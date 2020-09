Polacy w Wilnie będą mieli większy dom. DKP czeka rozbudowa

Dom Kultury Polskiej w Wilnie, miejsce, gdzie swoje siedziby ma większość polskich organizacji i gdzie każdy Polak może czuć się naprawdę jak w domu, czeka poważna rozbudowa. List intencyjny w tej sprawie, w obecności premiera RP Mateusza Morawieckiego, podpisali w czwartek, 17 września, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Telewizji Polskiej S.A., Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Fundacji Pomocy i Dobroczynności „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”. W nowym skrzydle będą znajdować się pokoje hotelowe, scena oraz zaplecze dla działalności telewizyjnej „TVP Wilno”, która w tym samym dniu obchodziła pierwszą rocznicę swojego istnienia.



„Chciałbym wszystkim podziękować za wspaniałą pracę, którą robicie dla cementowania przyjaźni polsko-litewskiej, bo razem te interesy możemy realizować lepiej i skuteczniej. Życzę państwu też kolejnych wielu urodzin Domu Kultury Polskiej” – nawiązał do 20-lecia istnienia ważnej dla Polaków instytucji Mateusz Morawiecki.

– Za kilka miesięcy minie 20 lat, od czasu, gdy śp. marszałek Andrzej Stelmachowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i pani marszałek Senatu Alicja Grześkowiak, przekazali społeczności Polaków na Litwie Dom Polski, po to, by jak napisano w oficjalnym piśmie, wspierać rozwój kultury polskiej na tych terenach. Powstawał on w niełatwych warunkach, ale teraz, w przededniu jubileuszu, nikt nie ma wątpliwości, że była to dobra decyzja – mówi Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Prezes Wspólnoty Polskiej podkreśla, że wśród wielu działających na świecie domów polskich, ten wileński jest wyjątkowy. – Jest to w pewnym sensie perła w koronie. W czasach, gdy powstawał, wiele osób nie rozumiało idei prof. Stelmachowskiego. Mówiono, że powstający obiekt jest zbyt duży, ale udało się te głosy pokonać. Zamysł był taki, że dom ma prowadzić działalność gospodarczą, tak, by część hotelowa mogła utrzymać miejsce, które jest potrzebne szeregowi polskich instytucji. I udało się, bo dziś nikt nie wątpi, że miejsce to dla każdego Polaka jest domem. Na świecie bywa różnie, ale można powiedzieć, że ten obiekt w 100 proc. spełnia pokładane w nim nadzieje – mówi Bonisławski.

Planowana rozbudowa, połączona z budową studia TVP Wilno, pozwoli na jeszcze pełniejsze realizowanie misji, jaką pełni DKP.

– TVP Wilno rozrasta się i przestają mu wystarczać pomieszczenia, które na początku przekazaliśmy – mówi Artur Ludkowski, dyrektor DKP. Powstała więc koncepcja, by zbudować prawdziwe studio telewizyjne i jednocześnie rozwiązać nasze problemy logistyczne. Chcemy powiększyć parking, zbudować drugą salę, mniejszą salę widowiskową, która jest w tej chwili konieczna, aby obiekt mógł się utrzymać, zbudowane zostanie jedno piętro hotelowe – wyjaśnia Ludkowski.

– Już od 20 lat udało nam się utrzymać ten model, którego zwolennikiem był prof. Stelmachowski. Polskie organizacje, których jest bardzo dużo, jeśli organizują niekomercyjne wydarzenia, mogą spotkać się w naszych pomieszczeniach bezpłatnie. Dzięki temu pełnimy misję i nie obciążamy różnego rodzaju instytucji swoimi potrzebami – zauważa dyrektor DKP.

– Wiemy jednak, że na pomoc z Polski możemy liczyć. Teraz, w czasie pandemii, tak jak wszystkie instytucje działające w branży hotelarskiej czy gastronomicznej przeżywamy problemy, zwróciliśmy się z prośbą o wsparcie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i to wsparcie otrzymamy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni – podkreśla Ludkowski.

Projekt nowego skrzydła przygotowało biuro projektowe Architektūros linija. Pracowali nad nim architekci Mirosław Szejnicki oraz Gintaras Caikauskas. Nowe skrzydło będzie się znajdować przed obecnym budynkiem DKP (patrząc od strony dworca). Na poziomie drugiego piętra nowe skrzydło ze starszą częścią połączy przeszklona galeria.

– Zaplanowaliśmy budynek o pięciu kondygnacjach w bryle, której kształt został podyktowany poprzez usytuowanie działki, istniejącą zabudowę oraz infrastrukturę miejską – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Mirosław Szejnicki.



Autor projektu wyjaśnia, że główne wejście do budynku przewidziane jest od ulicy Kauno, bardziej ruchliwej i ważniejszej niż Naugarduko. Na parterze zaplanowana jest kawiarnia i lobby hotelu, jeśli będzie taka potrzeba, może być zaplanowane także dodatkowe wejście do kawiarni. Na piętrze przewidziany jest 30-pokojowy hotel. Na drugim piętrze zaplanowano pomieszczenia dla personelu, gospodarcze, pokój zabaw dla dzieci, sportowe pomieszczenie i bagażownia. Na piętrach 3 i 4 rozmieszczone będą: uniwersalna sala konferencyjno-teatralna na 200 miejsc, TV studio, toalety i pomieszczenia gospodarcze i techniczne. W piwnicy przewidziany jest parking podziemny na 48 miejsc, podzielony na dwie pożarowe strefy oraz pomieszczenia techniczne podłączeń sieciowych. Projekt przewiduje również 41 nowych miejsc parkingowych.

Rozpoczęcie rozbudowy Domu Kultury Polskiej w Wilnie planowane jest w 2021 r., a ukończenie prac w 2022 r. Studio telewizyjne TVP Wilno ma rozpocząć swoją działalność w 2023 r.