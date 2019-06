Zmarł Aleksander Popławski

W wieku 64 lat, 31 maja zmarł były poseł na Sejm RL, przedsiębiorca, lekarz Aleksander Popławski.

Wilnianin z urodzenia, był absolwentem szkoły nr 19 (obecnie im. Władysława Syrokomli).

Ukończył wydział medyczny Wileńskiego Uniwersytetu. Pracował w zawodzie do 1993 roku, gdy rozpoczął karierę w biznesie. Był między innymi właścicielem popularnej w Wilnie polskiej kawiarni „Alina”.

Aleksander Popławski był znany z szerokiej działalności charytatywnej. Pod koniec lat 90-tych stał się jednym z założycieli politycznej partii Nowy Związek (socjalliberałowie). Został wybrany prezesem sekcji polskiej tej partii. W roku 2000 z ramienia tej partii wybrano go do Sejmu RL. Mandat poselski uzyskał w Wileńsko-Trockim okręgu jednomandatowym. W 2001 roku z powodu różnicy poglądów na politykę w stosunku do mniejszości narodowych z kierownictwem socjalliberałów opuścił tę partię.

W latach 2000-2003 był radnym samorządu miasta Wilna. Po zakończeniu kariery politycznej wrócił do działalności biznesowej.

Redakcja „Kuriera Wileńskiego” wyraża wyrazy

głębokiego współczucia rodzinie i bliskim zmarłego