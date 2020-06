15 czerwca, z wizytą na Litwie przebywał minister spraw zagranicznych Polski Jacek Czaputowicz. Podczas wizyty szef dyplomacji Polski pytany na konferencji prasowej o kwestię praw mniejszości polskiej na Litwie odparł, że Polska monitoruje ich przestrzeganie. Tymczasem w piątek, 12 czerwca premier Polski Mateusz Morawiecki oraz premier Litwy Saulius Skvernelis otworzyli granicę polsko-litewską i zapowiedzieli utrzymanie partnerstwa strategicznego między Litwą a Polską.



„Oczekujemy podniesienia jakości i skuteczności nauczania języka polskiego na Litwie tak, by społeczność polska mogła cieszyć się pełnią praw” – w poniedziałek powiedział dziennikarzom w Wilnie Jacek Czaputowicz.

Ocenił obecne relacje polsko-litewskie jako bardzo dobre i powiedział, że będą się one przekładać m.in. na realizację praw mniejszości narodowych w obu krajach.

„Zdajemy sobie sprawę, że okres pandemii nie sprzyja bezpośrednim kontaktom. Będziemy zachęcać ministerstwa edukacji narodowej (obu krajów) do wdrożenia porozumienia, które istnieje, i wprowadzenia harmonogramu, do wdrożenia i implementacji zapisów, które istnieją, żeby społeczność polska na Litwie mogła cieszyć się pełnią praw zgodnie z prawami międzynarodowymi” – dodał.

Z kolei szef MSZ Litwy Linas Linkevičius poinformował, że 2021 rok będzie obchodzony na Litwie jako rok Konstytucji 3 maja. Podkreślał, że po pandemii koronawirusa stosunki dwustronne będą kontynuowane i wzmacniane nie tylko w obszarze politycznym, ale także kulturalnym.

Szef dyplomacji Polski w Wilnie spotkał się również z szefami MSZ Litwy, Łotwy i Estonii. Ministrowie rozmawiali o włączeniu Polski do strefy swobodnego podróżowania między krajami Morza Bałtyckiego w wyniku znoszenia restrykcji i otwarcia granic.

Tymczasem w piątek, 12 czerwca premier Polski Mateusz Morawiecki oraz premier Litwy Saulius Skvernelis spotkali się na byłym przejściu granicznym Budzisko-Kalwaria. Szefowie naszych rządów odbyli półgodzinną rozmowę w cztery oczy. Potem wzięli udział w konferencji prasowej, która odbyła się po litewskiej stronie granicy. Premierzy poinformowali o otwarciu granicy między Polską a Litwą. Pozostałe granice Polski z UE zostały otwarte od soboty.

Szef polskiego rządu podziękował premierowi Litwy za konsultacje i rozmowy w ostatnich miesiącach i wyraził przekonanie o dobrej współpracy gospodarczej, handlowej i kulturalnej. „Ciężarówki, jak widzimy, jeżdżą coraz częściej. Ruch osobowy będzie też na pewno z coraz większym natężeniem na tym przejściu się pojawiał i to jest dobry prognostyk na przyszłość” – mówił Mateusz Morawiecki.

Również premier Saulius Skvernelis podziękował za współpracę z szefem polskiego rządu, polskim i litewskim obywatelom za współpracę w czasach epidemii koronawirusa. Tymczasem Morawiecki poinformował również o wspólnych planach polsko-litewskich inwestycji infrastrukturalnych, a także w obszarze energetyki. Podkreślał wspólne stanowisko Polski i Litwy wobec Białorusi.

