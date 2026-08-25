Ks. Tadeusz Krahel to doktor teologii i wieloletni wykładowca w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Jest wybitnym badaczem, który od wielu lat pasjonuje się historią archidiecezji wileńskiej. W jego bogatym dorobku naukowym znajdują się monografie (m.in. „Ratowanie Żydów przez duchowieństwo katolickie archidiecezji wileńskiej w czasie okupacji niemieckiej (1941-1944)”, „Martyrologia duchowieństwa archidiecezji wileńskiej 1939–1941”), publikacje biograficzne (m.in. o błogosławionych ks. Henryku Hlebowiczu, ks. Stanisławie Pyrtku, ks. Mieczysławie Bohatkiewiczu) oraz liczne artykuły dotyczące dziejów Kościoła katolickiego i ratowania Żydów.
DKP w Wilnie