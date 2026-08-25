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Duchowieństwo Archidiecezji Wileńskiej w latach 1919-1948. Spotkanie z ks. dr. Tadeuszem Krahelem

W ramach cyklu Przystanek Historia IPN, zapraszamy na spotkanie  z ks. dr. Tadeuszem Krahelem „Duchowieństwo Archidiecezji Wileńskiej w latach 1919-1948. Działalność i postawy”, które odbędzie się 10 września o godz. 17:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (sala 305).

Autor: KW
Afisz: „Duchowieństwo Archidiecezji Wileńskiej w latach 1919-1948. Spotkanie z ks. dr. Tadeuszem Krahelem”.
Graf. organizatorzy

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Ks. Tadeusz Krahel to doktor teologii i wieloletni wykładowca w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Jest wybitnym badaczem, który od wielu lat pasjonuje się historią archidiecezji wileńskiej. W jego bogatym dorobku naukowym znajdują się monografie (m.in. „Ratowanie Żydów przez duchowieństwo katolickie archidiecezji wileńskiej w czasie okupacji niemieckiej (1941-1944)”, „Martyrologia duchowieństwa archidiecezji wileńskiej 1939–1941”), publikacje biograficzne (m.in. o błogosławionych ks. Henryku Hlebowiczu, ks. Stanisławie Pyrtku, ks. Mieczysławie Bohatkiewiczu) oraz liczne artykuły dotyczące dziejów Kościoła katolickiego i ratowania Żydów.

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