Ruszyła uzupełniająca rekrutacja na studia

W poniedziałek, 12 sierpnia, na Litwie rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca na studia wyższe i zawodowe. Do obsadzenia pozostało 907 wolnych miejsc finansowanych przez państwo na uniwersytetach i 1 133 – w kolegiach.

Uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej mogą zarówno ci, którzy swoje podanie już zarejestrowali w ogólnym systemie rekrutacyjnym, jak też osoby, które się nie rejestrowały wcześniej. Na tym etapie składa się podanie, w którym można wskazać nie więcej niż sześć kierunków studiów, na które się pretenduje. Natomiast ci, którzy już podpisali umowy w sprawie miejsc finansowanych przez państwo bądź mają zapewnione stypendia, mogą pretendować tylko na miejsca płatne. Podania można składać do czwartku 15 sierpnia.

13 i 14 sierpnia w szkołach wyższych będą się odbywały egzaminy wstępne na niektóre kierunki studiów pedagogicznych oraz artystycznych. W środę zostaną przeprowadzone rozmowy motywacyjne dla kandydatów. Zaproszenia zostaną rozesłane pocztą mailową we wtorek 20 sierpnia, do południa. Podpisywanie umów zaplanowano na 21 i 22 sierpnia.

W tym roku, w ramach ogólnego systemu rekrutacyjnego, na studia do szkół wyższych w kraju dostało się już prawie 18,5 tys. osób.

Na studia można się rejestrować również za pośrednictwem internetu, w systemie LAMA BPO (Lietuvos Aukštųjų Mokyklų Asociacija Bendrajam Priėmimui Organizuoti). Dovilė Cicėnaitė, pracowniczka firmy zarządzającej systemem w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” poinformowała, że do tej pory podpisano z uczelniami wyższymi 10 411 umów (w 2018 r. – 10 644) i 8 077 umów z kolegiami (w 2018 r. – 9 142).

– W tym roku na uczelniach wyższych największą popularnością cieszyły się nauki społeczne. Taki kierunek wybrało 19 proc. kandydatów. Najpopularniejszą uczelnią w tym roku akademickim jest Uniwersytet Wileński (2 799 umów ze studentami). Na drugim miejscu znalazł się Kowieński Uniwersytet Technologiczny (1 169), na trzecim Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina (1 082). W kolegiach najpopularniejszym kierunkiem był marketing, wybrało go 28 proc. przyszłych studentów – powiedziała Dovilė Cicėnaitė.

Dodała, że obecnie najwięcej wolnych miejsc jest na informatykę i technologie informacyjne. To jednak nie oznacza, że jeden z najczęściej wybieranych kierunków, cieszy się w tym roku mniejszą popularnością.

Uzupełniająca rekrutacja na studia ruszyła także na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku. Trwa od 1 sierpnia do 15 września. Greta Podlecka, kierowniczka Biura Karier i Promocji uniwersytetu, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” poinformowała, że pozostało 125 miejsc. Zaznaczyła też, że przyszli studenci nie mają możliwości rejestracji w systemie LAMA BPO.

– Niezależnie od sytemu LAMA BPO, prowadzona jest rekrutacja bezpośrednio w siedzibie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie przy ul. Kalwaryjskiej (Kalvarijų g. 135, IV piętro, pokój 410). Roczny koszt studiów licencjackich i magisterskich wynosi 434 Euro – wyjaśniła pracowniczka filii UwB.

Nauka na jedynej polskiej uczelni wyższej na Litwie rozpocznie się 1 października. W innych uczelniach krajowych rok akademicki 2019/2020 rozpoczyna się 1 września.