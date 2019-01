„Tak smakuje życie” – Enej zagra w Wilnie!

Muzyka „rozbuchana” energią rytmów rocka i folku, z domieszką ukraińskiego temperamentu i polskiej fantazji – to właśnie zespół Enej, który już 22 lutego o godzinie 19 wystąpi w sali koncertowej Compensa w Wilnie! Muzycy zaprezentują swoje największe przeboje, które powodują, że publiczność podrywa się z miejsc, a nogi same rwą się do tańca.

„Tak smakuje Życie”, „Lili”, „Symetryczno Liryczna”, „Nie chcę spać”, „Kamień z napisem LOVE” czy najnowszy singiel „Zagubiony”, który z miejsca zdobył listy przebojów – to wszystko utwory, których nie trzeba przedstawiać wileńskiej publiczności. Po kilku latach przerwy widzowie na Litwie znów będą mogli zobaczyć swoich ulubieńców na żywo. Ci, którzy już byli, wiedzą, a ci, którzy dopiero się wybiorą, przekonają się – koncerty grupy Enej to nieustanne falowanie, tupanie, śpiew i taniec, zbiorowa euforia, która nikogo nie pozostawia obojętnym.

„Muzyka nie ma granic, łączy ona nie tylko pokolenia, lecz także narody, kultury. Ten koncert, podczas którego polskie i ukraińskie piosenki były śpiewane na Litwie, jest tego idealnym przykładem” – po swoim pierwszym koncercie w Wilnie mówili wokalista Piotr Sołoducha i puzonista Kuba Czaplejewicz. Dzisiaj, o kilka lat dojrzalsi muzycznie, ale z tym samym nieokiełznanym temperamentem, artyści z niecierpliwością oczekują na kolejne spotkanie z wileńską publicznością.

Organizatorem koncertu jest agencja artystyczna „Polskie Imprezy na Litwie”. „W ubiegłym roku zorganizowaliśmy 7 imprez, które zgromadziły ogółem ponad 10 tys. widzów. Cieszę się, że jednym z pierwszych koncertów w 2019 roku będzie występ zespołu Enej, który gwarantuje połączenie wspaniałej muzyki, niepowtarzalnej zabawy, a dla wileńskich widzów także nutkę sentymentów, ponieważ członkowie formacji mają korzenie kresowe” – mówi dyrektor agencji Paweł Żemojcin.

Zespół Enej został założony w 2002 roku w Olsztynie przez braci Piotra i Pawła Sołoduchów oraz ich przyjaciela Łukasza Kojrysa (obecnego managera zespołu.) Debiutancką płytę muzycy wydali w 2008 r., a przełomowym momentem w historii formacji był udział w 2011 r. w programie Must be the Music, który przyniósł chłopakom z Olsztyna ogólnopolską popularność. Od tego czasu zespół gości na scenach największych polskich festiwali, do których zaliczyć można między innymi Przystanek Woodstock, Open’er Festival, Jarocin Festiwal, KFPP w Opolu, TOPtrendy Festiwal, Sopot Top of the Top Festival, czy Polsat Super Hit Festiwal, z których przywiózł niezliczoną liczbę nagród, jak choćby „Złoty Bączek” 2011, SuperPremiery 2012, SuperJedynka 2013, Przebój Roku TopTrendy, trzy Eska Music Awards i wiele, wiele innych.

Na swoim koncie Enej ma cztery płyty studyjne – „Ulice” (2008), Folkorabel (2010, złota płyta), Folkhorod (2012, potrójna platyna) i Paparanoja (platyna) oraz zapis koncertu z Przystanku Woodstock 2011 na płycie DVD. Na popularność krążków z pewnością wpływ mają bijące wszelkie rekordy single, czyli stali bywalcy list przebojów. Są to „Radio Hello”, „Skrzydlate Ręce’, „Tak smakuje Życie”, „Lili”, „Symetryczno Liryczna”, „Zbudujemy Dom”, „Nie chcę spać”, „Kamień z napisem LOVE”, „Może będzie lepiej” i najnowszy – „Zagubiony”.

Niepowtarzalny koncert zespołu Enej już 22 lutego o godz. 19 w Sali Compensa w Wilnie!

Bilety do nabycia na BILIETAI LT.