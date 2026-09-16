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Walne zebranie delegatów Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej

W dniu 5 września 2026 r. w Klubie Marynarki Wojennej Riwiera w Gdyni, w pięknej Sali im. wiceadmirała Adama Mohuczego, odbyło się kolejne Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.

Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
Koncert Wileńszczyzny.
Koncert Wileńszczyzny | Fot. arch. pryw. Towarzystwa

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Walne Zebranie zgromadziło przedstawicieli 20 oddziałów towarzystwa i wybrało nowe władze, które poprowadzą towarzystwo do obchodów jubileuszu 40-lecia Towarzystwa, które powstało w Toruniu 17 listopada 1988 r. Nakreślono również plan działania na przyszłość.

Minuta ciszy, sprawozdanie i Narodowe Czytanie

Prezes Zarządu Głównego Józef Szyłejko przywitał delegatów i następnie minutą ciszy uczczono zmarłych członków Towarzystwa m.in. śp. sędziego Bogusława Nizieńskiego, śp. dr. Władysława Korowajczyka, śp. Marię Rutkowską-Kupran, śp. prof. Wojciecha Narębskiego, śp. prof. Leszka Bednarczuka i śp. Małgorzatę Kulczycką.

Prezes Zarządu Głównego Józef Szylejko przedstawił sprawozdanie z działalności za ubiegłą kadencję i następnie delegaci udzielili jednogłośnie absolutorium dla ustępujących władz Towarzystwa.

W przerwie obrad z inicjatywy Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu, odbyło się Narodowe Czytanie Dziadów Adama Mickiewicza, podczas którego fragmenty Dziadów czytali m.in. delegaci: Ryszard Liminowicz, Henryk Łozowski, Roman Waśko, Janina Binczak, Monika Tomkiewicz, Artur Mieczaniec, Przemysław Namsołek, Margarita Chlilińska, Tadeusz Kisiel, Wiesława Pieczyńska, małżonka Łukasza Sucheckiego z dziećmi i Józef Szylejko. Wszyscy uczestnicy Narodowego Czytania Dziadów otrzymali certyfikaty.

Wybory nowych władz

Po przerwie odbyły się wybory nowych władz Towarzystwa. Prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej został wybrany ponownie jednogłośnie kpt. ż. w. inż. Józef Szyłejko, który pełni tą funkcję od 1998 r.

Członkami Zarządu Głównego zostali wybrani jednogłośnie: prof. dr hab. Czesław Łapicz — najwybitniejszy znawca historii Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, wieloletni prorektor i dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika — I wiceprezes Zarządu Głównego TMWiZW, prof. dr hab. Monika Tomkiewicz — najwybitniejszy badacz zbrodni ponarskiej i historii więzienia na Łukiszkach, pracownik Biura Badań Historycznych IPN — II wiceprezes Zarządu Głównego TMWiZW, Janina Binczak — sekretarz Zarządu Głównego, Lukasz Suchecki — skarbnik Zarządu Głownego, oraz Henryk Łozowski, Artur Mieczaniec, Przemysław Namsołek i Waldemar Patyra — członkowie Zarządu Głównego

Krajowym kapelanem Towarzystwa jest ks. prof. dr hab. Jarosław Wąsowicz. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej, został wybrany jednogłośnie Tadeusz Kisiel a przewodniczącym sądu koleżeńskiego, został wybrany jednogłośnie Ryszard Liminowicz.

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Nowe władze, które poprowadzą towarzystwo do obchodów jubileuszu 40-lecia Towarzystwa | Fot. arch. pryw. Towarzystwa

Podjęcie uchwały i koncert „Wileńszczyzny”

Głównym celem statutowym Towarzystwa jest: podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej.

Na zakończenie obrad delegaci podjęli uchwałę „W obronie oświaty polskiej na Litwie”.

W tym samym dniu o godz. 17:00, delegaci na Walne zebranie delegatów Towarzystwa, wzięli udział w koncercie Reprezentacyjnego Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” w Szkole Muzycznej w Gdyni z okazji 100-lecia miasta Gdyni, którego współorganizatorami byli: Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej i Miasto Gdynia. Koncert odbył się przy pełnej widowni i został przyjęty z entuzjazmem.

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Józef Szyłejko,
prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej

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