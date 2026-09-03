Mszę dziękczynną prowadził ks. Naumowicz

Nowy rok szkolny w Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach rozpoczęliśmy zgodnie z wieloletnią tradycją — Mszą św. w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego. Eucharystię celebrował ksiądz proboszcz Henryk Naumowicz. Wspólna modlitwa zgromadziła uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników gimnazjum, którzy prosili o Boże błogosławieństwo, pomyślność i siłę na nadchodzący rok nauki.

Po Mszy św. cała społeczność szkolna udała się do gimnazjum, gdzie odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego. Serdecznie powitano uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Swoją obecnością zaszczyciła nas również pani Grażyna Słuszko, kierowniczka Wydziału Kultury i Turystyki.

Do zebranych zwróciła się dyrektor gimnazjum Katarzyna Macuk. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do najmłodszych uczniów, którzy dopiero rozpoczynają swoją szkolną przygodę, ich rodziców, a także do wszystkich uczniów, którzy w tym roku po raz pierwszy przekroczyli progi naszego gimnazjum. Niech szkoła stanie się dla nich miejscem, w którym będą nie tylko zdobywać wiedzę, lecz także rozwijać swoje zainteresowania, odkrywać talenty i zawierać nowe przyjaźnie.

Jak co roku najmłodsi uczniowie naszego gimnazjum otrzymają wyprawki szkolne ufundowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego w ramach projektu „Bon Pierwszaka”.

Prezent także dla innych uczniów

Miła niespodzianka czekała również na pozostałych uczniów. Po zakończeniu uroczystości każdy z nich otrzymał upominek ufundowany przez Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS (stowarzyszenie z Legionowa w województwie mazowieckim w Polsce — przyp. red.). Za pamięć, życzliwość i okazane wsparcie składamy naszym darczyńcom serdeczne podziękowania.

W tym wyjątkowym dniu nie zabrakło również ważnych i pięknych gestów. Przedstawiciele społeczności gimnazjalnej złożyli kwiaty u stóp figury Matki Bożej.

Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się także w szlachetną inicjatywę „Wspólny kwiatek dla Hospicjum”, organizowaną przez Wspólnotę Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. Udział w tej akcji jest wyrazem naszej solidarności, wrażliwości i pamięci o tych, którzy szczególnie potrzebują wsparcia i obecności drugiego człowieka.

Uroczystości towarzyszyła radosna, świąteczna atmosfera. Nie zabrakło dobrej muzyki, piosenek, ciepłych słów oraz życzeń skierowanych do uczniów, nauczycieli, rodziców i całej społeczności gimnazjalnej.

Życzenia dla nauczycieli

Na zakończenie zabrzmiał pierwszy dzwonek, symbolicznie rozpoczynający kolejny rok wspólnej nauki i pracy. Uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas na pierwsze spotkania po wakacyjnej przerwie.

U progu nowego roku szkolnego życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów, wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, ciekawości świata oraz radości z każdego osiągnięcia. Nauczycielom życzymy satysfakcji z pracy, cierpliwości i wielu powodów do dumy ze swoich wychowanków, a rodzicom — radości z sukcesów dzieci oraz owocnej współpracy ze szkołą.

Niech ten rok szkolny będzie pełen nowych możliwości, inspirujących spotkań, pięknych chwil i spełnionych marzeń. Powodzenia!

Grażyna Czereszniowaja,

wychowawczyni klasy IV G