Już w tym miesiącu zaczną się wybory Projektu Renowacji Roku 2020

W marcu wszyscy mieszkańcy Litwy są zapraszani do oceny oraz oddania swojego głosu na najbardziej, ich zdaniem, udany projekt renowacji bloku. Agencja Oszczędzania Energii Mieszkań (Būsto energijos taupymo agentūra, BETA), która takie wybory organizuje już kolejny raz, zachęca do wybierania swojego faworyta nie tylko na podstawie wyglądu zewnętrznego, ale także zaoszczędzonej energii, wkładu w ochronę środowiska oraz innych kryteriów.

Mimo wszystko, jeśli na liście nominowanych domów wielomieszkaniowych nie znajdziecie takiego, który uznacie za najbardziej godny tytułu — można będzie zgłosić swoje propozycje. Najważniejszy wymóg — renowacja bloku musi być zakończona nie wcześniej niż w 2018 r.

Renowacji bloków poświęca się coraz więcej uwagi

BETA, zarządzająca programem odnawiania (modernizacji) domów wielomieszkaniowych na Litwie, w tym roku pod głosowanie przedłoży aż 18 już ukończonych projektów, z których najlepsze wyłoni społeczeństwo.

„W ubiegłym roku na Litwie odnowiono ponad 300 domów wielomieszkaniowych, zaś ogółem, od początku programu — ponad 2 400. Liczby wykazują, że ten program nie tylko zmniejsza zużycie energii w blokach, ale także pomaga stworzyć przytulniejsze otoczenie do życia, w harmonii z przyrodą, a także odnawia i upiększa oblicza miast. Właśnie dla przedstawienia społeczeństwu tych rezultatów organizowany jest nasz plebiscyt — dla nas ważne jest poznanie, co mieszkańcy kraju cenią najbardziej: energooszczędność, innowacje czy odnawianie całych osiedli. Oczywiście, same wybory zwracają też uwagę na to, jak ważna jest renowacja” — opowiada dyrektor BETA Valius Serbenta.

Do udziału zaprasza się wszystkich mieszkańców

Kandydaci do tytułu najlepszego projektu roku będą prezentowani już od 24 lutego na stronie BETA na Facebooku oraz na portalu internetowym, na którym będzie się odbywało głosowanie. Agencja zachęca mieszkańców także do zgłaszania własnych kandydatów.

„Przy doborze domów wielomieszkaniowych staraliśmy się pokazać, że renowacja odbywa się zarówno w małych, jak i dużych miastach naszego kraju, a także to, jakie różne środki zostały zastosowane, by zaspokoić potrzeby mieszkańców różnych bloków. I chociaż przygotowaliśmy wstępną listę nominacji, zapraszamy także społeczeństwo do udziału oraz zgłaszania swoich propozycji. Z doświadczenia wiemy, że historie najlepiej wykonanych renowacji wędrują z ust do ust” — opowiada Valius Serbenta.

Nominacje do tytułu projektu renowacji roku z krótkim komentarzem, dlaczego właśnie one zasługują na bycie wśród najlepszych, można przesyłać pocztą elektroniczną pod adresem info@betalt.lt albo w wiadomości prywatnej do strony BETA na Facebooku do 28 lutego. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na początku kwietnia.

Jak wybrać najlepsze?

BETA zachęca, by nie tylko głosować, ale także zapoznać się z każdym projektem oraz korzyściami, jakie jego realizacja przyniosła mieszkańcom danego bloku.

„Zachęcamy głosować nie tylko na podstawie wyglądu budynku, ale uwzględnić również więcej walorów: wydajność energetyczną, wdrażanie odnawialnych źródeł energii, wkład w ochronę środowiska, wartość dodaną dla wspólnoty czy odnowienie otoczenia” — mówi Valius Serbenta.

W otwartym głosowaniu zostaną wybrane trzy projekty, które zdobędą najwięcej głosów czytelników. Zostaną one nagrodzone podczas wydarzenia, zorganizowanego przez Agencję Oszczędzania Energii Mieszkań BETA.

Zam. 2167

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego