Lato się zaczęło – sposoby na udane wakacje

21 czerwca rozpoczęło się prawdziwe, bo astronomiczne lato. W okresie wakacyjnym wielu staje przed dylematem, czy spędzić wakacje w kraju, czy wyjechać zagranicę. Co roku ten sam problem, te same rozważania. Dawniej, gdy wakacje zagraniczne były drogie, nie było się nad czym zastanawiać. Ale teraz kilka tygodni w ciepłych krajach to coś, na co mogą sobie pozwolić nie tylko najzamożniejsi. Co więc wybrać?

– Ludzie jadą na wakacje za granicę nie dlatego, że na Litwie nie ma co zwiedzać czy nie ma miejsca, gdzie można dobrze odpocząć, ale dlatego, że przez wiele lat granice były zamknięte i nie było możliwości podróżowania. W pierwszych latach po otwarciu granic wczasy za granicą były bardzo drogie. Natomiast teraz, ceny są przystępne prawie dla wszystkich i ludzie z tego chętnie korzystają. Nasi ludzie są ciekawskim narodem i bardzo aktywnym, uwielbiają podróżować. Po świecie podróżują grupami, rodzinami lub pojedynczo. Oczywiście, podróże zagraniczne bardzo wzbogacają – opowiada Vytaras Radzevičius, najsłynniejszy litewski podróżnik.

Wakacje za granicą umożliwiają poznanie nowych kultur. Zetknięcie się z ludźmi innych narodowości, wyznającymi inne religie i jedzącymi inne potrawy to coś, co zawsze rozwija człowieka. Dzięki temu nawet krótkie wczasy zmieniają się we wspaniałą przygodę, która nas rozwija. Oczywiście, zawsze możemy oglądać w telewizji programy poświęcone obcym krajom lub czytać książki na ten temat. Co innego przeczytać o Wielkim Kanionie, a co innego ujrzeć na własne oczy ogrom tego cudu natury.

– Z drugiej jednak strony, musimy też pamiętać, że i na Litwie są regiony mniej znane, które warto zobaczyć. Wiele racji jest w słowach „cudze chwalicie, a swojego nie znacie”. Nie będę wymieniał miejsc, które można zwiedzić w kraju, ponieważ mamy tyle wspaniałych miejsc, że o tym można napisać ogromną książkę. Jeśli ktoś zdecyduje się na wakacje na Litwie, to radziłbym skorzystać z poradnika Lietuvos turizmas, tam można znaleźć dokładną informację i zorganizować podróż – radzi Vytaras Radzevičius.

Litwa jest ogromnie różnorodna, dlatego też niemal każdy odnajdzie w niej coś, co go zachwyci. Możemy przecież wylegiwać się na plaży, kąpać w morzu, zwiedzać miasta i miasteczka, żeglować po jeziorach, pływać kajakami po rzekach, spacerować w lasach, poznawać historię i zachwycać się współczesnością. Litwa to wspaniałe państwo, piękna przyroda, pyszne dania oraz gościnni ludzie.

Litwa jest państwem młodym, ale na jej ziemiach wiele jest pamiątek historii. To na pewno stanowi o jej wartości jako celu podróży.

– Podróżować po Litwie można na wiele sposobów. Najpierw po prostu należy zdecydować się na to, jak chcemy spędzić wakacje. Czy chcemy bliżej poznać swój kraj? Jeżeli chcemy po prostu pozwiedzać, wtedy radziłbym podróż autem. Mamy dobrą infrastrukturę, dobre drogi, dogodne dojazdy. Wielką zaletą jest też to, że to jest mały kraj i można go w całości zwiedzić. Oczywiście, trzeba dobrze zaplanować całą podróż. Obliczyć, kiedy na przykład zatrzymać się na obiad, nocleg. Radziłbym przed rozpoczęciem podróży trochę „pogooglować” i zrobić plan, co chce się zwiedzić, zobaczyć. Jeżeli chcemy wybrać się w miejsca znane wszystkim i przekonać się, czy naprawdę są tak ciekawe i urokliwe, lista godnych zobaczenia obiektów jest ogromna – doradza Radzevičius.

Przyroda nietknięta ludzką ręką to wielka wartość i skarb Litwy. Lasy stanowią blisko 30 proc. terytorium kraju. Jest tu 5 parków narodowych i 30 regionalnych, które mają bogatą ofertę turystyczną. Można wybrać się na spływ jeziorami i rzekami, wypożyczyć kajak albo tratwę. Oferta agroturystyki jest także bardzo bogata – nietrudno znaleźć miejsce, gdzie w miłej atmosferze i w dobrych warunkach można spędzić czas na świeżym powietrzu.

– Kolejnym sposobem podróży to rower. Ten sposób podróży jest najtańszy, ale nie dla wszystkich. To raczej wyzwanie dla osób wytrwałych i mocnych fizycznie. Mamy mnóstwo ścieżek rowerowych. Podróżując rowerem, można zwiedzić nadmorskie kurorty Monciškė, Kunigiškiai, Palanga, podziwiając malowniczy charakter morza: piaszczyste plaże, sosnowe lasy, wydmy, przytulne miasteczka i wsie. W innych miejscowościach też mamy ścieżki rowerowe – zachęca podróżnik. – Liczba miejsc, do których można dojechać rowerem jest większa niż liczba miejsc, do których można dojechać autobusem czy samochodem. Mamy mnóstwo jezior, gdzie można odpoczywać nie tylko w domkach agroturystycznych, ale też rozbić swój biwak. Wtedy w jednym miejscu można zatrzymać się na dłużej i wracać tylko na nocleg, a przez dzień zwiedzać, łowić ryby – radzi słynny globtroter.

Zwiedzać można również, wybierając się w podróż kajakiem.

– Spływ kajakowy to wspaniała przygoda i odskocznia od codziennego miejskiego życia. Człowiek pozostaje sam na sam z przyrodą, nie ma cywilizacji. Kajakarstwo to jedna z tańszych form aktywności. Sprzęt nie jest drogi, za rozsądną cenę można go też wypożyczyć – powiedział Vytaras Radzevičius.

Na kajakarstwo nie potrzeba żadnych licencji ani kursów. Do przepłynięcia wybranego odcinka trasy nie jest też konieczna doskonała forma fizyczna – kajakarstwo nie jest specjalnie wymagające, łatwo dostosować tempo spływu do własnych możliwości.

– Nasze rzeki mają spokojny nurt i są pozbawione większych przeszkód, więc swobodnie można ze sobą zabrać też dzieci. Mamy ogromną ilość rzek, przy których można zanocować w namiocie. Jeśli ktoś nie lubi noclegów w namiocie, to zawsze można znaleźć domek agroturystyczny – przekonuje.

Miłośnicy słonecznych kąpieli i odpoczywania na plaży z pewnością dobrze poczują się nad morzem. Choć istnieje przekonanie, że takie wakacje w kraju są droższe niż zagraniczne wycieczki, tak naprawdę, aby zredukować koszty, wystarczy po prostu zaplanować wszystko wcześniej.

– Nad naszym Bałtykiem jest najwięcej jodu, więc odpoczynek tam przyniesie też wielkie korzyści zdrowotne. W Połądze lub w innym kurortowym miasteczku można nie tylko wylegiwać się nad morzem, ale też odwiedzić wiele miejsc, jest wiele atrakcji, z których może każdy skorzystać – podkreślił Vytaras Radzevičius.

Jeżeli ktoś chce i może przeznaczyć większe pieniądze na wakacje w kraju, to może skorzystać z ekskluzywnych hoteli.

– Ci, którzy chcą po prostu poleżeć, mieć wszystko załatwione zawczasu, mogą skorzystać z usług hoteli. Takich w kraju nie brakuje. Warunki w nich nie są gorsze niż za granicą – zapewnia obieżyświat.

Podróżować po Litwie warto też z innych powodów. Przede wszystkim dlatego, że nasi ludzie są bardzo przyjaźni i zawsze chętni do pomocy.

– Piękna przyroda, wiele ciekawych miejsc w kraju to nie jedyne zalety wypoczynku. Nie wszędzie za granicą można spokojnie odpocząć i czuć się bezpiecznie. W egzotycznych miejscach czyhają groźne zwierzęta i owady, o których często nawet nie wiemy, że istnieją. Coraz więcej osób decyduje się na podróże do zamorskich krajów, a wiedza na temat chorób, jakimi można się tam zarazić, jest wciąż niska. Najczęstszymi schorzeniami, na które zapadają turyści, są: biegunka, którą przechodzi co druga osoba podróżująca, infekcje górnych dróg oddechowych oraz malaria. Na szczęście, wybierając wakacje na Litwie, te niebezpieczeństwa nas ominą – zapewnia Vytaras Radzevičius.

Mieszkańcom Litwy wakacje kojarzą się z wodą, czyli jak urlop to ma być morze, albo co najmniej rzeka lub jezioro. Kobiety wolą morze, mężczyznom wystarczy czasem tylko jezioro.

Badanie opinii publicznej przeprowadzone przez Swedbank dowodzi, ze 45 procent mieszkańców Litwy nie ma zwyczaju odkładania pieniędzy na urlop, 23 proc. zaciska pasa i zaczyna oszczędzać na 2-3 miesiące przed urlopem, 17 procent odkłada pieniądze na urlop – 4-6 miesięcy przed planowanymi wakacjami. Tylko co 10. osoba oszczędza na wakacje dłużej niż pół roku.

22 procent ankietowanych wskazało, ze urlop to czas, kiedy się mogą wyspać i to jest najważniejsze, 17 procent ten czas przeznacza na swoje hobby.

W czasie wakacji mieszkańcy Litwy raczej nie oszczędzają, 44 procent respondentów stwierdziło, że wydaje dwukrotnie więcej niż zwykle, a 18 procent, że trzy-, czterokrtonie więcej.

Fot. Marian Paluszkiewicz