Służby mundurowe są coraz lepiej oceniane przez społeczeństwo

Zgodnie z sondażem przeprowadzonym od sierpnia do listopada 2019 r. przez spółkę Baltijos tyrimai, na Litwie wzrasta zaufanie do służb mundurowych. W badaniu wzięło udział 3 105 respondentów. Zdaniem większości badanych, mieszkamy w bezpiecznym kraju. 82 proc. pytanych powiedziało, że czuje się na Litwie bezpiecznie, a pozytywnie sytuację związaną z ograniczeniem przestępczości oceniło 67 proc. ankietowanych (w 2006 r. było ich zaledwie 29 proc.).

Według badania wzrosła także liczba osób, które pozytywnie oceniają pracę strażaków – ufa im 89 proc. respondentów, 79 proc. pozytywnie ocenia także pracę Centrum Pomocy Ogólnej. Ocena służby Straży Granicznej również znacznie wzrosła – do 74 proc. Dziesięć lat temu zaufanie do urzędników wynosiło tylko 45 proc.

– Zostało przeprowadzone duże badanie i wyniki są bardzo dobre, społeczeństwo ma zaufanie do służb i czuje się bezpiecznie, pod wieloma względami niewiele różnimy się od krajów Skandynawii. To jest wynik długoletniej pracy i zastosowania szerokiego spektrum środków – mówi dla „Kuriera Wileńskiego” minister spraw wewnętrznych Rita Tamašunienė.

Pod względem zaufania do policji Litwa zajmuje wysokie 8. miejsce wśród 28 krajów należących do Unii Europejskiej. Jak pokazują wyniki ankiety przeprowadzonej z inicjatywy ministerstwa spraw wewnętrznych, w ciągu ostatniej dekady nastąpiła znacząca poprawa oceny sytuacji bezpieczeństwa publicznego – zmniejszyła się liczba kradzieży, ludzie są bardziej zainteresowani bezpieczeństwem swoich bliskich i swojego mienia.

„Litewska policja dziękuje mieszkańcom za zaufanie. Uważamy, że o takim zaufaniu decyduje jakość służb policyjnych i wsłuchanie się w potrzeby ludności. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na ofiary i starają się jak najszybciej reagować na doniesienia mieszkańców. Cieszymy się, że społeczeństwo zrozumiało, że policjant to nie jest osoba, która tylko karze, ale jest przede wszystkim pomocnikiem. Policja odważnie walczy z korupcją i dokonuje stopniowych zmian w systemie, wraz ze zmianami w zakresie personelu i warunków pracy. Policja stała się przejrzystą i otwartą organizacją i będzie nadal dokładać wszelkich starań, aby obywatele byli bezpieczniejsi, aby szybciej otrzymywali pomoc” – poinformowano w komunikacie prasowym Departamentu Policji.

Dyrektor Departamentu Straży Pożarnej i Ratownictwa, Saulius Greičius, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że szybkość i skuteczność podejmowanych działań oraz ich profesjonalizm przekłada się na coraz większe zaufanie społeczne.

– Cieszę się, że z każdym rokiem rośnie zaufanie do naszych usług. Tak duże zaufanie społeczeństwa jeszcze bardziej nas zobowiązuje. Chcielibyśmy zawsze odpowiedzialnie i dobrze wykonywać swoją pracę i spełniać oczekiwania społeczeństwa. Mieszkańcy, którzy korzystali z naszych usług, ufają nam jeszcze bardziej niż ci, którzy z nich nie korzystali. Spośród tych, którzy mieli do czynienia z naszymi strażakami, 94 proc. respondentów im ufa – zapewnia Saulius Greičius.

Mieszkańcy chętnie dzielą się swoimi opiniami o służbach mundurowych.

– Moje zdanie o pracy strażaków ostatnio bardzo się zmieniło. Niedawno, późnym wieczorem zauważyłam, że dach sąsiedzki stoi w dymie. Od razu zadzwoniłam na numer 112, w ciągu 15 minut na podwórku sąsiadów stały trzy wozy strażackie, policja i pogotowie. Na szczęście, okazało się, że to nie był pożar, ale sąsiedzi coś zapalili, co spowodowało dużo dymu. Strażacy wszystko dokładnie sprawdzili, czy rzeczywiście nic się nie pali. Zareagowali bardzo szybko i profesjonalnie – wspomina Stanisława z rejonu wileńskiego.

Jak powiedziała minister spraw wewnętrznych, rosnące poczucie bezpieczeństwa w kraju to efekt systematycznej i konsekwentnej pracy instytucji. Minister podkreśliła, że zaufanie do służb rośnie także dzięki jakościowej, codziennej pracy – ludzie widzą i doceniają dobrą pracę funkcjonariuszy. Osoby, które miały bezpośredni kontakt np. z policją, Strażą Graniczną czy Regitrą, oceniają pracę tych instytucji znacznie lepiej niż ci, którzy nie mieli tego typu doświadczeń.

Ponadto wyniki badań pokazały, że rośnie świadomość w społeczeństwie – 77 proc. respondentów podejmuje działania mające na celu ochronę swojej własności, np. 4 z 10 respondentów współpracuje z sąsiadami, wzajemnie pilnując swego mienia, a jedna trzecia ubezpiecza swój majątek.

Zmienił się także pogląd na handel towarami (alkoholu, wyrobów tytoniowych, paliwa) z nielegalnych źródeł. W ciągu ostatnich pięciu lat prawie o połowę zmniejszyła się liczba osób, które popierają kontrabandę.

Wyniki ankiety pokazują także, że coraz więcej osób pozytywnie ocenia reakcję policji na wezwania. Wiele osób jest przekonanych, że funkcjonariusze coraz rzadziej biorą łapówki.

W porównaniu z innymi krajami UE zaufanie do policji na Litwie wzrosło najbardziej. W 2007 r. nasz kraj był czwarty od końca, a w tym roku Litwa zajmuje 8. miejsce, po Finlandii, Danii, Holandii, Szwecji, Niemczech, Estonii i Luksemburgu. Według badania zwiększyła się także liczba osób pozytywnie oceniających pracę strażaków oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. W dziedzinie bezpieczeństwa publicznego mieszkańcy priorytetowo traktują akcje gaśnicze, ratownicze, pomoc dla ofiar i kontrolę bezpieczeństwa ruchu jako kluczowe obszary działalności lokalnej policji.

Badanie ujawniło również wzrost liczby osób, które mają wiedzę na temat Systemu Ostrzegania i Informacji oraz tych, którzy otrzymują wiadomości na smartfony. Prawie połowa ankietowanych, korzystających z telefonów stacjonarnych, słyszała o Systemie Ostrzegania i Informacji. Ważne jest również, że prawie każdy, kto otrzymuje te wiadomości, ma pozytywne zdanie na temat ich zasadności.

„Widzimy, że liczby mogą być lepsze. Musimy sprawdzić nasze telefony i rozmawiać z naszymi bliskimi. Bardzo ważne jest, aby upewnić się, że nasze telefony mają ten system przesyłania wiadomości. Dorośli i dzieci mogą pomóc osobom starszym i sprawdzić, czy system alarmowy jest skonfigurowany i działa na ich telefonach ” – podkreśliła minister spraw wewnętrznych Rita Tamašunienė.

Fot. Marian Paluszkiewicz