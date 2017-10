Finał międzynarodowego projektu: po sukces na rynku pracy

Polsko-włosko-litewski projekt z dziedziny doradztwa zawodowego został sfinalizowany 18 października w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. W ramach programu Erasmus Plus „Trio to Success“ odbyła się finałowa konferencja podsumowująca dwuletni okres pracy partnerów z trzech państw.

Konferencja została zorganizowana przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną Rejonu Wileńskiego. Zainteresowanie konferencją znacznie przekroczyło oczekiwania organizatorów, zgłosiło się na nią kilka razy więcej chętnych niż się spodziewano, nie tylko z Wilna i rejonu wileńskiego, ale też z całej Litwy.

W projekcie „Trio to Success“ wzięło udział czterech partnerów z trzech państw: Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Rejonu Wileńskiego (Litwa), Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu (Polska), Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (Polska) oraz organizacja pozarządowa Cometa Formazione (Włochy).

Celem projektu było „wzmocnienie systemu kształcenia i szkolnictwa zawodowego poprzez doradztwo zawodowe, kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przedstawienie aktywnych, opartych na pracy metod nauczania”.

W trakcie konferencji zostały omówione działania projektowe oraz przedstawione wyniki dwuletniej pracy w postaci dwóch książek oraz filmików motywacyjnych promujących aktywne wejście młodzieży na rynek pracy.

– Na Litwie największa jest emigracja wśród młodzieży, dlatego staramy się wspierać młodzież w poszukiwaniu drogi zawodowej. Mają temu służyć stworzone przez nas cztery książki i filmiki motywacyjne, które promują aktywne poszukiwanie pracy, a także zdobywanie doświadczenia, które pomoże w wyborze tego zawodu, jaki pasuje dla młodego człowieka najbardziej – powiedział Roman Juchniewicz, dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Rejonu Wileńskiego dla „Kuriera Wileńskiego”.

Trzy podręczniki już zostały wydane, otrzymał je każdy uczestnik konferencji. Jeden z podręczników zawiera zbiór scenariuszy zajęć z doradztwa zawodowego, które pomagają kształcić kompetencje zawodowe, komunikacyjne, przywódcze, pomagają w podjęciu decyzji, rozwijają zdolności organizacyjne, kreatywność.

– Nauczyciel w szkole może wykorzystać ten podręcznik na własnych zajęciach. Wystarczy go otworzyć, w ciągu 15 minut przygotować się do zajęć i poprowadzić je z młodzieżą. Na pewno będzie to interesujące – mówił Roman Juchniewicz.

Kolejny podręcznik „Kształcenie z zakresu przedsiębiorczości” służy rozwijaniu przedsiębiorczości. Został też wydany „Katalog dobrych praktyk nauczania opartych na metodach pracy” pokazujący możliwości inicjatyw uczniowskich w zakresie przedsiębiorczości. Kolejny, czwarty podręcznik jest przygotowywany do wydania. Wszystkie podręczniki zostały wydane w trzech językach narodowych partnerów projektu (po polsku, litewsku oraz włosku), a także dodatkowo w języku angielskim.

– Partnerzy z każdego kraju stworzyli też własne filmiki motywacyjne o pozytywnych przykładach i doświadczeniach promujących aktywne wejście młodzieży na rynek pracy. My pokazaliśmy młodzież, która szuka zatrudnienia i na różne sposoby zdobywa wymagane przez pracodawców doświadczenie zawodowe. Filmik pokazuje, jak wiele jest możliwości: to staże, praktyki, firmy uczniowskie. Wystarczy znaleźć opcję dla siebie – opowiadał Roman Juchniewicz.

Jeden z podręczników zawiera rekomendacje skierowane do decydentów od oświaty na poziomie resortu oświaty i samorządów, a dotyczące zreformowania „ścieżki wsparcia” i usprawnienia pomocy dla młodzieży w poszukiwaniu pracy i wejścia na rynek pracy.

– Młodzieży radzilibyśmy, by była aktywna, by zdobywała jak najwięcej doświadczenia i starała się znaleźć zawód odpowiedni dla siebie. W poszukiwaniu pracy trzeba też patrzeć „przyszłościowo” – uwzględnić te zawody, które będą potrzebne za 5, 10, 15 lat. Rynek pracy bardzo dynamicznie się zmienia, wiele współczesnych zawodów za 10 lat straci na aktualności. Najlepsze szanse zatrudnienia i zarobku znajdzie ta młodzież, która opanuje zawód, którego jeszcze nie ma, który dopiero się pojawi za 5-10 lat – zaznaczył Roman Juchniewicz.

Podczas konferencji głos zabrali prelegenci. Wicedyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, Danuta Narbut, przedstawiła działania samorządu ukierunkowane na wspieranie młodzieży. Pracownice Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Rejonu Wileńskiego, Agnieszka Ragucka i Olga Bartkiewicz, przedstawiły wyniki pracy nad projektem „Trio to Success“ realizowanego w ramach programu Erasmus Plus.

Rima Olberkytė-Stankus, kierowniczka projektu „Būsiu__“, nowoczesnej platformy działającej w internecie, opowiadała o możliwościach, jakie oferuje ta inicjatywa. Pod adresem busiu.eu. platforma umożliwia w Internecie spotkanie ucznia i przedstawiciela określonego zawodu, dzięki czemu młody człowiek już w realu może spędzić cały dzień ze specjalistą i „przymierzyć się” do wybranego zawodu.

„W tym roku 20-24 listopada w różnych miastach kraju i różnych szkołach odbędzie się Narodowy Tydzień Kariery. Pomagamy w tym, żeby do państwa szkół trafili najlepsi specjaliści, żeby same szkoły mogły odwiedzić najciekawsze miejsca pracy. Dzisiejsze pokolenie Zet musi wszystkiego spróbować, dotknąć, wypróbować. Młodzież dowie się, co to jest inżynieria genetyczna, popracuje z drukarką 3D, dotknie laserów, różnych innowacyjnych urządzeń” – zachęcała Rima Olberkytė-Stankus.

Jak mówiła dalej, system oświaty w kraju nie jest przygotowany do kształcenia pożądanych na rynku pracy specjalistów. „Za 3 lata Litwa będzie potrzebowała 11 tys. specjalistów IT. Tymczasem za te 3 lata przygotuje się ich 3 tysiące. Postęp jest niewyobrażalnie wielki, dlatego warto zorganizować spotkanie uczniów, rodziców na temat zawodów cieszących się największym wzięciem. Warto o tym pomyśleć, my zaś pomożemy w skierowaniu do tej szkoły specjalisty, który opowie, co nas czeka w przyszłości. Zapraszamy również na niezwykle ciekawe spotkania w ramach Narodowego Tygodnia Kariery w Wilnie” – przekonywała kierowniczka projektu.

W ramach tego przedsięwzięcia w ciągu kolejnych 5 dni będą odbywały się spotkania poświęcone nauce, dziedzinie IT, inżynierii, kreatywności, matematyce. Miejscem spotkań będą różne centra: od Gyvybės Mokslo Centras do Linkmenų Fabrikas. Jak mówiła Rima Olberkytė-Stankus, uczniowie będą mogli zapoznać się z hologramami, drukować w formacie 3D, tworzyć nagrania, być reżyserami i wykonawcami. Spotkają się z nimi wspaniali naukowcy, słynni specjaliści.

Przedstawiciel instytucji pożytku publicznego „Lietuvos Junior Achievement”, ekonomista Valerijus Keda, przedstawił nieco inne możliwości rozwoju przedsiębiorczości. Jak mówił, działalność „Lietuvos Junior Achievement” opiera się na kilku podstawach: to teoretyczny kurs ekonomii, rozwój kariery, wirtualne ćwiczenia symulacji przedsiębiorczości, wirtualne zawody w inwestycjach. Zawody polegają między innymi na tym, że posiadając wirtualny portfel z pieniędzmi, uczniowie handlują papierami wartościowymi, podobnie, jak to się dzieje na prawdziwej giełdzie. Zapoznać się z działalnością tej instytucji można na stronie www.lja.lt.

Kolejny prelegent, Mindaugas Černius, dyrektor Jerozolimskiego Centrum Szkoleniowego Rynku Pracy w Wilnie przekonywał do poszukiwania zawodu zgodnego z własnymi zainteresowaniami i preferencjami. Opowiedział też o ofercie szkoleniowej swego centrum.

Sympatycznym zakończeniem konferencji była opowieść o drodze do sukcesu dwóch chłopaków z rejonu wileńskiego. Dwaj dzisiejsi studenci, Witalij Walentynowicz i Edgar Krivelis, z grupy „Black Biceps”, mogą być pozytywnym przykładem, że sukces jest w zasięgu ręki. Litewska wersja tegorocznego hitu „Despacito”, przemianowana przez chłopaków na „Depozito” w ciągu zaledwie 3 tygodni zebrała na YouTubie 1 milion odsłon, dziś cyfra ta zbliża się już do dwóch milionów.

„Nasz żart stał się ładunkiem wybuchowym, który podbił internet. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Większość kojarzy nas teraz tylko z tą piosenką, a przecież mamy też inne autorskie utwory. No, ale narzekać nie możemy, te dwa miliony to jednak zawsze coś” – mówił autor piosenek, Witalij Walentynowicz.

Fot. Marian Paluszkiewicz

