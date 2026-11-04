Śpiewające małżeństwa w hołdzie Kiepurze

Jan Kiepura należał do artystów, których popularność wykraczała daleko poza sale operowe. Występował w mediolańskiej La Scali i nowojorskiej Metropolitan Opera, podbijał też serca kinowej publiczności. Dzięki filmowym piosenkom jego głos znali również ci, którzy nigdy nie przekroczyli progu opery.

U jego boku była Marta Eggerth — śpiewaczka i aktorka, partnerka w życiu i na scenie. Ich małżeństwo trwało trzy dekady, aż do śmierci Kiepury w 1966 r. Do tej wspólnej historii nawiązuje Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury, zapraszając publiczność na koncerty z cyklu „Zakochani jak Kiepura”.

Pomysł ma w sobie coś ujmującego: do udziału w projekcie zaproszono śpiewające małżeństwa. Miłosne duety wykonują więc artyści, którzy po zejściu ze sceny wracają do wspólnego domu. Dla widzów to okazja, by przyjrzeć się ich porozumieniu także w muzyce — temu, jak słuchają się nawzajem, odpowiadają sobie głosem i budują nastrój utworu. Towarzyszyć im będzie Orkiestra Kameralna Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury pod kierownictwem Artura Jaronia.

Repertuar cyklu łączy operę, operetkę i musical. Zmieniają się melodie i sceniczne kostiumy, ale rozterki bohaterów łatwo zrozumieć również dzisiaj. Może właśnie dlatego te utwory wciąż znajdują słuchaczy, a znane duety potrafią wzruszyć po raz kolejny.

Muzyczne opowieści w swobodnej atmosferze

Gospodarzami wileńskiego wieczoru będą Iwona Wujastyk, dyrektorka Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury i autorka scenariuszy koncertów „Zakochani jak Kiepura”, i Ryszard Rembiszewski. Muzyce będą towarzyszyć opowieści przybliżające patrona teatru oraz jego żonę. To szansa, by za nazwiskami znanymi z historii muzyki zobaczyć ludzi, którzy wspólnie pracowali, odnosili sukcesy i budowali swoje życie.

Kameralna forma koncertu pozwoli skupić się na głosach, interpretacji i spotkaniu wykonawców z publicznością. Miłośnicy opery i operetki znajdą tu bliski sobie repertuar, a osoby, które słuchają go rzadziej, będą mogły poznać go w swobodnej atmosferze, z opowieścią ułatwiającą wejście w świat artystów.

Na ten listopadowy wieczór można wybrać się we dwoje, z przyjaciółmi albo samemu — dla muzyki i historii, która stoi za tytułem. Kiepura i Eggerth pozostawili po sobie wspomnienie wielkich karier, ale też związku, do którego po latach wciąż chcą wracać kolejni artyści.

Diana Kardis: „Zakochani jak Kiepura” to tytuł, który od razu budzi skojarzenia z muzyką i miłością. Skąd wziął się pomysł, by właśnie historia Jana Kiepury i Marty Eggerth stała się inspiracją dla tego koncertu?

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury: Pomysł na koncert „Zakochani jak Kiepura” zrodził się z inspiracji niezwykłą historią miłości Jana Kiepury i Marty Eggerth — pary utalentowanych i popularnych artystów, którzy mimo ogromnej sławy stworzyli szczęśliwe małżeństwo, trwające 30 lat, aż do śmierci tenora. Byli dla siebie wsparciem, wspólnie rozwijali swoje talenty i zachwycali publiczność zarówno na scenie, jak i w życiu prywatnym. Ich wyjątkowa relacja sprawiała, że wykonywane przez nich arie miłosne brzmiały niezwykle szczerze i autentycznie. To właśnie ta piękna historia stała się inspiracją do stworzenia koncertu, w którym miłość wybrzmiewa zarówno w muzyce, jak i w relacjach między artystami. Koncert jest także hołdem dla Jana Kiepury — patrona Mazowieckiego Teatru Muzycznego — oraz formą dbałości o pamięć o jego wielkim talencie. Pomysłodawczynią, autorką scenariusza oraz współprowadzącą jest Iwona Wujastyk, dyrektorka Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.

Kiepura podbijał wielkie sceny, ale potrafił też śpiewać dla ludzi zgromadzonych pod hotelowym balkonem. Co sprawia, że jego postać i repertuar nadal przyciągają publiczność?

Jan Kiepura zachwycał nie tylko niezwykłym głosem i talentem, lecz także charyzmą oraz wyjątkową umiejętnością zjednywania publiczności. Potrafił sprawić, że muzyka operowa stawała się dostępna i bliska każdemu. Jego repertuar, pełen emocji, pięknych melodii i ponadczasowych uczuć, wciąż porusza słuchaczy. Kiepura nie czekał, aż publiczność przyjdzie do teatru — sam wychodził do ludzi. Śpiewał spontanicznie, często na ulicach, balkonach i dachach samochodów, czym zdobywał serca słuchaczy. Mimo światowej sławy potrafił być blisko zwykłych ludzi. Śpiewał dla wszystkich, nie tylko dla tych, których stać było na bilet do opery. Ważna była też jego hojność — angażował się w koncerty charytatywne i wspierał potrzebujących. Zapewne między innymi dlatego do dziś pozostaje wyjątkową postacią, łączącą wielką sztukę z autentyczną radością dzielenia się muzyką. Historia Jana Kiepury pokazuje, że wielki artysta potrafi zachwycać nie tylko wspaniałym głosem, lecz także poruszać ludzkie serca.

Jaką opowieść przywiozą Państwo do Wilna? Będzie to przede wszystkim spotkanie z muzyką czy również okazja do poznania mniej znanych historii z życia Kiepury i Eggerth?

Do Wilna przywieziemy nie tylko piękną muzykę, ale też historie, w których miłość gra pierwsze skrzypce, a czasem potrafi nieźle namieszać! Będzie o Janie Kiepurze i Marcie Eggerth, a także o naszych solistach — parach, które udowadniają, że wspólne życie i wspólna scena mogą tworzyć naprawdę piękny duet, choć nie zawsze bez niespodzianek. Zajrzymy za kulisy artystycznego życia. Nie zabraknie anegdot, humoru i śmiechu. O to, by nikt nie wyszedł z koncertu bez dobrej energii, zadbają gospodarze wieczoru — Iwona Wujastyk i Ryszard Rembiszewski. Będzie romantycznie, wzruszająco i z przymrużeniem oka, bo przecież miłość, podobnie jak opera, bez odrobiny dramatu i dobrego humoru byłaby po prostu niekompletna! Na scenie spotkają się wybitni soliści, którzy tworzą duety zarówno na scenie, jak i prywatnie: Julia Mach i Sebastian Mach, Ewelina Szybilska i Łukasz Gaj oraz Hanna Okońska-Ratajczak i Łukasz Ratajczak.

Czy na „Zakochanych jak Kiepura” warto przyjść także wtedy, gdy na co dzień nie słucha się opery i operetki? Co może odkryć dla siebie taki widz?

Szczególnie warto przyjść, jeśli na co dzień nie słucha się opery i operetki! „Zakochani jak Kiepura” to nie jest wieczór wymagający znajomości muzyki klasycznej ani specjalnego przygotowania. To spotkanie z pięknymi melodiami, miłością, humorem i historiami, w których każdy może odnaleźć coś bliskiego sobie. Być może ktoś odkryje, że zna te melodie, choć nie wiedział, skąd pochodzą, a ktoś inny zakocha się w operetce po raz pierwszy. Chcemy odczarować przekonanie, że opera jest poważna i niedostępna — u nas będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo po ludzku. A jeśli ktoś przyjdzie tylko z ciekawości, jest spora szansa, że wyjdzie z koncertu zakochany w operetce!

Co dla Państwa oznacza występ w Domu Kultury Polskiej w Wilnie? Czy przygotowując ten wieczór, myślą Państwo również o szczególnej więzi tutejszej publiczności z polską muzyką i językiem?

Występ w Domu Kultury Polskiej w Wilnie to dla nas szczególne spotkanie z publicznością, do której wracamy kolejny już raz. Za każdym razem wyjeżdżamy stąd wzruszeni i bogatsi o piękne doświadczenia. Nasi rodacy w Wilnie dają nam bardzo wiele — swoją serdeczność, ciepło, przywiązanie do polskiej kultury i niezwykłą energię, którą czujemy podczas spotkań z publicznością. Wilno to miasto o wyjątkowej historii i szczególnym miejscu w polskiej kulturze, dlatego każdy powrót ma dla nas również osobisty wymiar. Wierzymy, że tym razem będzie podobnie i wspólnie spędzimy wieczór pełen pięknej muzyki, wzruszeń, śmiechu i bliskości. Przyjeżdżamy, by dzielić się naszą sztuką, ale wiemy, że jak zawsze sami również bardzo wiele od Państwa otrzymamy.

Koncert „Zakochani jak Kiepura” odbędzie się 9 listopada 2026 roku o godz. 18:30 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76. Wstęp z zaproszeniami, które można odebrać w DKP — w pokoju 203 oraz w recepcji. Wydarzenie potrwa 90 minut, bez przerwy. Nie ma ograniczeń wiekowych.

Seweryna Kardis,

koordynator projektów kulturalnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie