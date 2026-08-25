Balladyna  powraca na scenę DKP w Wilnie już 15 września

Co się dzieje, gdy klasyczny dramat Juliusza Słowackiego spotyka współczesną muzykę, światło, wizualizację i teatralną energię XXI wieku? Powstaje „Balladyna Reloaded” — widowisko, które nie próbuje jedynie opowiedzieć znanej historii, lecz zaprasza widza do jej ponownego odkrycia.

„Bajka dla dorosłych”

To „bajka dla dorosłych”, w której dobrze znani bohaterowie pojawiają się w nowym świetle. Nowa interpretacja pozwala spojrzeć na utwór Słowackiego z innej perspektywy i dostrzec w nim pytania, emocje oraz konflikty, które pozostają aktualne również dzisiaj. „Balladyna Reloaded” przenosi klasyczny świat dramatu w przestrzeń współczesną, dzięki czemu historia zaczyna przemawiać do widza innym, bardziej bezpośrednim językiem.

Spektakl od pierwszych chwil wciąga i intryguje. Muzyka nie jest tu jedynie tłem dla wydarzeń – staje się jednym z najważniejszych środków opowiadania historii. Przenosi widza w świat bohaterów, unosi go ponad codzienność i pozwala zbliżyć się do ich emocji, pragnień, lęków i wewnętrznych rozterek.

Ważną rolę odgrywa również wizualna strona przedstawienia. Obraz, światło i muzyka tworzą wspólnie niezwykłą przestrzeń, w której rzeczywistość miesza się z baśnią, a świat zewnętrzny z wewnętrznym światem postaci. Dzięki temu klasyczna „Balladyna” otrzymuje nowoczesną, dynamiczną formę.

Klimat spektaklu buduje chór

Szczególny klimat spektaklu buduje chór, który wzmacnia emocje i nadaje przedstawieniu atmosferę tajemniczości oraz mistyczności. Jego obecność sprawia, że historia zyskuje dodatkowy wymiar — jakby ponad losami poszczególnych bohaterów istniała jeszcze inna, niewidzialna siła obserwująca i komentująca ich wybory.

Utwór z innej strony

„Balladyna Reloaded” to propozycja zarówno dla tych, którzy doskonale znają dramat Słowackiego, jak i dla widzów, którzy chcą spotkać się z nim po raz pierwszy. To spektakl o ambicji, miłości, władzy, wyborach i konsekwencjach ludzkich decyzji, ale opowiedziany językiem, który pozostaje bliski współczesnemu odbiorcy.

Czy klasyczna historia może jeszcze zaskoczyć? „Balladyna Reloaded” pokazuje, że tak. Czasem wystarczy spojrzeć na znany utwór z innej strony, by odkryć w nim nowe emocje i znaczenia.

To spotkanie z Słowackim, ale także z muzyką, obrazem, emocją i tajemnicą. Spotkanie z „Balladyną” — na nowo.

Bilety są dostępne : https://tickets.paysera.com/lt/event/balladyna-reloaded-electro-musical-46d1?eventToken=balladyna-reloaded-electro-musical-46d1

Bożena Sosnowska