Sytuacja nadzwyczajna. Chrońmy nasze zdrowie i zdrowie innych!

Ogłoszona w kraju kwarantanna w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa (COVID-19) do życia każdego z nas wniosła szereg ograniczeń, których powinniśmy rygorystycznie przestrzegać szanując prawo, ale także siebie nawzajem. Obecnie, w obliczu wybuchu koronawirusa, dla nas wszystkich najbezpieczniej jest pozostać w domu i na ile to możliwe, zdalnie porządkować konieczne sprawy. Musimy maksymalnie unikać kontaktów społecznych.



„Bezpieczeństwo i dobrobyt mieszkańców rejonu wileńskiego są dla nas najważniejsze, chociaż ostatnio zmieniające się okoliczności korygują naszą codzienność i tryb świadczenia usług. Przede wszystkim chcę zapewnić wszystkich, że pomimo ogłoszonego na Litwie stanu ekstremalnego, Samorząd Rejonu Wileńskiego kontynuuje pracę. Zmienił się tylko sposób świadczenia usług dla mieszkańców – kontakt fizyczny zmieniliśmy na komunikację za pomocą środków elektronicznych. Intensywnie pracujemy również nad stworzeniem systemu wsparcia dla mieszkańców i przedsiębiorczości. Dokładamy wszelkich starań, aby nikt nie został sam z nagłymi problemami. Wszyscy razem postaramy się, aby żaden mieszkaniec w rejonie wileńskim nie został bez pomocy.” – do zachowania spokoju i jedności wzywa mieszkańców rejonu wileńskiego mer Maria Rekść.

W obliczu tej sytuacji mer zachęca mieszkańców do przestrzegania aktualnych rekomendacji obowiązujących podczas kwarantanny, abyśmy nie odwiedzali ani Samorządu Rejonu Wileńskiego, ani urzędów gmin i innych instytucji – w ten sposób ochronimy swoje zdrowie i zdrowie innych.

Każdy, chroniąc siebie, chroni innych. Zwracamy się szczególnie do osób starszych i chorych na przewlekłe choroby, które są najbardziej narażone na powikłania związane z infekcją – pozostańcie w domu. Zachęcamy rodziców do dbania o swoje potomstwo. Pamiętajcie – kwarantanna to nie wakacje, a miejsca zgromadzeń ludzi, place zabaw nie są w tej chwili bezpieczne. Czuć się bezpiecznie możemy tylko w domu.

„Wzywam nas wszystkich, abyśmy w czasie tego okresu wyzwań byli uczciwi i wspierali się wzajemnie. Skupmy się na wzajemnej pomocy. Drodzy mieszkańcy, wzywam Was do Waszego człowieczeństwa, świadomości i wyrozumiałości. Musimy dbać nie tylko o własne zdrowie, ale także o zdrowie i życie ludzi wokół nas. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że od każdego z nas zależy powstrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19 w naszym kraju i na świecie oraz powrót do normalnego życia. Jeszcze raz proszę Was wszystkich, abyście, według możliwości, pozostali w domu.” – nawołuje mer Maria Rekść.

Bądźmy czujni. Nie powinniśmy ulegać panice, ale trwoga w obecnej sytuacji jest naturalną reakcją, a sytuację w kraju mogą wykorzystać oszuści internetowi i telefoniczni. Zwiększa się ilość propozycji zakupu rzekomej szczepionki lub lekarstwa na infekcję koronawirusa, masek ochronnych i środków dezynfekujących po niezwykle niskiej cenie itp. Nie dajcie się złapać na haczyk. Szczególnie ostrożnie oceniajcie informacje publikowane w Internecie, przychodzące listy i wiadomości, nie podejmujcie pochopnych decyzji finansowych.

Może się również zdarzyć, że złodzieje udający lekarzy, inny personel medyczny lub urzędników podczas wizyt kradną pieniądze lub rzeczy. Nie wpuszczajcie nieznajomych do swojego domu.

Stale aktualizowane informacje na temat koronawirusa i innych środków zapobiegawczych można znaleźć na stronie Ministerstwa Ochrony Zdrowia pod adresem http://sam.lrv.lt/en/news/coronavirus

Foto: Marian Dzwinel