Otwarto gabinet usług socjalnych dla opiekunów z rejonu wileńskiego

Od tej pory mieszkańcy rejonu wileńskiego, sprawujący opiekę nad dziećmi, będą mogli zasięgnąć porady pracownika socjalnego, psychologa i specjalistów GIMK (program szkoleń i konsultacji dla opiekunów, rodziców zastępczych, pracowników wspólnotowych domów dziecka) w nowo otwartym gabinecie usług socjalnych przy ul. Pelesos w Wilnie.

Kierowniczka Wydziału Usług dla Rodziny i Dziecka administracji samorządu rejonu wileńskiego Krystyna Malinowska powiedziała, że decyzja o otwarciu w Wilnie takiego gabinetu zapadła po analizie potrzeb mieszkańców rejonu.

„Dotrzeć do centrum opieki w Kowalczukach czy Giejsiszkach z różnych wsi i miasteczek można tylko przez Wilno, a to sprawia wiele niedogodności pod względem czasowym – podróż wydłuża się, gdyż trzeba uwzględnić rozkład autobusów, a niekiedy na wieś autobus jedzie tylko kilka razy – tłumaczyła Malinowska. – Ponadto bilety autobusowe też sporo kosztują. Biorąc to wszystko pod uwagę samorząd przyjął decyzję o organizowaniu pomocy w Wilnie, tym bardziej że pomieszczenia są blisko dworca i można tu dojść pieszo albo dojechać autobusem. Na wszystkich czekamy w wynajmowanych pomieszczeniach Centrum Biznesowego Pelesos przy ul. Pelesos 1, gabinet nr 407”.

Gabinet otwarty w ramach unijnego projektu, realizowanego przez Państwową Służbę Ochrony Praw Dziecka i Adopcji przy Ministerstwie Ochrony Socjalnej i Pracy wspólnie z samorządem rejonu wileńskiego i działającymi na jego terenie Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego w Giejsiszkach oraz Centrum Kryzysowym Rodziny i Dzieci w Kowalczukach.

Podczas oficjalnego otwarcia gabinetu zastępca dyrektora administracji samorządu rejonu wileńskiego Albert Narwojsz wskazał na dostępność oferowanych usług socjalnych. „To bardzo ważne, aby ludzie mieli ułatwiony dostęp do usług – podkreślił Narwojsz. – Cieszymy się, że macie nowy lokal i mamy nadzieję, że usługi będą oferowane na poziomie, a samorząd rejonu wileńskiego wspiera i zawsze będzie wspierał nasze placówki opieki”.

Tłumaczenie L24.lt