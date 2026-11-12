Festiwal stał się piękną okazją do wspólnego świętowania poprzez muzykę, przypomnienia ważnych kart historii oraz pielęgnowania wartości patriotycznych. Zebranych gości i uczestników serdecznie powitała koordynatorka projektu Jadwiga Sinkiewicz. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego, podniosłego odśpiewania hymnów państwowych Litwy i Polski, co nadało wydarzeniu szczególnie uroczysty charakter.

Jako pierwsi na festiwalowej scenie zaprezentowali się najmłodsi artyści z Przedszkola „Dzwoneczek” w Zawiszańcach. Dzieci wykonały piękną wiązankę pieśni patriotycznych, wzbudzając wiele ciepłych emocji wśród zgromadzonej publiczności.

Następnie wystąpili uczniowie Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, zrzeszeni w zespole „Gracioso”. Młodzi wykonawcy zaprezentowali swoje muzyczne talenty, udowadniając, że zamiłowanie do ojczystej historii i tradycji można pielęgnować już od najmłodszych lat.

Po występach dzieci i młodzieży scenę przejęli seniorzy, którzy z wielkim zaangażowaniem i sercem zaprezentowali przygotowany repertuar. Przed publicznością wystąpiły zespoły: „Retro” z Solecznik, „Akademia” z Wilna, „Rodacy”, „Seniorytki” z Wilna, „Optymiści” z Niemenczyna, „Złoty Wiek” z Rudominy, „Radość życia” z Solecznik, „Senior” z Jaszun oraz „Rodzinka” z Ejszyszek.

Tego dnia zabrzmiały zarówno znane i lubiane pieśni patriotyczne, jak i mniej popularne, ale równie piękne utwory o głębokim przesłaniu. Każda z wykonywanych piosenek przywoływała wspomnienia o wydarzeniach z przeszłości, przypominając o odwadze, niezłomności, poświęceniu i miłości do ojczyzny. Były to chwile pełne wzruszeń, refleksji i dumy z narodowego dziedzictwa.

W festiwalu uczestniczył również wicemer rejonu solecznickiego Waldemar Śliżewski. W swoim wystąpieniu pogratulował organizatorom inicjatywy oraz podziękował wszystkim wykonawcom za zaangażowanie w pielęgnowanie polskich tradycji.

„Spotkanie to ma ogromną wartość. Pozwala pielęgnować polskie tradycje, wracać do historii i przekazywać pamięć o niej kolejnym pokoleniom” – podkreślił Waldemar Śliżewski.

Na zakończenie festiwalu wszystkim uczestniczącym zespołom wręczono dyplomy oraz pamiątkowe statuetki. Były one wyrazem uznania i wdzięczności za udział w wydarzeniu, artystyczne zaangażowanie oraz wkład w podtrzymywanie polskiej tradycji muzycznej.

Udział w I Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Śpiewaj dla Niepodległej” był dla członków Klubu Seniorów „Złoty Wiek” z Rudominy niezwykle cennym i wzruszającym doświadczeniem. Spotkanie pokazało, że muzyka nie zna granic wieku, a wspólne śpiewanie może łączyć pokolenia, budować więzi i wzmacniać poczucie tożsamości.

Seniorzy z Klubu „Złoty Wiek” składają serdeczne podziękowania Jadwidze Sinkiewicz za zaproszenie oraz możliwość uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Festiwal w Solecznikach pozostawił wiele pięknych wspomnień i po raz kolejny przypomniał, jak ważne jest pielęgnowanie tradycji, przekazywanie historii młodszym pokoleniom oraz wspólne celebrowanie tego, co łączy nas ponad podziałami i różnicami wieku.

Centrum Kultury w Rudominie