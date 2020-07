Targowisko w Rudominie zmieni się nie do poznania

Na początku czerwca w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano i omówiono projekt modernizacji targowiska w Rudominie. Bazar ma być unowocześniony w ramach realizacji strategii rozwoju strefy funkcyjnej Soleczniki+.

Targowisko będzie bardziej wygodne i dla handlowców, i klientów



Projekt ma na celu stworzenie dla handlowców bardziej atrakcyjnych i wygodnych warunków pracy. Na terenie bazaru zostaną zbudowane stacjonarne hale handlowe i zadaszone lady. Liczba miejsc handlowych po modernizacji nie ulegnie zmianie: towar będzie mogło tutaj nadal realizować około 250 sprzedawców.

Teren targowiska zostanie podzielony na 6 stref handlowych. Na bazarze ma powstać osobna strefa prowadzenia handlu żywnością. Artykuły spożywcze będzie można kupić przy drewnianych, zadaszonych ladach, pawilonach, handel żywnością będzie ponadto prowadzony ze specjalnych samochodów.

Projektanci zaplanowali również strefy, w których prowadzony będzie handel odzieżą, towarem codziennego użytku, narzędziami rolniczymi, roślinami, małymi zwierzętami i karmą.

Mając na celu integrację osób niepełnosprawnych na rynku pracy na bazarze w Rudominie zaplanowano kilka szerszych miejsc handlowych dla niepełnosprawnych handlujących. Dodatkowo chodniki na bazarze zostaną dostosowane do poruszania się po nich wózkami inwalidzkimi. Mając na uwadze potrzeby osób słabowidzących na gmachu administracyjnym targowiska zostanie umieszczony plan bazaru o dużych rozmiarach.

W ramach realizacji projektu odnowione również będą budynki znajdujące się na terenie bazaru. Gruntownie odnowiona zostanie główna hala. W hali zaplanowano pomieszczenia dla administracji targowiska, przedstawicieli kontroli weterynaryjnej, zostaną tutaj ustawione wagi kontrolne i urządzony sanitariat.

Bardziej atrakcyjne będzie również otoczenie bazaru



Odnowione targowisko będzie odtąd zachwycało również rozwiniętą infrastrukturą publiczną. Dla wygody wszystkich przybywających urządzone zostaną ścieżki dla pieszych, teren bazaru zostanie wyłożony płytkami betonowymi, zaś ogrodzenie zostanie wymienione na nowy płot o wysokości 2 m z zamykaną bramą.

Podjazd do bazaru będzie łatwiejszy, bowiem projektanci zaplanowali, że do targowiska będą prowadziły szlaki, które zostaną pokryte asfaltem.

Na placu, a także wokół niego zostaną ustawione latarnie, ławeczki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, kolumny z wodą pitną, zostanie zainstalowany monitoring itd. Z uwagi na problem niewystarczającej liczby miejsc parkingowych obok targowiska powstaną parkingi dla klientów i handlowców. Na parkingach można będzie bezpiecznie zostawić samochody osobowe, ciężarowe i mikrobusy.

A. Matwiejko z Wydziału Inwestycji zapewnia, że po modernizacji targowisko w Rudominie będzie nie do poznania i będzie miejscem jeszcze bardziej atrakcyjnym zarówno dla klientów, jak i handlowców.



„Bazar w Rudominie przyciąga wielu klientów. Sprzedawcy również chętnie prowadzą tutaj handel. Zmiany były konieczne, bowiem obecnie targowisko nie wygląda za dobrze, infrastruktura jest przestarzała, gdzieniegdzie nawet nie do końca bezpieczna. Plac handlowy ma nierówną powierzchnię, w niższych punktach woda deszczowa zbierała się, dlatego zaplanowaliśmy uporządkowanie systemu odprowadzania wody deszczowej. Bazar zmieni się nie do poznania – po zakończeniu projektu miejsce to będzie nowoczesne i bardziej wygodne dla wszystkich” – zapewnia A. Matwiejko, zastępca kierownika Wydziału Inwestycji.

Prace modernizacyjne mają ruszyć w grudniu br. W trakcie wykonywania robót przez pewien okres targowisko będzie nieczynne. Projekt ma być ukończony do końca 2021 roku. Modernizacja bazaru będzie kosztowała ok. 1,5 mln EUR. Z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej pozyskano 925 tys. EUR, Samorząd Rejonu Wileńskiego skieruje na projekt 75 tys. EUR.

Foto. vrsa.lt