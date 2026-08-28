W ramach projektu zaplanowane są: przegląd filmów A. Wajdy wraz z reaktywacją projektu Kino w POSK, przegląd teatralny małych form scenicznych, warsztaty mistrzowskie: choreograficzne i chóralne, wystawa i katalog pt. Sztuka polska na Wyspach, antologia poetycka i konkursowy slam poetycki, premiera w Radiu POSK słuchowiska powstałego na bazie tekstu Josepha Conrada, miejska akcja happeningowa/flashmobowa (chór społeczny).

Przez dziewięć wrześniowych dni Londyn będzie gospodarzem festiwalu, który przybliży kulturę polską na Wyspach i poza Macierzą.

— Od kilku lat współpracujemy z Polskim Ośrodkiem Społeczno-Kulturalnym w Londynie i z podziwem obserwujemy jego działalność kulturotwórczą. Widząc potencjał i możliwości tego miejsca oraz zapał i ambicje osób prowadzących to bardzo polskie miejsce, zaproponowaliśmy zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzenia, do którego POSK jest w naturalny sposób predystynowany. Obserwując dość wnikliwie życie kulturalne Polonii, stwierdziliśmy, że POSK zdecydowanie może spełniać także rolę integratora polskiej kultury poza Macierzą na Zachodzie, bo na Wschodzie takim ośrodkiem jest oczywiście Dom Kultury Polskiej w Wilnie i środowisko polskich organizacji. Postanowiliśmy wspólnie napisać grant i cieszymy się, że znalazł uznanie ekspertów oceniających aplikacje w konkursie Senat – Polonia 2026. Nadaliśmy naszemu projektowi podtytuł „Polskie, arcypolskie”, bo pragniemy proponować to, co szczególne dla polskiej kultury — mówi Magdalena Olszewska, prezeska Fundacji Pomysłodalnia.

Jednym z założeń festiwalu jest honorowanie patronów roku ustanawianych przez Sejm i Senat RP. W programie tegorocznego festiwalu znalazł się m.in. przegląd filmów Andrzeja Wajdy i akcenty gdyńskie. Festiwal ma przede wszystkim zaprezentować działania polskich aktywistów kulturalnych na Wyspach Brytyjskich, ale w wybranych domenach zapoczątkować cykle, które będą swoim zasięgiem wychodziły poza ten region.

— Bardzo zależy nam na jak najlepszym wykorzystywaniu potencjału POSK-u. Pamiętając o tym, co już mamy i co nam dobrze wychodzi, wyznaczamy nowe cele i testujemy nowe rozwiązania. Po raz pierwszy pokażemy w takim formacie najciekawsze polskie teatry spoza Macierzy. Polski Teatr Ludowy we Lwowie pokaże „Hipnozę” wg Antoniego Cwojdzińskiego w reżyserii Zbigniewa Chrzanowskiego. Bardzo nas to cieszy, bo jedną z pierwszych organizacji osiadłych w POSK-u jest Koło Lwowian (zał. 1960) — mówi Żaneta Brudzińska, dyrektorka ds. Kultury Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie.

KULT-festiwal-2026-08-27-4-PORTAL

Joanna Stanecka i Zibby Krebs z Niemiec przywiozą swój nowy spektakl pt. „Arna”. Podtytuł „Original Chamber Musical” zapowiada niebanalne spotkanie muzyczne. Aż z Kanady przyleci do nas Salon Poezji, Muzyki i Teatru im. Jerzego Pilitowskiego, znany powszechnie jako Teatr Polski w Toronto ze spektaklem „Pocałunki” o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

KULT-festiwal-2026-08-27-2-PORTAL

— Przegląd teatralny zostanie zamknięty pokazem naszej produkcji pt. „Niech wybrzmi pamięć” w reżyserii Sławomira Gaudyna — informuje Żaneta Brudzińska.

— W POSK-u bardzo ważna jest literatura. To u nas mieści się Biblioteka Polska (The Polish Library in London), powstała w 1942 r. przy Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. od ponad 30 lat działa u nas także polska księgarnia (zał. 1993), która jest częścią Polskiej Macierzy Szkolnej (istniejącej od 1953 r.). Dużo literatury będzie także na festiwalu. Zaprosiliśmy polskich poetów tworzących na Wyspach do przesyłania utworów, które wydamy w pierwszej antologii polskiej poezji w wersji dostępnej internetowo. W ramach festiwalu odbędzie się też slam poetycki, podczas którego poeci będą rywalizować o atrakcyjne nagrody. Bardzo się cieszę, że Radio POSK wyprodukuje pierwsze słuchowisko: będzie to „Proces Lorda Jima” wg powieści Józefa Conrada Korzeniewskiego w reżyserii S. Gaudyna. Przez cały czas trwania festiwalu będzie czynna wystawa sztuk wizualnych artystów polskich z Wysp, której będzie towarzyszyć katalog opublikowany w internecie. Zależy nam także na promowaniu polskiej kultury wśród Brytyjczyków. Służyć temu będą m.in. pokazy filmów Andrzeja Wajdy z napisami w j. angielskim — mówi dyrektorka ds. Kultury Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie.

Wydarzeniom będą towarzyszyć działania społeczne i edukacyjne (warsztaty choreograficzne i wokalne) prowadzone przez Joannę Semeńczuk (kierowniczkę baletu) i Agnieszkę Szydłowską (chórmistrzynię) — obie z Teatru Muzycznego w Gdyni.

Projekt plakatu:

Karol Formela

Organizator Festiwalu:

Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie

Partner:

Fundacja Pomysłodalnia

Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach Konkursu „Senat-Polonia 2026”

Mat. nadesł. przez Fundację Pomysłodalnia