Zebranych w sali gimnazjum w dniu 1 września powitała dyrektor placówki Ligia Korzeniewska, życząc społeczności szkolnej wytrwałości, odwagi w realizowaniu marzeń i satysfakcji ze wspólnej nauki.

Szeroki wachlarz gości

W obchodach wzięła udział specjalistka Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Bożena Tyczyna, która przekazała gratulacje od mera rejonu Roberta Duchniewicza wraz z tradycyjnym sękaczem.

Wśród gości znaleźli się także ks. Andrzej Szuszkiewicz z Parafii bł. Michała Sopoćki w Czarnym Borze oraz siostry urszulanki z Częstochowy — s. Aleksandra i s. Faustyna.

„Czcigodny księże, szanowni goście, drogie siostry, drodzy nauczyciele i pracownicy szkoły, kochani rodzice, drodzy uczniowie — bohaterowie dzisiejszego dnia. Serdecznie witam wszystkich w naszym gimnazjum w tym szczególnym dniu 1 września” — zwróciła się do zebranych dyrektorka Ligia Korzeniewska.

„Jeszcze wczoraj były wakacje, wyjazdy, podróże, odpoczynek, długie wieczory i spotkania z przyjaciółmi, a dziś szkoła znowu otwiera te drzwi. Zapełniają się korytarze i klasy, rozbrzmiewają rozmowy, słychać dziecięcy śmiech” — cieszyła się.

„Przyszła do nas jesień — ta spokojniejsza, kolorowa, pełna nowych początków. I właśnie taki początek mamy dziś przed sobą. Nowy rok szkolny jest jak nowa książka: jeszcze nie wiemy, co znajdziemy na kolejnych stronach, ale właśnie dlatego początek jest tak piękny — bo wszystko jest jeszcze przed nami” — podsumowała.

Ks. Szuszkiewicz: „Wasza praca to właśnie nauka”

Witający razem z uczniami nowy rok szkolny ks. Andrzej Szuszkiewicz przypomniał, że uczniowie też mają pracę. Tą pracą jest nauka. „Czy chętnie wracacie do szkoły? Większość mówi, że chętnie. (…) Czasami pewnie bardziej podobają się nam ferie i wakacje, ale zawsze przychodzi dzień, kiedy znowu trzeba rozpocząć pracę — a wasza praca to właśnie nauka” — zwrócił się do uczniów ks. Szuszkiewicz.

„A pierwszaki? Chętnie czekaliście na szkołę? Chętnie, chociaż jeszcze nie wiecie, co i jak będzie. Ale to zawsze taki wzruszający dzień — pierwszy dzień w szkole” — mówił do najmłodszych. I wszedł w typowy dla księdza dialog z młodzieżą.

„Skoro chętnie wracacie, to zapytam jeszcze: jakie przedmioty najbardziej się wam podobały? (…) Geografia? A ty co lubisz? Muzyka — super, to musisz już od rana śpiewać!” — żartował.

Uczniowie otrzymają jeszcze lepsze warunki

Jak dowiedział się „Kurier Wileński”, w tym roku dla uczniów oddana zostanie nowa, już druga, „kopuła”. To szklana kopulasta konstrukcja, w której uczniowie mogą odrabiać lekcje, uczyć się w skupieniu lub po prostu spędzać czas. To coraz popularniejszy na Litwie obiekt przy szkołach. „Stara” przejdzie remont, a druga pojawi się w trakcie roku.

Dowiadujemy się także, że szkoła zakupiła nowe komputery — są w drodze i dotrą w tym roku szkolnym. Nowością są także nowe szafki dla każdego ucznia — chociaż, póki co, dotarły tylko te dla pierwszaków.

Gimnazjum im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze to jedna z najważniejszych polskich szkół w rejonie wileńskim. W 2024 r. Czarny Bór obchodził 105-lecie edukacji w tej miejscowości oraz 100-lecie przybycia sióstr urszulanek, które są z Czarnym Borem związane. Na obchody dwa lata temu przyjeżdżali politycy z Litwy i Polski, także posłowie, duchowni, w tym też ks. arcybiskup metropolita częstochowski Wacław Depo, przedstawicielstwo Ambasady RP w Wilnie.

Opr. A.K. dzięki inf. Elżbiety Wołodko