mediach społecznościowych. Widzimy, że problem istnieje i musimy zastanowić się, co możemy zrobić — zaznaczyła wiceprzewodnicząca Sejmu.

Migracja i demografia

Podczas spotkania z prezydentem poruszono również kwestię migracji.

— Bardzo ważne będzie również rozmawianie o migracji, integracji oraz nauce języka litewskiego. To właśnie integracja może w najbliższym czasie stać się jednym z ważniejszych elementów polityki migracyjnej państwa. Znajomość języka jest bowiem nie tylko warunkiem komunikacji, ale również jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie — powiedziała nam rozmówczyni.

Wśród najważniejszych tematów jesiennej sesji znalazła się również polityka rodzinna. Jest ona bezpośrednio powiązana z problemem demograficznym, który ma być jednym z priorytetów jesiennej pracy parlamentu.

— Oczywiście bardzo ważna jest również polityka rodzinna. W praktyce oznacza to, że jesienna sesja będzie dotyczyła nie tylko bieżących problemów, ale także pytania o to, jak Litwa ma wyglądać za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Spadek liczby mieszkańców, starzenie się społeczeństwa i potrzeba wspierania rodzin stają się bowiem coraz większym wyzwaniem dla państwa — podkreśliła Jūratė Zailskienė.