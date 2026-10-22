Polska klasyka na otwarcie

Festiwal rozpocznie się 17 listopada o godz. 18:30 koncertem „Drogi do Wolności”. W programie znalazły się zarówno znane, jak i rzadziej wykonywane utwory Jana Stefaniego, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Ignacego Jana Paderewskiego, Mieczysława Karłowicza oraz Karola Szymanowskiego. Pieśni i arie operowe zabrzmią obok kompozycji fortepianowych, pozwalając przyjrzeć się bogactwu polskiej muzyki z różnych epok.

Wystąpią sopranistka Marlena Borowska, tenor Maciej Łuszyński i baryton Damian Balcer. Przy fortepianie zasiądzie Šviesė Čepliauskaitė, litewska pianistka związana z Akademią Muzyczną Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Jej koncertowe doświadczenie obejmuje występy w Polsce i innych krajach europejskich, a w 2019 r. została odznaczona polskim Złotym Krzyżem Zasługi. Spotkanie uznanych wykonawczyń z młodymi talentami wokalnymi pozwoli usłyszeć różne barwy głosu i odmienne sposoby interpretacji.

Fot. Dom Kultury Polskiej w Wilnie, mat. pras.

Fot. Dom Kultury Polskiej w Wilnie, mat. pras.

Wspomnienia o Mieczysławie Foggu

22 listopada o godz. 15:00 w restauracji „Pan Tadeusz” zabrzmi dawna polska piosenka. Program słowno-muzyczny „Wspomnienia o Mieczysławie Foggu” połączy repertuar artysty z opowieściami jego prawnuka, Michała Fogga. Rodzinne anegdoty i prywatne fotografie pozwolą poznać człowieka, którego głos przez dziesięciolecia towarzyszył kolejnym pokoleniom słuchaczy.

Muzyczną część spotkania przygotuje Maciej Klociński, śpiewający przy własnym akompaniamencie fortepianowym. To wykonawca i popularyzator piosenki retro, a także multiinstrumentalista i znawca kultury dwudziestolecia międzywojennego. W 2013 r. otrzymał Złoty Liść Retro na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga. Do tego repertuaru wnosi więc zarówno muzyczne umiejętności, jak i wiedzę o czasach, w których powstawał.

Takie spotkanie może przywołać własne wspomnienia, ale też zachęcić do odkrycia piosenek znanych dotąd jedynie z opowieści rodziców czy dziadków.

Dwa jubileuszowe wieczory Justyny Steczkowskiej

25 i 26 listopada o godz. 18:30 DKP w Wilnie zaprasza na koncerty Justyny Steczkowskiej przygotowane z okazji trzydziestolecia jej działalności artystycznej. Po ponad dziesięciu latach wokalistka powróci z koncertami do polskiej publiczności na Litwie. Na scenie towarzyszyć jej będą muzycy i tancerze, a program przypomni różne okresy jej twórczości, od „Dziewczyny Szamana” po „Gaję”.

Steczkowska od lat rozwija własny, rozpoznawalny styl, łącząc śpiew z wyrazistą oprawą sceniczną. Jest również skrzypaczką, kompozytorką i autorką tekstów. W jej dorobku znajduje się między innymi sześć Fryderyków, dwa Wiktory oraz Bursztynowy Słowik. W 2025 r. ponownie reprezentowała Polskę na Eurowizji, docierając ze swoją muzyką do słuchaczy z wielu krajów. Wileński jubileusz będzie okazją, by zobaczyć tę wszechstronność podczas pełnego koncertu.

„Będzie wzruszenie, energia, odrobina szaleństwa i kilka niespodzianek” — zapowiada artystka.

Wokalistka podkreśla, że dobierając repertuar, chciała stworzyć spójną opowieść o swojej artystycznej drodze. Dla wieloletnich słuchaczy będzie to okazja do powrotu do ulubionych piosenek, a dla tych, którzy poznali ją dzięki niedawnym występom, również do odkrycia wcześniejszych nagrań. Dwa listopadowe wieczory zapowiadają się więc jako szczególne spotkanie artystki z publicznością, do której wraca po długiej przerwie.

Polska piosenka ponad granicami

Muzyczny finał festiwalu odbędzie się 29 listopada o godz. 17:00. Podczas koncertu „The Voice of Polonia” wystąpią laureaci międzynarodowego konkursu polskiej piosenki. Projekt od ponad dekady daje wokalistom polonijnym możliwość rozwijania talentu i prezentowania go publiczności w różnych krajach. Europejskie finały odbywały się w Brukseli, a laureaci koncertowali między innymi we Francji, Hiszpanii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

W kolejnych edycjach finalistów oceniali uznani artyści, wśród nich Anna Maria Jopek, Marek Piekarczyk, Maria Sadowska i Janusz Radek. W Wilnie wokalistom będzie towarzyszył zespół instrumentalistów pod kierownictwem Cezariusza Gadziny. Konkursowe wyróżnienia i doświadczenie koncertowe wykonawców spotkają się tu z repertuarem polskich piosenek, którym każdy z nich może nadać własny charakter.

Tegoroczne Dni Kultury Polskiej dają wiele możliwości, by wybrać muzykę bliską własnym upodobaniom albo spróbować czegoś nowego. od klasyki po współczesne przeboje, od kameralnego spotkania przy fortepianie po widowisko z tańcem. Warto zaprosić bliskich i spędzić listopadowy wieczór przy muzyce wykonywanej na żywo.

XIII Dni Kultury Polskiej odbędą się od 17 do 29 listopada 2026 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76. Bilety na wydarzenia można kupić na kakava.lt oraz w DKP, w pokoju 203, od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-17:00. Szczegółowy program jest dostępny na stronie polskidom.lt.

Fot. Dom Kultury Polskiej w Wilnie, mat. pras.

Wydarzenie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 r.

Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Miasta Wilna. Partner strategiczny — Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Inf. Dom Kultury Polskiej w Wilnie, mat. pras.