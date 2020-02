W Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego oraz w rejonowych ambulatoriach prowadzone będą darmowe badania profilaktyczne pod kątem wykrywania nowotworów jamy ustnej.



W lutym mieszkańcy zapraszani są do udziału w darmowych badaniach profilaktycznych, mających na celu zwiększenie wykrywalności nowotworów jamy ustnej. Gdyż wcześnie wykryte zmiany, mogące prowadzić do rozwoju raka, są wyleczalne.

Akcja odbędzie się w całym kraju. A więc każdy, kto chce zbadać się, już teraz może zarejestrować się u lekarza.

W rejonie wileńskim badania profilatyczne będą prowadzone od 3 do 28 lutego w Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego (Oddział Odontologii) oraz rejonowych ambulatoriach:

Centralna Przychodnia Rejonu Wileńskiego (al Laisvės 79, Wilno), tel. (8 5) 247 0031 – kierownik Oddziału Odontologii Pranas Černiauskas;

Ambulatorium w Skojdziszkach (ul. Rudaminos 12A), tel. (8 5) 235 0036 – pomocnica lekarza odontologa Jelena Poplavskaja;

Ambulatorium w Rudominie (ul. Taikos 10), tel. (8 5) 232 0219 – pomocnica lekarza odontologa Galina Keizo;

Ambulatorium w Niemieżu (ul. Kelininkų 3-9), tel. (8 5) 235 5421 – pomocnica lekarza odontologa Genoefa Slepčenko;

Ambulatorium w Kowalczukach (ul. Bažnyčios 7A-4), tel. (8 5) 249 5187 – pomocnica lekarza odontologa Liudmila Mostykač;

Ambulatorium w Czarnym Borze (ul. Šv. Uršulės 25-2), tel. (8 5) 269 8172 – pomocnica lekarza odontologa Natalija Yakovleva;

Ambulatorium w Pogirach (ul. Šiltnamių 15-1), tel. (8 5) 260 5154 – pomocnica lekarza odontologa Aušra Petraitienė;

Ambulatorium w Podbrzeziu (ul. Vilniaus 28A-3), tel. (8 5) 258 6297 – pomocnica lekarza odontologa Ana Voinič;

Ambulatorium w Ławaryszkach (ul. Liepos 9-2), tel. (8 5) 249 4869 – pomocnica lekarza odontologa Vida Vegienė;

Ambulatorium w Mejszagole (ul. Vilniaus 15), tel. (8 5) 249 4370 – pomocnica lekarza odontologa Marija Andrejeva.

Tłumaczenie L24.lt

Foto. unsplash.com