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„Dziady” Adama Mickiewicza wybrzmią w Wilnie. Narodowe Czytanie 2026

W piątek, 4 września o godz. 17:00 w zabytkowych piwnicach Pałacu Paców — siedzibie Instytutu Polskiego w Wilnie oraz Ambasady RP (ul. Šv. Jono 3) odbędzie się Narodowe Czytanie „Dziadów” Adama Mickiewicza — jednego z najważniejszych dzieł polskiego romantyzmu. W wydarzeniu weźmie udział Polski Teatr „Studio” w Wilnie, który zaprosi publiczność do spotkania z niezwykłym światem mickiewiczowskiego dramatu.

Autor: KW
Afisz: „»Dziady« Adama Mickiewicza wybrzmią w Wilnie. Narodowe Czytanie 2026”.
Graf. organizatorzy

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„Dziady” to dzieło wyjątkowe — łączące poezję, teatr, ludową tradycję i refleksję nad historią, pamięcią oraz ludzkim losem. To także utwór szczególnie bliski Wilnu i Litwie. Wileńskie krajobrazy, miejsca stały się ważnym źródłem inspiracji dla Adama Mickiewicza, a sam poeta na zawsze zapisał się w historii miasta i jego wielokulturowego dziedzictwa.

Tegoroczne Narodowe Czytanie będzie więc miało w Wilnie szczególny wymiar. W miejscu, które było dla Mickiewicza domem młodości i przestrzenią twórczych inspiracji, słowa „Dziadów” wybrzmią w języku polskim, przypominając o sile literatury, która potrafi przekraczać granice czasu, państw i pokoleń.

W interpretacji artystów Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie dzieło Mickiewicza zyska teatralny wymiar, a spotkanie z jego tekstem stanie się okazją do wspólnego przeżywania jednej z najważniejszych kart polskiej literatury. Publiczność będzie mogła na nowo odkryć dramat, w którym metafizyka przenika świat realny, a osobiste doświadczenie spotyka się z pamięcią wspólnoty i historią.

W 2026 roku „Dziady” Adama Mickiewicza są lekturą XV edycji ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Tegoroczny finał odbędzie się w sobotę, 5 września, a do wspólnego czytania zaproszono Polaków w kraju i za granicą.

Wstęp za zaproszeniem

Wydarzenie w języku polskim

Wydarzenie organizowane w ramach akcji Narodowe Czytanie 2026 przez Instytut Polski w Wilnie z udziałem Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie i Ambasady RP w Wilnie.

Kontakt do organizatorów: Barbara Orszewska, tel.: +370 5 232 97 74, barbara.orszewska@instytutpolski.pl

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Instytut Polski w Wilnie 

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